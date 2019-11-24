Veja as notas dos jogadores do Mengão contra o River

Rubro-Negro carioca sagrou-se bicampeão da Libertadores da América Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Pode soltar o grito de "É campeão!". O Flamengo mostrou sua grandeza e conquistou a Libertadores ao vencer o River, de virada, por 2 a 1, neste sábado. Gabigol foi o herói do título, com dois gols. Confira as notas dos jogadores campeões.

Diego Alves - 6,5 - Não teve culpa no gol sofrido. Nos demais lances, não foi muito exigido, apesar do setor defensivo ter falhado e muito ao longo do jogo. Passou experiência dentro do possível aos companheiros nesta decisão.

Rafinha - 6,5 - Não foi brilhante nesta final, mas correu muito atrás das jogadas.

Rodrigo Caio - 6,5 - Bobeou em certos lances decisivos, mas foi bem não se omitindo neles.

Pablo Marí - 6,5 - Faltou com um pouco de atenção em alguns momentos do duelo.

Filipe Luís - 6,5 - Cometeu algumas falhas importantes ao longo do jogo, o que não é comum diante da qualidade que possui. Pela campanha, foi importante passando a experiência internacional aos companheiros.

Arão - 6,5 - Não esteve em um dos seus grandes dias, cometendo falhas que fizeram os torcedores ficarem nervosos ao longo da decisão. Mas no geral, na campanha, foi importante.

Gerson - 6,5 - Na trajetória da competição, foi muito importante e decisivo para que a equipe chegasse embalada na final. Neste último jogo da disputa, porém, ficou aquém, falhando no gol sofrido pela equipe.

Everton Ribeiro - 7,5 - Procurou fazer o diferente em grande parte do jogo, ainda mais quando a criação no geral do time falhava.

Arrascaeta - 7,5 - Um dos principais nomes da criação da equipe, demorou para acordar na decisão. Mas quando acordou, meus amigos... Foi mais uma vez decisivo. Deu a assistência para o gol de empate do Flamengo.

Bruno Henrique - 7,5 - Não esteve inspirado em grande parte do duelo, mas mostrou a qualidade no fim participando do primeiro gol da equipe. Na raça, na pressão... Excelente competição.

Bruno Henrique em jogo contra o Fluminense Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Gabigol - 8,5 - O dono do título do Flamengo. Ao longo de quase toda a partida decisiva, pouco fez, nos acréscimos foi expulso  não ficou muito claro o motivo. Mas simplesmente em três minutos fez os dois gols da virada para a conquista da Libertadores pelo clube. Nome da campanha. Artilheiro com nove gols. Fez história!

Gabigol brilhou na final da Libertadores Crédito: NAYRA HALM

Diego - 7,5 - Entrou no segundo tempo e deu nova cara para a equipe no jogo. Uma maior movimentação ofensiva foi vista com a sua participação. E ainda deu para mostrar estrela, dando o lançamento para o gol da virada, para o gol do título da Libertadores.

Vitinho - 7,0 - Depois de entrar, mostrou disposição para a busca da virada. Procurou as jogadas, se posicionou bem... Um bom desempenho nesta decisão.

Piris da Motta - sem nota - Ficou poucos segundos em campo, já após a virada da equipe.

Jorge Jesus - 8,0 - O responsável pela mudança do espírito do Flamengo. Influenciou demais no título. Nesta decisão, as substituições foram providenciais. Certamente marcou o seu nome na história do clube e com justiça!