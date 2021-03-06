Arquiteta do ES abre escritório em São Paulo e faz parceria internacional

Vivian Coser, arquiteta Crédito: Mônica Zorzanelli

Com 15 anos no mercado, a arquiteta Vivian Coser, uma das mais respeitadas do ES, não parou durante a pandemia. Pelo contrário. Inaugurou novo escritório em São Paulo, na charmosa Joaquim Lírio, próxima à Gabriel Monteiro da Silva, avenida referência em arquitetura e design na capital paulista. Mantém seu escritório em Vitória e ainda fechou parcerias com escritórios internacionais do México, África do Sul, Itália e Roterdã.

Famosa por projetos que valorizam as rochas ornamentais, Vivian também entrou na onda da biofilia, que propõe levar a natureza para dentro da casa. A tendência investe em iluminação natural e jardins internos para manter o bem-estar da casa, que ganhou um cuidado ainda mais especial durante a pandemia. "A biofilia melhora a qualidade de vida, aumenta a produtividade dos moradores e garante longevidade. Estudos mostram que em 2030 teremos escassez de água potável. Então é urgente falar de projetos de biofilia", destaca.

Com a agenda sempre cheia, Vivian alia a carreira com os cuidados com o filho Arthur e o marido Ricardo Ferraço.

HAPPY HOUR

Aurê Aguiar e Andressa Mendes Ferreira: celebrando a vida, na Praia da Costa! Crédito: Léo Gurgel

CRÔNICAS EM AUDIOLIVRO

O livro de crônicas “Guananira”, de Bernadette Lyra, vai se transformar em audiolivro em breve. O projeto é da editora capixaba Maré para promover mais acessibilidade na leitura de obras produzidas no Espírito Santo. As crônicas sobre a nossa ilha serão embaladas pelas vozes das atrizes Karolina Lopes, Luciene Camargo e Ingrid Carrafa.

QUERIDAS DE RR

Renata Cola e Valquiria Cheim: happy hour em Vila Velha Crédito: Léo Gurgel

MÊS DA MULHER

A historiadora Mila Marques, a palestrante e educadora sexual, Cláudia Marriel; a terapeuta corporal tântrica, Gislene Ataide; a jornalista Beth Caetano e a professora e psicóloga clínica, Angelita Scárdua farão parte do evento programado pelo Shopping Jardins em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Elas que são mulheres empoderadas vão ministrar uma roda de conversa, dia 08, para fazer ecoar a mensagem: Seja uma mulher que empodera outras mulheres. O evento é gratuito, começa a partir das 18h30 e será realizado na varanda gourmet do Shopping Jardins.

ALMOÇO DÉCOR

Renan Carneiro, Flávia Dadalto, Ivan Lopes e Anderson Andrade Crédito: Cloves Louzada

Os empresários Anderson Andrade e Renan Carneiro, da Conceito Móveis Vitória, receberam para lançamento da 2ª Mostra Casa Aconchego, confirmada para o mês de maio deste ano. Durante o encontro, realizado no Ugo Restaurante, foram combinados os detalhes da execução dos ambientes. Carol Zamboni, Lais Áreas, Tarcila Coelho, Daniela Avancini, Rosana Andrade e Ivan Lopes são alguns dos profissionais de arquitetura e design de interiores escolhidos para desenvolver os espaços.

ALMOÇO DÉCOR 2

Lais Áreas: em encontro de nomes da decoração do ES Crédito: Cloves Louzada

TECNOLOGIA PARA LIMPAR LAGOAS

Um robô “anfíbio” é a tecnologia utilizada pela Ambiental Serra para garantir a limpeza das lagoas de Estações de Tratamento de Esgoto. Diretor-presidente da parceira pública-privada da Cesan para esgotamento sanitário no município, Justino Brunelli contabiliza investimentos de R$ 8 milhões na revitalização das lagoas do município. Como resultado, já foram removidas 34 mil toneladas de lodo nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) do tipo lagoa australiana. O sistema garante maior eficiência e melhor performance em todas as etapas de operação das unidades.

RR NEWS

André Muhle está de volta à direção de criação da agência Ampla. Crédito: Divulgação

André Muhle está de volta à direção de criação da agência Ampla. Muhle retorna ao cargo que ocupou durante sete anos, mas dessa vez com um novo desafio: atuar remotamente de Lisboa. A agência, que tem sede em Recife e unidades em Vitória, Aracaju e Maceió, está investindo, cada vez mais, no trabalho remoto.

Bernardo Chieppe, diretor executivo das concessionárias premium do Grupo Águia Branca, recebe clientes e convidadas na Vitória Motors Mercedes-Benz neste sábado (06), para um brunch especial preparado pelo chef Daniel de Castro e um bate-papo sobre estratégias para alinhamento da imagem pessoal para alcançar objetivos profissionais, com a consultora de imagem Marcela Altoé. O evento acontecerá a partir de 8h.

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Idalberto Moro, presidente do Sincades, recebe a psicóloga e colunista de A Gazeta, Gina Strozzi, para uma palestra virtual sobre empreendedorismo emocional feminino. O encontro será transmitido ao vivo, na próxima segunda (08), quando se comemora a data, a partir das 19h20, no canal do Sincades no YouTube.

O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado escolheu os candidatos à vaga de juiz efetivo da classe dos juristas do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Na lista tríplice está o advogado Lauro Coimbra Martins.

Para celebrar o dia da mulher, a farmacêutica Luiza Scardua recebe as clientes das unidades da Globo Fórmula de Jardim Camburi e Praia do Suá com mimos como creme tensor preenchedor, creme antiestrias e celulite e base fortalecedora de unhas durante a próxima semana.

Em homenagem ao dia da mulher, Rubia Tannure recebe com flores as clientes das unidades da Botoclinic de Vila Velha e da Serra, nesta segunda-feira, 8.