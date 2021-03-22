Miss do ES vira empresária e inaugura espaço de beleza em Vitória

Nossa eterna Miss Espírito Santo 2017 e 3º lugar no Miss Brasil, Stephany Pim virou empresária. Neta de comerciantes, a modelo sempre sonhou em ter seu próprio negócio. Grávida de 22 semanas de Valentim, Pim prepara a inauguração do Pim Beauty Bar, que reúne salão de beleza, bar, cafeteria e mini loja de conveniência, para o dia 1º de abril, na Praia do Canto, em Vitória.
"O Pim Beauty Bar é um espaço que reúne três negócios: um salão de beleza, um bar e cafeteria e uma mini loja de conveniência. Tive essa ideia a partir das minhas viagens internacionais e no tempo que residia na Turquia. Por isso nossa arquitetura é inspirada nesse país e no Marrocos, onde também estive. Quando voltei pro Brasil, percebi que eu não conseguia conciliar minha agenda de reuniões com o meu momento de beleza porque estava sempre muito corrida. No Pim, conseguimos unir os dois momentos de uma forma simples e especial."
A ideia de empreender, segundo Stephany, surgiu quando ela percebeu que já havia deixado um legado como miss e que poderia imprimir sua personalidade e experiências em um negócio aberto ao público. "Sofri bastante como modelo nesses 10 anos de carreira que celebrei em 2020, então percebia que tinha uma missão em falar sobre a beleza para as pessoas. Uma das marcas do nosso negócio é encarar a autoestima e o autocuidado como aliados diários além das fronteiras do salão. Estou feliz e orgulhosa com esse novo momento", diz.
MOMENTO MÃE
"A gestação no início me proporcionou um sentimento de medo muito grande. Não sabia se eu ia dar conta. Nos 3 primeiros meses, tive muito sangramento e mal estar. Tocar a obra era quase impossível e estava acontecendo tudo ao mesmo tempo. Com os dias, fui melhorando e me fortalecendo. O Valentim está sendo meu maior companheiro nessa aventura e se tornou meu maior combustível. Ele ficou aqui dentro de mim crescendo junto com meu sonho. Agora começaremos a nos preparar pra sua chegada. A pandemia acaba nos distanciando das pessoas e viver um momento tão especial quanto a gravidez longe de quem a gente ama não é fácil. Espero dias melhores."
Confira a galeria de fotos do empreendimento de Stephany Pim: