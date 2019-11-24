Flamengo chega com festa a aeroporto do Rio após vencer Libertadores

Os campeões da América estão em casa! Depois de vencer o River Plate na final da Libertadores em Lima, no Peru, e de pouco mais de seis horas de viagem, o Flamengo pousou na manhã deste domingo (24), por volta das 10h50, na pista do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.
O avião foi escoltado por caças da Força Aérea Brasileira (FAB) na chegada à Cidade Maravilhosa. Já na pista, ainda taxiando, o piloto abriu a janela e balançou a bandeira do Flamengo no momento em que a aeronave recebeu jatos de água. Gabigol, autor dos dois gols do título, também apareceu na janela do avião com uma bandeira do clube e fez a alegria dos funcionários do aeroporto.
"Dormi o voo todo. Estamos muito felizes, um pouco cansados. Foi bem legal. A gente comemorou um pouquinho, mas também descansou. Não foi só eu. Foi o time todo, nós trabalhamos em conjunto. Não só eu, como toda a comissão técnica, a gente se uniu, conversou com o Mister. Fomos felizes. Que bom"
A delegação seguirá de ônibus para a Candelária, no Centro do Rio de Janeiro, onde desfilará em carro aberto. Em um percurso de dois quilômetros, a equipe seguirá até o monumento Zumbi dos Palmares. Milhares de torcedores já aguardam o time para festa.