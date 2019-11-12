Veja 10 dicas para não cair nas armadilhas da Black Friday

Promoções enviadas por e-mail

Liste os itens que você deseja comprar e qual o preço máximo quer pagar por cada um deles. Essa tática vai te dar mais foco na hora de pesquisar e evitar que você, ao invés de comprar um produto, saia com o carrinho cheio das lojas.

Estipule o quanto você pode gastar em compras. Apesar da Black Friday ser uma ótima oportunidade de conseguir comprar o que deseja, a falta de controle do orçamento pode te deixar no vermelho por alguns meses. Nada de abusar do cartão de crédito, muito menos do cheque especial, opte pelo pagamento à vista e peça desconto.

Essa é uma das dicas mais valiosas para este período. Antes de fazer qualquer compra, compare os preços das oferta com as de outras lojas. Nada de comprar logo na primeira loja, física ou virtual, que você entrar.

Além de comparar o preço do item com o de outras lojas, veja a variação de preço no ano. Algumas lojas aumentam os preços de produtos antes da Black Friday e depois reduzem os valores na data da promoção dando um grande desconto. Sites como o Baixou, Buscapé, Zoom, Bondfaro e JáCotei coletam os valores ao longo do ano e permitem que você consulte as variações dos últimos seis meses.

Existe um site oficial da Black Friday (https://www.blackfriday.com.br/) onde as lojas on-line se cadastram e as ofertas ficam disponíveis. Mas muitas lojas de rua também usam a data para movimentar o comércio ao longo de todo o mês de novembro.

Se a oferta for irregular, denuncie! Você pode entrar em contato com o Procon da sua cidade ou do Estado. Também pode fazer uma reclamação no Consumidor.gov, além do site Reclame Aqui. As denúncias valem tanto para as lojas associadas ao site oficial da Black Friday quanto as demais lojas. As empresas precisam ser claras sobre as ofertas e descontos ofertados.

O consumidor tem um prazo de sete dias, contados da data do recebimento do produto ou da assinatura do serviço, para desistir da compra. Isso porque ele tem o direito de arrependimento e a loja ou fornecedor precisa devolver integralmente o valor pago pelo item. Dessa forma, caso perceba que ocorreu uma fraude por parte do vendedor, você pode devolver o produto.

Com o movimento da Black Friday pode ser que a sua compra demore um pouco mais para chegar. Por isso, é preciso ter um pouco de paciência. Porém, a empresa deve cumprir o tempo de entrega informado ao consumidor. Então, fique atento na hora da compra. Se a loja extrapolar os limites, reclame.

Outro ponto importante para não cair em uma roubada é checar a reputação das lojas. Essa dica vale especialmente para o comércio on-line. Você pode buscar a reputação das empresas no site do Consumidor.gov.br, do Ministério da Justiça, e também no ReclameAqui. Ah, o Procon de São Paulo tem uma super lista com cerca de 500 empresas que devem ser evitadas. Então, nada de comprar nelas.