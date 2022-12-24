Dicas de decoração para um Natal bem brasileiro

NATAL À BRASILEIRA, POR ANA CLARA Crédito: Alecrim Ateliê Botânico

“Moro num país tropical, abençoado por Deus. E bonito por natureza". A maravilhosa música do Jorge Benjor remete ao clima tropical presente no nosso país. Mas quando chega o Natal, parece que nos esquecemos dessa música e de que somos um país tropical. Esquecemos toda a nossa brasilidade e importamos o conceito de Natal que vem nos países nórdicos, em que o frio impera nessa época do ano.

A decoração e todos os elementos do Natal nos remetem a um lugar frio. Neve, pinheiro, Papai Noel com roupa de manga comprida e gorro. Até as comidas servidas nas ceias são inspiradas nos pratos típicos do Thanks Giving, tradicional feriado americano. Nada nas nossas tradições natalinas são verdadeiramente brasileiras.

Nunca entendi e sempre me incomodei com isso. Acho que já passou da hora de abandonarmos esses símbolos que não conversam com nosso país, com nosso clima, com nosso paladar, com a nossa cultura e criarmos um Natal bem Brasileiro. Por isso, nesta edição da Coluna Vão Livre, fica o convite para tropicalizar nosso Natal e decorar nossas casas e eventos com elementos tropicais, com brasilidade e deixar nosso Natal com cara e com alma de Brasil.

Ao fazer uma pesquisa sobre o tema, fiquei frustrada ao encontrar pouquíssimas referências com decoração de Natal com a essência brasileira. Então convidei três designers florais para criar lindos arranjos natalinos, bem brasileiros. Confere a beleza e a exuberância deles!

ALECRIM ATELIÊ BOTÂNICO - NATAL À BRASILEIRA, POR ANA CLARA

O verde e o vermelho, cores tão tradicionais do Natal, ganham um toque brasileiro nesse arranjo, elaborado com flores e plantas típicas do nosso ambiente tropical. Exuberantes Antúrios e imponentes Bastões do Imperador conferem ao arranjo a coloração predominante avermelhada, enquanto o verde fica por conta das folhagens de Dracena e Costela de Adão. Para ganhar um toque de personalidade e tropicalidade, ornamos com flores alaranjadas, reforçando o mood em tons quentes, o que remete à intensidade e ao calor do nosso verão.

NATAL À BRASILEIRA, POR ANA CLARA Crédito: Alecrim Ateliê Botânico

Outros arranjos bem tropicais