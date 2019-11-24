Com título, Flamengo garante vaga no Mundial de Clubes e embolsa US$ 12 milhões

Time do Flamengo ergue a taça da Copa Libertadores 2019 após a vitória deste sábado (23) Crédito: FERNANDO VERGARA/AP

O título da Copa Libertadores, conquistado neste sábado (23), não vai apenas ampliar a sala de troféus do Flamengo . O feito ainda vai assegurar ao time carioca a vaga no Mundial de Clubes da Fifa, no próximo mês, e também uma premiação no valor de US$ 12 milhões, cerca de R$ 50 milhões.

O triunfo neste sábado deixará o fim de ano do Flamengo mais movimentado. Enquanto os demais clubes brasileiros estarão de férias, o time carioca vai entrar em campo em meados de dezembro para disputar o Mundial de Clubes, no Catar. A competição, envolvendo sete clubes, será disputada entre 11 e 21 de dezembro.

Após o título do Flamengo, resta apenas uma vaga em aberto no Mundial. O dono dela será o vencedor do confronto entre o Urawa (do Japão) e o Al-Hilal (da Arábia Saudita). O segundo e último jogo, que decidirá o campeão da Liga dos Campeões da Ásia, será na terra do Sol Nascente. No primeiro jogo, os sauditas venceram por 1 a 0 e têm o empate a favor.

No Catar, o maior desafio do Flamengo será o Liverpool, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. O time inglês é liderado pelo poderoso trio de ataque formado por Mohamed Salah, Sadio Mané e Roberto Firmino, da Seleção Brasileira. O goleiro Alisson e o volante Fabinho são outros brasileiros na equipe europeia.