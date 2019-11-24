Desfile do Flamengo termina com confusão e bombas no Rio

RIO DE JANEIRO - A festa de comemoração do título da Libertadores, que começou na manhã deste domingo (24) com a presença de milhares de torcedores flamenguistas na avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, terminou em confusão.
O ônibus em que a equipe rubro-negra desfilava desde o início da tarde, diferentemente do que a torcida esperava, virou em uma rua menor em vez de seguir até o monumento Zumbi dos Palmares.
Nesse momento, a polícia começou a jogar bombas de gás lacrimogêneo para dispersar o público, e foi iniciada uma correria. O público revidou com chinelos, pedras e latinhas. Mesmo com a maioria dos torcedores se dispersando, a confusão e as bombas continuaram.
A previsão inicial era de que o time campeão aterrissasse no Rio por volta de 9h30, mas o avião saiu de Lima com atraso e chegou por volta das 11h. A aeronave foi escoltada pela FAB, como boas-vindas. Na pista do Galeão, recebeu um banho em comemoração à vitória. Gabigol, herói do título, apareceu na janela da aeronave com uma bandeira do clube.