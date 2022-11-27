Veja 4  livros relacionados à temática ambiental

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Ler é uma ótima estratégia para entender mais sobre sustentabilidade, consumo consciente, as ameaças que pairam sobre o futuro do planeta e da humanidade. Mas também é fundamental para conhecer estudos, pesquisas e percepções sobre como nós podemos melhorar nossas escolhas, nossos hábitos e nossa relação com a natureza.

Hoje trago aqui indicações de livros. Um que eu li recentemente. Convidei mais três pessoas para indicar livros relacionados à temática ambiental e compartilho aqui com vocês. Ana Beatriz Contarato, Sócia da Endelevo e Rachel Helidonis, consultora de estilo e bem-estar e Caleb Salomão, advogado e professor e consultor de ESG/ODs.

Todos os livros têm em comum uma visão esperançosa e propositiva, apontando caminhos que nossa sociedade precisa trilhar para mudarmos o rumo da humanidade e nos afastarmos do desastre ambiental que se aproxima.

O FUTURO DA COMIDA, POR ISABELA CASTELLO

A autora apresenta inúmeras evidências de que o consumo de carne e laticínios é prejudicial à preservação do nosso planeta Crédito: Divulgação

O futuro da comida: já imaginou um mundo sem consumo de carne? Este é o título do livro que acabei de ler, publicado no Brasil pela Editora Nacional. A autora, Roanne Van Voorst, é antropóloga, com doutoramento em Antropologia do Futuro pela Universidade de Amsterdã. Seu principal objeto de pesquisa é o que ela chama de “futuro sustentável”.

Nesta publicação, ela apresenta inúmeras evidências de que o consumo de carne e laticínios é prejudicial à preservação do nosso planeta e é a indústria com maior impacto nas mudanças climáticas. Além de ser responsável por uma das indústrias mais violentas e agressivas do mundo, ao causar sofrimentos para milhões de animais.

Alguns dados que ela apresenta:

“a cada 100 kg de pescado de linguado, 30 são linguados e outros 70 kg são de outros animais devolvidos mortos ao mar”.





“a cada semana são mortos mais animais para consumo humano do que a somatória de homens e mulheres que perderam a vida em todas as guerras da história”.





“o número exato de animais abatidos varia amplamente, porém as estatísticas mais consolidadas que encontrei dão um total de 66 bilhões a cada ano. Este número se refere apenas a bovinos, suínos e animais da pecuária. Se levarmos em conta todos os animais que comemos em abundância – peixe, galinha, porco, vaca, cabra, ovelha – alcançamos um valor de R$ 150 milhões por dia.



A boa notícia é que ela acredita que a grande mudança rumo ao veganismo já está em curso e apresenta evidências. Recomendo a leitura do livro para uma melhor compreensão sobre como nossos hábitos alimentares impactam a sustentabilidade ambiental. O livro é um convite para repensarmos nossas escolhas alimentares e dar nossa contribuição para um futuro mais sustentável. Compre aqui.

DESIGN DE CULTURAS REGENERATIVAS, POR ANA BEATRIZ CONTARATO

O autor pensa em um futuro comum para a sociedade Crédito: Divulgação

Sustentabilidade não é suficiente. Esta é uma das ideias que Daniel Wahl quer passar ao pensar em um futuro comum para a sociedade. Para o autor, ser sustentável nada mais é do que simplesmente não causar mais danos ao meio ambiente, e, no momento atual, isso não é mais satisfatório, é preciso ir além.

O pensar regenerativo diz respeito a dar um passo além da sustentabilidade e pensar em culturas onde humanos e seus inventos trabalham em prol e são um com a natureza e o ambiente que os cerca.

Assim, o livro é um convite para refletir sobre modos de remodelar a sociedade, seus conceitos e suas dinâmicas a fim de alcançarmos um futuro de real harmonia entre humanidade e meio ambiente. Compre aqui.

SEM ESFORÇO, POR RACHEL HELIDONIS

O livro desperta uma reflexão sobre como o essencial pode ser realizado de maneira prática e fluida. Crédito: Divulgação

De Greg McKeown, o mesmo autor de Essencialismo, Sem Esforço desperta uma reflexão sobre como o essencial pode ser realizado de maneira prática e fluida.

Eu, como essencialista nata me conectei com a pergunta que ele lança logo nas primeiras páginas do livro: o que fazer quando a vida já está reduzida ao essencial e ainda há coisas demais?

E sua máxima “essencialismo é sobre fazer as coisas certas e sem esforço é sobre fazê-las do jeito certo” fez todo o sentido para mim. Uma leitura leve e prazerosa com direcionamentos certeiros de como viver o essencialismo nos dias atuais! Super recomendo! Compre aqui.

EMPRESAS QUE CURAM: DESPERTANDO A CONSCIÊNCIA DOS NEGÓCIOS PARA AJUDAR A SALVAR O MUNDO, POR CALEB SALOMÃO

O livro trata a nova forma de organizar o capital e suas necessidades. Crédito: Divulgação

A tradição do capitalismo erigiu um totem como o único motivo da existência de uma empresa: o lucro. Sabemos dos benefícios e dos males que essa abordagem de negócios é capaz de produzir: produziu-se muitos avanços tecnológicos e muita riqueza (distribuída, embora de modo pouco equânime), mas ao custo de adoecimento geral da Terra e seus habitantes, humanos ou não.