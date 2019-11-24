Fotos: Flamengo reúne Nação em festa da torcida no Rio

O domingo é de "festa na favela", como gostam de dizer os rubro-negros. Campeão da Libertadores da América depois de vencer o River Plate por 2 a 1, na tarde deste sábado (23) , o Flamengo aterrissou por volta das 10h50 deste domingo (24) na pista do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. De lá, a equipe seguiu para o Centro do Rio, para o tão aguardado encontro com a torcida.
Torcida do Flamengo faz a festa nas ruas do Rio de Janeiro
Em carro aberto, jogadores e comissão técnica desfilam pelas ruas do Rio em clima de muita alegria.
Gabigol, autor dos dois gols do título, comanda a festa. A comemoração não tem hora para acabar e pode ganhar mais um estímulo a mais: o Flamengo pode ser campeão brasileiro também neste domingo, caso o Palmeiras seja derrotado pelo Grêmio.