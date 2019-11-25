Movimentação em shopping de Vitória para compras de final de ano Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo

Your browser does not support the audio element. Black Friday - shoppings abrem mais cedo e dão descontos de até 80%

A sexta-feira mais aguardada pelo consumidor está chegando. A Black Friday acontece no próximo dia 29 e, para além da internet, muitas lojas físicas também estarão em promoção. Na Grande Vitória , os shoppings vão funcionar em horário especial - abrem mais cedo e fecham mais tarde -, e as lojas oferecerão descontos que chegam a 80%. Alguns estabelecimentos também terão preço promocional para estacionamento.

Os clientes poderão contar com condições especiais e descontos em lojas dos mais variados segmentos, entre eles vestuário (masculino, feminino e infantil), calçados, perfumarias, brinquedos, tecnologia, serviços de beleza e até comida. Em Vitória , por exemplo, será possível comprar tênis de R$ 350 por R$ 200, kit com mochila e lancheira de R$ 200 por R$ 99, e sessões de depilação à laser de R$ 1980 por R$ 990. Já em Vila Velha , dá para adquirir biquíni de R$ 255 por R$ 89, relógios de R$ 349 por R$ 174, e hambúrguer de R$ 19 por R$ 7.

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Shopping Vitória

Na sexta-feira (29), o shopping abrirá uma hora mais cedo e fechará uma hora mais tarde. As lojas estarão abertas das 9h às 23 horas. As lojas participantes oferecerão todo tipo de promoção, com descontos que chegam a 80%

Shopping Vila Velha

As lojas oferecerão descontos de até 70% na Black Friday, válidos para os dias 29 e 30 de novembro, e 01 de dezembro. O shopping também vai funcionar em horário especial: das 10h às 23 horas na sexta e no sábado, e das 14h às 21 horas no domingo.

Boulevard Shopping Vila Velha

Todas as lojas vão aderir a promoção, com descontos de até 70%. Na sexta-feira (29) e no sábado (30), as lojas funcionam de 9h às 22 horas, podendo abrir uma hora mais cedo e fechar uma hora mais tarde. No domingo (01), as lojas vão funcionar obrigatoriamente de 12h às 21 horas, e podem abrir duas horas mais cedo e fechar duas horas mais tarde. A escolha por estender ou não o horário de funcionamento fica a cargo de cada loja.

Shopping Jardins

Na sexta-feira (29), as promoções partem de 20% e podem chegar até 70% de desconto nas vitrines das lojas. O estacionamento terá tarifa única no valor de R$ 2,99 independentemente do tempo de permanência.

Shopping Mestre Álvaro

As lojas participarão da grande promoção com descontos que chegam a 50%. Algumas lojas vão ainda estender as ofertas até o final de semana.

Shopping Montserrat

Todas as lojas vão participar da Black Friday, que acontece na próxima sexta-feira (29), com descontos que chegam a 70%. Algumas lojas vão estender as promoções até o final de semana.

Shopping Praia da Costa

Mais de 100 lojas participantes, de todos os segmentos, com descontos de até 80%. Estacionamento gratuito de sexta (29) a domingo (01).

Shopping Moxuara