Especialista em mesa posta do ES lança serviço de assessoria online

Jaque Devens Crédito: Jacqueline Sathler

Famosa por suas mesas postas e decoração de eventos da cidade, Jaque Devens resolveu inovar durante a pandemia e criou o serviço inédito no Brasil de consultoria online de mesa posta. Neste serviço, o cliente encomenda um projeto de mesa e evento intimista e a table designer desenvolve a partir do tema (festa de aniversário, Páscoa, Natal, aniversário de casamento, encontro de negócios e corporativos) e das peças disponíveis na casa de quem vai receber. "E tudo isso é feito de forma online. Fazemos uma visita virtual ao ambiente e vamos orientando o passo a passo", explica Jaque.

"O cliente passa a ideia, o número de mesas, a proposta do evento, o número de convidados e eu desenvolvo a criação da mesa. No dia do encontro, eu auxilio remotamente a montagem. É um serviço para quem gosta receber com charme e criatividade." Jaque Devens - Especialista em mesa posta

Nascida em uma família de advogados, depois de mais de 17 anos trabalhando como Assessora Jurídica no Tribunal de Justiça, Jaque transformou seu hobby em profissão em 2017. De lá pra cá, ela não parou mais. "Minha mãe (Dona Maria Carmem Devens) sempre gostou de receber também e fazia reuniões lindas em casa. Eu sempre ficava observando. Aprendi com ela. Minhas amigas sempre pediam para eu ensinar a elas também", diz Jaque, sobre sua paixão que virou profissão.

Especialista em mesa posta do ES lança consultoria de dicas online

Ainda em 2021, Jaque pretende lançar outras novidades de sua startup Jaque Devens Home. Afinal, a casa nunca esteve tanta nos centro das atenções como em tempos de pandemia.

ANIVERSÁRIO

Herdeirinha de Leo e Rita Tristão, Luiza Tristão celebrou idade nova em família com um jantar vegano, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

INSPIRADA NA MARCHETARIA

A técnica de ornamentar superfícies planas de móveis, pisos e tetos por meio da aplicação de materiais diversos, principalmente a madeira, tem alcançado cada vez mais destaque, inclusive com a alta relevância de produtos artesanais na decoração. Carlos Marianelli, diretor da Compose, conta que é essa a inspiração utilizada pela artista capixaba Ana Paula Castro em coleção lançada para a Biancogres. “São duas opções de revestimentos cheios de personalidade e detalhes para trazer delicadeza aos ambientes. Ambos são confeccionados em material e cores que remetem à madeira. O revestimento Piani explora linhas retas e proporciona uma composição sofisticada. O Dubrá também é feito de linhas retas, mas pode ser paginado como um mosaico, com a possibilidade de compor painéis a serem utilizados conforme a imaginação”, conta.

EFEITO SELFIE

Nariz fino, cantos dos olhos angulados e lábios preenchidos. Hoje basta um único clique na tela do celular para padronizar não só o rosto inteiro como a percepção de beleza. "A pessoa se vê com todos aqueles filtros e decide que é daquele jeito que quer o rosto na vida real, procurando cada vez mais procedimentos estéticos que possam dar resultados similares”, afirma a dermatologista Irene Baldi. Ela explica: "Por isso, na dermatologia estética, o importante é valorizar o que a pessoa tem de melhor, realçar os traços naturais e disfarçar o que incomoda”.

MÊS DA MULHER

Maria Rachel Barroso: em almoço "only for women" na Aleixo Netto Crédito: Léo Gurgel

ROTINA DE BELEZA