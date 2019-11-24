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Desfile em carro aberto!

Fotos: Flamengo reúne Nação em festa da torcida no Rio

Em carro aberto, jogadores e comissão técnica do Flamengo, vencedor da Libertadores, desfilam pelas ruas do Rio de Janeiro em clima de muita alegria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 14:58

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 14:58

Festa da torcida do Flamengo nas ruas do Rio Crédito: Twitter / Flamengo
O domingo é de "festa na favela", como gostam de dizer os rubro-negros. Campeão da Libertadores da América depois de vencer o River Plate por 2 a 1, na tarde deste sábado (23) , o Flamengo aterrissou por volta das 10h50 deste domingo (24) na pista do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. De lá, a equipe seguiu para o Centro do Rio, para o tão aguardado encontro com a torcida. 
> Flamengo chega com festa a aeroporto do Rio após vencer Libertadores

Torcida do Flamengo faz a festa nas ruas do Rio de Janeiro

Em carro aberto, jogadores e comissão técnica desfilam pelas ruas do Rio em clima de muita alegria.
Gabigol, autor dos dois gols do título, comanda a festa. A comemoração não tem hora para acabar e pode ganhar mais um estímulo a mais: o Flamengo pode ser campeão brasileiro também neste domingo, caso o Palmeiras seja derrotado pelo Grêmio. 

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