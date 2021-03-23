Empresárias do ES oferecem consultoria na área de gestão de risco

Juliana Magalhães e Lilian Rabinovitch Crédito: Camilla Baptistin

As empresárias Lilian Rabinovitch e Juliana Magalhães uniram a amizade e a experiência profissional para abrir um novo negócio na área de gestão de risco. Estão trazendo para o Estado a Monitor Company of Brasil, empresa com mais de 17 anos de mercado no Brasil, que tem sede no Rio de Janeiro e filial em Curitiba.

A empresa oferece novo conceito de blindagem patrimonial envolvendo consultoria, planejamento e estratégias para as famílias se protegerem de riscos inesperados.

A família Rabinovitch já era cliente há mais de 10 anos da consultoria em gestão de risco nesta área de saúde e vida e Lilian já havia sido convidada para ser sócia e abrir uma filial no Estado. Juliana é proprietária, junto com a mãe Tia Zirinha, de uma agência de viagens com mais 40 anos de atuação em vendas e turismo.

"No meio da pandemia, resolvemos transformar a amizade em sociedade para oferecer um negócio" Juliana Magalhães e Lilian Rabinovitch - Sócias Monitor Company of Brasil,

As novas partners pretendem trabalhar com uma carteira seleta de clientes. A Monitor Company of Brasil também conta com uma aérea em investimentos e mercado imobiliário, em Portugal, com especialistas para atendimento ao mercado brasileiro.

MAESTRO VENCEDOR DO GRAMMY EM VITÓRIA

Cláudio Cruz e Marcelo Lages Crédito: Vinícius Cavalcante

Um dos maiores maestros brasileiros, vencedor do Grammy Awards, esteve em Vitória para ensaiar e gravar um álbum em comemoração aos 13 anos da Orquestra Camerata Sesi. Cláudio Cruz é o Regente Titular e Diretor Musical da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo e recentemente foi também também Regente Titular da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O maestro tem atuado como regente convidado de orquestras como a New Japan Philharmonic, Svogtland Philharmonie (Alemanha), Jerusalem Symphony, Orquestra de Câmara de Toulouse, Sinfônica de Avignon, Northern Sinfonia (Inglaterra) e já regeu a OSESP. Em breve, a gravação estará disponível em todas as plataformas digitais, além da estreia da live do maestro com a Orquestra Camerata Sesi.

CASAMENTO

Raquel Cabral e Rafael Lemos: em sim sim emocionante e intimista, no sítio da família dela, em Domingos Martins. Crédito: Maressa Moura

DIVERSÃO DE PÁSCOA

Eduarda Buaiz e toda equipe da Buaiz Alimentos se preparam para mais uma edição do curso de culinária infantil Mestre Kukinha, que acontece no próximo sábado, dia 27 com o tema Páscoa. Sucesso no ano passado, durante o período de isolamento social, o curso segue no formato virtual, com transmissão ao vivo da Kouzina, pelo Instagram da Buaiz, e promete muita diversão para a criançada. As inscrições já foram encerradas e os alimentos doados serão entregues à Creche Pequeno Lar, em Vila Velha.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Flavia Saade e os sobrinhos César Neto e Isabela: jantar em família Crédito: Divulgação

CRÔNICAS DE VIAGEM

A jornalista e escritora Elaine Dal Gobbo lança no próximo dai 24 de abril seu primeiro livro, "Trânsitos de Alma", publicado por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Cariacica João Bananeira. A obra conta com 14 crônicas de viagem. O evento será virtual, transmitido pelo instagram @thelemact, a partir das 19h. "O objetivo do livro não é dar dicas de passeios turísticos. Não se trata de sugerir lugares para ir, onde comer, se hospedar, o que fazer, etc. Trata-se de experiências, vivências, reflexões, que me foram proporcionadas em diversos momentos e em vários locais por onde passei”, diz a cronista, que há quatro anos tem o blog Por Aí Dicas de Viagem.

NOVA COLEÇÃO DE ACESSÓRIOS

A influencer Samanta Sassá assina a nova coleção de acessórios lançada pela empresária Rachel Pires Crédito: Divulgação

PANDEMIA CAUSA AUMENTO DO MELASMA

Após completarmos um ano do surgimento do Covid -19 que já causou diversas mortes no Brasil e no mundo, o cuidado com a saúde foi um dos fatores mais debatidos no combate ao vírus, incluindo a importância de uma boa alimentação e preservação da imunidade. Uma das sugestões de diversos especialistas foi a exposição ao sol para absorção da Vitamina D. De acordo com a dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Karina Mazzini, os atendimentos de casos de melasma aumentaram 60% em sua clínica. "Com a preocupação no combate à doença e em busca da imunidade, houve muita exposição solar, mesmo de quem estava dentro de casa. “O que ocorreu foi uma busca por benefícios da luz solar para a saúde, que sem os devidos cuidados, acabou tornando-se outro problema”, explica. De acordo com a dermatologista, o melasma não tem cura e a proteção aos raios solares tem que ser constante. “Quanto maior a exposição aos raios ultravioletas, maior tem que ser a proteção, inclusive com reaplicação de filtro solar e uso de filtros físicos, como bonés, camisas, etc”, destaca.

PELO PRÓXIMO

Wérliton Machado, Fábio Cristo, Carolina Pretti, Diana Alves, Isisbela Nunes, Ludmara Barbosa e João Paulo Batistti Crédito: Jader Júnior

Os jovens linharenses Diana Alves, Carolina Pretti, Fábia Cristo, Isisbela Nunes, João Paulo Batistti, Ludmara Barbosa e Wérliton Machado criaram o grupo “Pelo Próximo ES”, que tem por finalidade arrecadar diversas doações, que serão destinadas a atender famílias de Linhares e região atingidas pela pandemia. As ações e locais de doações podem ser conferidas no Instagram @peloproximo.es

RR NEWS

Com a nova quarentena, a empresária Rubia Tannure, que comanda duas unidades da rede de harmonização Botoclinic, uma em Vila Velha e outra na Serra, teve que suspender os atendimentos presenciais e investe nas vendas online com condições especiais para os clientes: são promoções no estilo compre dois procedimentos, ganhe um, com prazo de até 12 meses para realizar os tratamentos. No retorno presencial, os clientes serão mimados com sérum de vitamina C, gloss labial com ácido hialurônico e gotas de ácido hialurônico.