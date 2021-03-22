Miss do ES vira empresária e inaugura espaço de beleza em Vitória

"A gestação no início me proporcionou um sentimento de medo muito grande. Não sabia se eu ia dar conta. Nos 3 primeiros meses, tive muito sangramento e mal estar. Tocar a obra era quase impossível e estava acontecendo tudo ao mesmo tempo. Com os dias, fui melhorando e me fortalecendo. O Valentim está sendo meu maior companheiro nessa aventura e se tornou meu maior combustível. Ele ficou aqui dentro de mim crescendo junto com meu sonho. Agora começaremos a nos preparar pra sua chegada. A pandemia acaba nos distanciando das pessoas e viver um momento tão especial quanto a gravidez longe de quem a gente ama não é fácil. Espero dias melhores."