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Correria

Desfile do Flamengo termina com confusão e bombas no Rio

Festa em comemoração pelo título na Libertadores contou com a participação de milhares de pessoas. Tumulto começou após a polícia usar bombas para dispersar multidão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 18:23

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 18:23

Polícia usou bomba para dispersar multidão no Centro do Rio Crédito: Foto: Reprodução/ TV Globo
RIO DE JANEIRO - A festa de comemoração do título da Libertadores, que começou na manhã deste domingo (24) com a presença de milhares de torcedores flamenguistas na avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, terminou em confusão.
O ônibus em que a equipe rubro-negra desfilava desde o início da tarde, diferentemente do que a torcida esperava, virou em uma rua menor em vez de seguir até o monumento Zumbi dos Palmares.
Nesse momento, a polícia começou a jogar bombas de gás lacrimogêneo para dispersar o público, e foi iniciada uma correria. O público revidou com chinelos, pedras e latinhas. Mesmo com a maioria dos torcedores se dispersando, a confusão e as bombas continuaram.

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A previsão inicial era de que o time campeão aterrissasse no Rio por volta de 9h30, mas o avião saiu de Lima com atraso e chegou por volta das 11h. A aeronave foi escoltada pela FAB, como boas-vindas. Na pista do Galeão, recebeu um banho em comemoração à vitória. Gabigol, herói do título, apareceu na janela da aeronave com uma bandeira do clube.

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