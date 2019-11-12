Veja 10 dicas para não cair nas armadilhas da Black Friday

Pagar menos por um produto que você está namorando há séculos é muito bom. Para conseguir que ele saia num preço atrativo, muitos consumidores esperam pela chegada da Black Friday. O festival de descontos acontece na quarta sexta-feira de novembro, dia 29, mas alguns comércios fazem promoções durante todo o mês. Porém, é preciso ter cuidado: você pode acabar pagando ainda mais caro pelo item escolhido.
Para não ser enganado com algumas promoções, A Gazeta listou 10 dicas que podem te ajudar a não cair das ciladas da maior liquidação mundial. Entre elas estão o acompanhamento dos preços em sites de busca e também ficar de olho aberto em descontos que parecem atrativos demais. (Veja lista de dicas no final desta matéria)
Esse cuidado é essencial porque algumas lojas aumentam os preços de alguns produtos antes da data e depois reduzem os valores dando um "grande desconto". É o famoso "tudo pela metade do dobro do preço". Essa tática dá ao consumidor a falsa sensação de queficou mais barato comprar agora.
Por exemplo, uma Smart TV LED 43" UHD 4K há seis meses custava no mínimo R$ 1.299,00. Na sexta-feira (8), esse preço aumentou para R$ 1.549,00. A consulta foi realizada no site Buscapé.
Outro ponto importante é ficar de olho nas pegadinhas. De acordo com a Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, é importante analisar se a oferta está dentro da média do mercado. "É um momento em que precisa ter frieza, pois a tendência é correr para aproveitar, mas pode ser uma armadilha. Desconfie das ofertas muito tentadoras. É impossível todas as lojas do mercado oferecerem um produto a R$ 100 e um site, isoladamente, oferecer por R$ 10", orienta a entidade.
A DATA
A primeira Black Friday teve origem nos Estados Unidos e chegou ao Brasil em 2010. Essa data tem como intuito aumentar as vendas do varejo oferecendo preços promocionais ao consumidor antes do fim do ano. Com isso, as lojas conseguem renovar seus estoques antes do Natal.
Segundo pesquisas realizadas pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) e pela consultoria Ebit/Nielsen, a expectativa para este ano é que apenas o e-commerce (comércio on-line) do país fature mais de R$ 3 bilhões com a data. Seria um aumento de 18% em comparação a 2018.
DICAS PARA NÃO CAIR EM UMA CILADA
Promoções enviadas por e-mail
Liste os itens que você deseja comprar e qual o preço máximo quer pagar por cada um deles. Essa tática vai te dar mais foco na hora de pesquisar e evitar que você, ao invés de comprar um produto, saia com o carrinho cheio das lojas.
Estipule o quanto você pode gastar em compras. Apesar da Black Friday ser uma ótima oportunidade de conseguir comprar o que deseja, a falta de controle do orçamento pode te deixar no vermelho por alguns meses. Nada de abusar do cartão de crédito, muito menos do cheque especial, opte pelo pagamento à vista e peça desconto.
Essa é uma das dicas mais valiosas para este período. Antes de fazer qualquer compra, compare os preços das oferta com as de outras lojas. Nada de comprar logo na primeira loja, física ou virtual, que você entrar.
Além de comparar o preço do item com o de outras lojas, veja a variação de preço no ano. Algumas lojas aumentam os preços de produtos antes da Black Friday e depois reduzem os valores na data da promoção dando um grande desconto. Sites como o Baixou, Buscapé, Zoom, Bondfaro e JáCotei coletam os valores ao longo do ano e permitem que você consulte as variações dos últimos seis meses.
Existe um site oficial da Black Friday (https://www.blackfriday.com.br/) onde as lojas on-line se cadastram e as ofertas ficam disponíveis. Mas muitas lojas de rua também usam a data para movimentar o comércio ao longo de todo o mês de novembro.
Se a oferta for irregular, denuncie! Você pode entrar em contato com o Procon da sua cidade ou do Estado. Também pode fazer uma reclamação no Consumidor.gov, além do site Reclame Aqui. As denúncias valem tanto para as lojas associadas ao site oficial da Black Friday quanto as demais lojas. As empresas precisam ser claras sobre as ofertas e descontos ofertados.
O consumidor tem um prazo de sete dias, contados da data do recebimento do produto ou da assinatura do serviço, para desistir da compra. Isso porque ele tem o direito de arrependimento e a loja ou fornecedor precisa devolver integralmente o valor pago pelo item. Dessa forma, caso perceba que ocorreu uma fraude por parte do vendedor, você pode devolver o produto.
Com o movimento da Black Friday pode ser que a sua compra demore um pouco mais para chegar. Por isso, é preciso ter um pouco de paciência. Porém, a empresa deve cumprir o tempo de entrega informado ao consumidor. Então, fique atento na hora da compra. Se a loja extrapolar os limites, reclame.
Outro ponto importante para não cair em uma roubada é checar a reputação das lojas. Essa dica vale especialmente para o comércio on-line. Você pode buscar a reputação das empresas no site do Consumidor.gov.br, do Ministério da Justiça, e também no ReclameAqui. Ah, o Procon de São Paulo tem uma super lista com cerca de 500 empresas que devem ser evitadas. Então, nada de comprar nelas.
Antes de fornecer seus dados a qualquer empresa e comprar, preste bastante atenção ao domínio da loja, o endereço virtual delas. Golpistas costumam enviar e-mails com super promoções para chamar a atenção. Para saber se o e-mail pertence ou não a uma empresa primeiro cheque o remetente. Depois do @ deve vir o nome da empresa, sem nenhum caractere estranho. Depois, cheque o domínio da empresa para ver se é daquela loja mesmo. É preciso prestar muita atenção para não cair em um site falso.