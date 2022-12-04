Veja 10 opções de casas para se hospedar no Brasil

Em menos de uma década, o Airbnb se tornou o maior provedor de acomodações no mundo e criou um negócio disruptivo, que mudou a indústria hoteleira mundial. Muitas pessoas ainda preferem se hospedar em hotéis, mas outros turistas escolhem hospedagens disponíveis na plataforma do Airbnb.

O site tem um universo gigantesco de opções de hospedagens, em todo o mundo, das mais simples às mais extravagantes. São tantas possibilidades que muitas vezes é até difícil escolher. Para ajudar quem busca hospedagens em locais maravilhosos e casas com uma arquitetura única, com vistas incríveis, a Coluna Vão Livre traz dez opções de hospedagens, em diferentes estados brasileiros. Confira!