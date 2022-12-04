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Vão Livre

Veja 10 opções de casas para se hospedar no Brasil

O Airbnb tem um universo gigantesco de opções de hospedagens, em todo o mundo, das mais simples às mais extravagantes

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 02:03

Publicado em 

04 dez 2022 às 02:03
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Villa Papagaio: opção de hospedagem no Brasil
Villa Papagaio: opção de hospedagem no Ceará Crédito: Reprodução @villapapagaio
Em menos de uma década, o Airbnb se tornou o maior provedor de acomodações no mundo e criou um negócio disruptivo, que mudou a indústria hoteleira mundial. Muitas pessoas ainda preferem se hospedar em hotéis, mas outros turistas escolhem hospedagens disponíveis na plataforma do Airbnb.
O site tem um universo gigantesco de opções de hospedagens, em todo o mundo, das mais simples às mais extravagantes. São tantas possibilidades que muitas vezes é até difícil escolher. Para ajudar quem busca hospedagens em locais maravilhosos e casas com uma arquitetura única, com vistas incríveis, a Coluna Vão Livre traz dez opções de hospedagens, em diferentes estados brasileiros. Confira!

SÃO PAULO

Ver no AirbnbDomo Geodésico encantador no meio das montanhas!
Ver no AirbnbA vista mais espetacular, em condomínio fechado!
Ver no AirbnbContemporânea e sustentável no meio da Natureza

RIO DE JANEIRO

Ver no AirbnbLoft romântico e a vista mais linda do Rio!
Ver no AirbnbSwim Under a Private Waterfall at a Tranquil Forest Haven
Ver no AirbnbCabana A Frame Sirius - Visconde de Maua

SANTA CATARINA

Ver no AirbnbCabana Vitra, maravilhosa com jacuzzi e vista

PARÁ

Ver no AirbnbRecanto Shanti ????️?

CEARÁ

Ver no AirbnbVilla Papagaio

BAHIA

Ver no AirbnbA Casinha da Floresta - Gamboa, Morro de São Paulo

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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