Decoração: veja alguns ambientes da CasaCor ES

A Varanda do Living pode ser vista através das paredes de vidro Crédito: Divulgação Camila Santos

A 26ª edição da CasaCor Espírito Santo tem 38 ambientes, elaborados por 42 profissionais expositores. A sede desta edição é o 38° Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, na Prainha, em Vila Velha. Nesta coluna, uma pequena amostra dos ambientes, para que você se anime a fazer uma visita e ver todos eles presencialmente. Além dos lindos ambientes, outra boa razão é a vista do local é belíssima.

Sala de Leitura

Cristiane Locatelli e Isabela Castello criaram a sala de leitura Crédito: Divulgação Camila Santos

O útero materno, lugar de acolhimento, proteção e nutrição foi a primeira inspiração das profissionais Cristiane Locatelli e Isabela Castello para compor o ambiente da Sala de Leitura. Espaço que se amplia à medida em que crescemos, o útero materno é nosso primeiro Infinito Particular. Nossa ‘Mãe-Terra’, essa outra casa, gigantesca, também nos dá sustento e vida. Os livros representam outra forma de nos proporcionar um infinito particular. Assim como o útero e o planeta, eles nos nutrem intelectualmente, com saberes, prazeres e experiências, eles abrem portas a muitos outros mundos. São essas sensações que as profissionais buscaram: bem-estar, segurança, tranquilidade, fluidez, leveza, aconchego. O espaço dá destaque às mulheres escritoras e faz uma homenagem à Judith Leão Castello Ribeiro, professora, escritora e primeira presidente da Academia Feminina de Letras do Espírito Santo.

Studio do Colecionador

Cyane Zoboli criou o studio do Colecionador Crédito: Divulgação Camila Santos

As memórias de um casal se materializam nos objetos, nas artes e no mobiliário reunidos durante anos no espaço de 70m², criado pela arquiteta e designer de interiores Cyane Zoboli. O edifício possui características próprias, com disposição curva, que traz bossa ao espaço. A paleta de cores com tons quentes, a lâmina de madeira freijó e a textura de pedra natural conferem um ar aconchegante ao espaço. A curadoria do mobiliário escolhido para o ambiente traz nomes de peso como Jader Almeida, Sérgio Rodrigues e Studio Bola. A obra de arte de Jaime Prades marca o requinte do espaço que funciona como o estúdio de um apreciador de arte e design.

Hall de Descompressão

Cida Lamari criou o Hall de Descompressão Crédito: Divulgação Camila Santos

Cida Lamari aplica o design biofílico em um ambiente zen, recheado de elementos que remetem ao natural, diversos tons de verde, diferentes texturas e obras dos artistas plásticos Ivan Coelho, Camila Santos e Ester Guedes. Expondo em CasaCor pela quarta vez, a arquiteta e urbanista projetou o espaço de 20 m² voltado para o relaxamento. Um local para sair um pouco da rotina do trabalho ou da casa, para desacelerar e contemplar.

Sala de Música Natuzzi

A Sala de Música Natuzzi foi projetada pelo escritório Arquitetura 27 Crédito: Divulgação Camila Santos

Para projetar o ambiente, as profissionais do escritório Arquitetura 27 lançaram a seguinte pergunta: o que buscamos intimamente encontrar dentro dos ambientes nos quais convivemos diariamente? A conexão com nossa música, nosso ritmo, com os sons que nos representam, imagens que contam nossas histórias e resgatam nossas memórias, ajudam-nos a construir o que queremos ser. Livros, jogos, discos, instrumentos musicais, elementos que, junto ao mobiliário fluido e eclético, permitem as mais diversas formas de deitar, sentar, esticar as pernas, ler, observar, emergir dentro do infinito singular que nos faz únicos na existência.

Refúgio dos Noivos e Spa Deca

Max Mello criou o Spa Deca Crédito: Divulgação Camila Santos

O arquiteto Max Mello assina dois ambientes que se unem em um espaço de 64m². Tendo como referências variadas culturas, o Refúgio dos Noivos foi projetado como um quarto de hotel à beira mar, com uma vista belíssima da Baía de Vitória, visando o aconchego e bem-estar dos hóspedes. Dando continuidade ao projeto, o SPA Deca segue a mesma linha de materiais rústicos e possui uma pegada ainda mais clean. No centro do espaço, junto à sala de banho, foi posicionada uma banheira de imersão, que transformou o ambiente em um oásis particular, oferecendo um convite ao conforto.

Suíte da Jovem

Sérgio Paulo Rabello assina o Quarto da Jovem Crédito: Divulgação Camila Santos

O arquiteto Sérgio Paulo Rabello assinou o ‘Quarto da Jovem’, um dormitório de 45m² idealizado numa casa de praia, de frente para o mar, em que o profissional explorou as fibras e cores claras para criar uma harmonia leve e descontraída. Os revestimentos ganham destaque, na cabeceira em fibra e na parede da cama em marchetaria exclusiva, criando efeitos e padrões surpreendentes em tons pastel. A estrutura do mobiliário em alumínio branco, o imponente quartzito no banheiro, acompanhado de plantas e ornamentos luxuosos, deram uma intensidade peculiar a decoração.

Cozinha

Renzo Cerqueira criou a cozinha Crédito: Divulgação Camila Santos

A convivência foi um dos pontos principais para a elaboração do projeto de interiores de Renzo Cerqueira. A Cozinha, com 40m², foi pensada para quem gosta de receber com requinte e possibilidades. O uso predominante do preto, cinza e detalhes brutos referenciam a força depois do período pandêmico. Já as formas orgânicas, em meio às linhas retas do ambiente, são como a vida, ora estamos desviando os nossos percursos e ora estamos caminhando em linha reta. Elementos de tendência do mercado, como tela tencionada, com iluminação embutida e indireta em vários pontos, madeira ebanizada (escurecida), painel ripado curvado, bancada orgânica e mesa oval. Obras de arte de artistas e designers brasileiros complementam e enriquecem o projeto.

Varanda do Living

Studio Sérgio Palmeira assina o Living Crédito: Divulgação Camila Santos

Os dois ambientes, assinados pelo Studio Sérgio Palmeira, primam pelo conforto, sem exageros: clean e moderno se encontram em harmonia. No Living, uma pegada moderna e atemporal, com o MDF encapsulando paredes e teto, deixando o ambiente aconchegante. Os tons sóbrios e os móveis de design em tons escuros e pastel tornam o espaço de 70m² requintado e as obras de arte de Patrícia Palmeira nas paredes, dão o toque de cor. A Varanda do Living pode ser vista através das paredes de vidro, assim como a belíssima vista da Baía de Vitória, o Convento da Penha e a Terceira Ponte, convidados luxuosos a emoldurar o projeto.

Restaurante

Alessandra Cohen, Restaurante Crédito: Divulgação Camila Santos