Desfile do Flamengo termina com confusão e bombas no Rio

Polícia usou bomba para dispersar multidão no Centro do Rio Crédito: Foto: Reprodução/ TV Globo

RIO DE JANEIRO - A festa de comemoração do título da Libertadores, que começou na manhã deste domingo (24) com a presença de milhares de torcedores flamenguistas na avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, terminou em confusão.

O ônibus em que a equipe rubro-negra desfilava desde o início da tarde, diferentemente do que a torcida esperava, virou em uma rua menor em vez de seguir até o monumento Zumbi dos Palmares.

Nesse momento, a polícia começou a jogar bombas de gás lacrimogêneo para dispersar o público, e foi iniciada uma correria. O público revidou com chinelos, pedras e latinhas. Mesmo com a maioria dos torcedores se dispersando, a confusão e as bombas continuaram.