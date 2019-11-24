Com título, Flamengo garante vaga no Mundial de Clubes e embolsa US$ 12 milhões

O título da Copa Libertadores, conquistado neste sábado (23), não vai apenas ampliar a sala de troféus do Flamengo. O feito ainda vai assegurar ao time carioca a vaga no Mundial de Clubes da Fifa, no próximo mês, e também uma premiação no valor de US$ 12 milhões, cerca de R$ 50 milhões.
Apesar de derrotado de virada por 2 a 1, com ambos os gols nos minutos finais da partida, o River Plate não deixou o estádio Monumental de Lima, no Peru, de mãos abanando. O time argentino também vai embolsar uma generosa quantia: US$ 6 milhões, o equivale a aproximadamente R$ 25 milhões.
O triunfo neste sábado deixará o fim de ano do Flamengo mais movimentado. Enquanto os demais clubes brasileiros estarão de férias, o time carioca vai entrar em campo em meados de dezembro para disputar o Mundial de Clubes, no Catar. A competição, envolvendo sete clubes, será disputada entre 11 e 21 de dezembro.
Após o título do Flamengo, resta apenas uma vaga em aberto no Mundial. O dono dela será o vencedor do confronto entre o Urawa (do Japão) e o Al-Hilal (da Arábia Saudita). O segundo e último jogo, que decidirá o campeão da Liga dos Campeões da Ásia, será na terra do Sol Nascente. No primeiro jogo, os sauditas venceram por 1 a 0 e têm o empate a favor.
No Catar, o maior desafio do Flamengo será o Liverpool, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. O time inglês é liderado pelo poderoso trio de ataque formado por Mohamed Salah, Sadio Mané e Roberto Firmino, da Seleção Brasileira. O goleiro Alisson e o volante Fabinho são outros brasileiros na equipe europeia.
Os demais times já garantidos no Mundial são: Espérance de Tunis, da Tunísia; Monterrey, do México; Hienghène Sport, da Nova Caledônia; Al-Sadd-Catar, do país-sede. Na disputa deste ano, os jogos serão realizados nos estádios que receberão a Copa do Mundo de 2022.