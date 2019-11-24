Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agora é festa!

Flamengo chega com festa a aeroporto do Rio após vencer Libertadores

Depois de vencer a Libertadores, time rubro-negro aterrissou no Rio de Janeiro para desfilar em carro aberto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 12:16

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 12:16

Flamengo chega a aeroporto do Rio com festa logo na pista de pouso Crédito: TV Globo/Reprodução
Os campeões da América estão em casa! Depois de vencer o River Plate na final da Libertadores em Lima, no Peru, e de pouco mais de seis horas de viagem, o Flamengo pousou na manhã deste domingo (24), por volta das 10h50, na pista do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.
O avião foi escoltado por caças da Força Aérea Brasileira (FAB) na chegada à Cidade Maravilhosa. Já na pista, ainda taxiando, o piloto abriu a janela e balançou a bandeira do Flamengo no momento em que a aeronave recebeu jatos de água. Gabigol, autor dos dois gols do título, também apareceu na janela do avião com uma bandeira do clube e fez a alegria dos funcionários do aeroporto.  
O jogador Gabigol exibe bandeira do Flamengo após time aterrissar em aeroporto do Rio Crédito: TV Globo/Reprodução
"Dormi o voo todo. Estamos muito felizes, um pouco cansados. Foi bem legal. A gente comemorou um pouquinho, mas também descansou. Não foi só eu. Foi o time todo, nós trabalhamos em conjunto. Não só eu, como toda a comissão técnica, a gente se uniu, conversou com o Mister. Fomos felizes. Que bom"
Gabigol - Jogador do Flamengo na chegada ao Rio

Veja Também

Flamengo: Gabigol comemora título da Libertadores: "Fiz história"

Fotojornalismo: a festa da torcida capixaba com o título do Flamengo pelas lentes de Ricardo Medeiros

Gabigol e time rubro-negro estendem a bandeira do Flamengo ao aterrissar em aeroporto do Rio Crédito: TV Globo/Reprodução
A delegação seguirá de ônibus para a Candelária, no Centro do Rio de Janeiro, onde desfilará em carro aberto. Em um percurso de dois quilômetros, a equipe seguirá até o monumento Zumbi dos Palmares. Milhares de torcedores já aguardam o time para festa. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados