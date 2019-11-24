Flamengo chega com festa a aeroporto do Rio após vencer Libertadores

"Dormi o voo todo. Estamos muito felizes, um pouco cansados. Foi bem legal. A gente comemorou um pouquinho, mas também descansou. Não foi só eu. Foi o time todo, nós trabalhamos em conjunto. Não só eu, como toda a comissão técnica, a gente se uniu, conversou com o Mister. Fomos felizes. Que bom"