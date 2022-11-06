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Vão Livre

Decoração: veja alguns ambientes da CasaCor ES

A 26ª edição da CasaCor Espírito Santo tem 38 ambientes, elaborados por 42 profissionais expositores

Públicado em 

06 nov 2022 às 02:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Sérgio Palmeira, Living
A Varanda do Living pode ser vista através das paredes de vidro Crédito: Divulgação Camila Santos
A 26ª edição da CasaCor Espírito Santo tem 38 ambientes, elaborados por 42 profissionais expositores. A sede desta edição é o 38° Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, na Prainha, em Vila Velha. Nesta coluna, uma pequena amostra dos ambientes, para que você se anime a fazer uma visita e ver todos eles presencialmente. Além dos lindos ambientes, outra boa razão é a vista do local é belíssima.

Sala de Leitura

Cristiane Locatelli e Isabela Castello . Sala de Leitura
Cristiane Locatelli e Isabela Castello criaram a sala de leitura Crédito: Divulgação Camila Santos
O útero materno, lugar de acolhimento, proteção e nutrição foi a primeira inspiração das profissionais Cristiane Locatelli e Isabela Castello para compor o ambiente da Sala de Leitura. Espaço que se amplia à medida em que crescemos, o útero materno é nosso primeiro Infinito Particular. Nossa ‘Mãe-Terra’, essa outra casa, gigantesca, também nos dá sustento e vida. Os livros representam outra forma de nos proporcionar um infinito particular. Assim como o útero e o planeta, eles nos nutrem intelectualmente, com saberes, prazeres e experiências, eles abrem portas a muitos outros mundos. São essas sensações que as profissionais buscaram: bem-estar, segurança, tranquilidade, fluidez, leveza, aconchego. O espaço dá destaque às mulheres escritoras e faz uma homenagem à Judith Leão Castello Ribeiro, professora, escritora e primeira presidente da Academia Feminina de Letras do Espírito Santo. 

Studio do Colecionador

Cyane Zoboli, Studio do Colecionador
Cyane Zoboli criou o studio do Colecionador Crédito: Divulgação Camila Santos
As memórias de um casal se materializam nos objetos, nas artes e no mobiliário reunidos durante anos no espaço de 70m², criado pela arquiteta e designer de interiores Cyane Zoboli. O edifício possui características próprias, com disposição curva, que traz bossa ao espaço. A paleta de cores com tons quentes, a lâmina de madeira freijó e a textura de pedra natural conferem um ar aconchegante ao espaço. A curadoria do mobiliário escolhido para o ambiente traz nomes de peso como Jader Almeida, Sérgio Rodrigues e Studio Bola. A obra de arte de Jaime Prades marca o requinte do espaço que funciona como o estúdio de um apreciador de arte e design.

Hall de Descompressão

Cida Lamari, Hall de Descompressão
Cida Lamari criou o Hall de Descompressão Crédito: Divulgação Camila Santos
Cida Lamari aplica o design biofílico em um ambiente zen, recheado de elementos que remetem ao natural, diversos tons de verde, diferentes texturas e obras dos artistas plásticos Ivan Coelho, Camila Santos e Ester Guedes. Expondo em CasaCor pela quarta vez, a arquiteta e urbanista projetou o espaço de 20 m² voltado para o relaxamento. Um local para sair um pouco da rotina do trabalho ou da casa, para desacelerar e contemplar.

Sala de Música Natuzzi

Manu Delboni, Juliana Vervloet, Roberta Toledo. Sala de Música Natuzzi
A Sala de Música Natuzzi foi projetada pelo escritório Arquitetura 27 Crédito: Divulgação Camila Santos
Para projetar o ambiente, as profissionais do escritório Arquitetura 27 lançaram a seguinte pergunta: o que buscamos intimamente encontrar dentro dos ambientes nos quais convivemos diariamente? A conexão com nossa música, nosso ritmo, com os sons que nos representam, imagens que contam nossas histórias e resgatam nossas memórias, ajudam-nos a construir o que queremos ser. Livros, jogos, discos, instrumentos musicais, elementos que, junto ao mobiliário fluido e eclético, permitem as mais diversas formas de deitar, sentar, esticar as pernas, ler, observar, emergir dentro do infinito singular que nos faz únicos na existência.

Refúgio dos Noivos e Spa Deca

Max Mello, Spa Deca
Max Mello criou o Spa Deca Crédito: Divulgação Camila Santos
O arquiteto Max Mello assina dois ambientes que se unem em um espaço de 64m². Tendo como referências variadas culturas, o Refúgio dos Noivos foi projetado como um quarto de hotel à beira mar, com uma vista belíssima da Baía de Vitória, visando o aconchego e bem-estar dos hóspedes. Dando continuidade ao projeto, o SPA Deca segue a mesma linha de materiais rústicos e possui uma pegada ainda mais clean. No centro do espaço, junto à sala de banho, foi posicionada uma banheira de imersão, que transformou o ambiente em um oásis particular, oferecendo um convite ao conforto.

Suíte da Jovem

Sérgio Paulo Rabello . Suíte da Filha
Sérgio Paulo Rabello assina o Quarto da Jovem Crédito: Divulgação Camila Santos
O arquiteto Sérgio Paulo Rabello assinou o ‘Quarto da Jovem’, um dormitório de 45m² idealizado numa casa de praia, de frente para o mar, em que o profissional explorou as fibras e cores claras para criar uma harmonia leve e descontraída. Os revestimentos ganham destaque, na cabeceira em fibra e na parede da cama em marchetaria exclusiva, criando efeitos e padrões surpreendentes em tons pastel. A estrutura do mobiliário em alumínio branco, o imponente quartzito no banheiro, acompanhado de plantas e ornamentos luxuosos, deram uma intensidade peculiar a decoração. 

Cozinha

Renzo Cerqueira. Cozinha
Renzo Cerqueira criou a cozinha Crédito: Divulgação Camila Santos
A convivência foi um dos pontos principais para a elaboração do projeto de interiores de Renzo Cerqueira. A Cozinha, com 40m², foi pensada para quem gosta de receber com requinte e possibilidades. O uso predominante do preto, cinza e detalhes brutos referenciam a força depois do período pandêmico. Já as formas orgânicas, em meio às linhas retas do ambiente, são como a vida, ora estamos desviando os nossos percursos e ora estamos caminhando em linha reta. Elementos de tendência do mercado, como tela tencionada, com iluminação embutida e indireta em vários pontos, madeira ebanizada (escurecida), painel ripado curvado, bancada orgânica e mesa oval. Obras de arte de artistas e designers brasileiros complementam e enriquecem o projeto.

Varanda do Living

Sérgio Palmeira, Living
Studio Sérgio Palmeira assina o Living Crédito: Divulgação Camila Santos
Os dois ambientes, assinados pelo Studio Sérgio Palmeira, primam pelo conforto, sem exageros: clean e moderno se encontram em harmonia. No Living, uma pegada moderna e atemporal, com o MDF encapsulando paredes e teto, deixando o ambiente aconchegante. Os tons sóbrios e os móveis de design em tons escuros e pastel tornam o espaço de 70m² requintado e as obras de arte de Patrícia Palmeira nas paredes, dão o toque de cor. A Varanda do Living pode ser vista através das paredes de vidro, assim como a belíssima vista da Baía de Vitória, o Convento da Penha e a Terceira Ponte, convidados luxuosos a emoldurar o projeto.

Restaurante

Alessandra Cohen, Restaurante
Alessandra Cohen, Restaurante Crédito: Divulgação Camila Santos
Memórias afetivas de uma paraense que mora no Espírito Santo há 40 anos, foram os pontos de partida para projetar o Restaurante, em um espaço com 80m², criado pela arquiteta e designer de interiores Alessandra Cohen. Inspirador nas culturas dos dois Estados, com características marcantes e comuns, como a pesca, o artesanato e a gastronomia. As referências paraenses estão nas paredes pintadas com verde das florestas e com destaques em boiserie. O balcão do bar é todo em mármore Portinari e as mesas de centro do lounge,, assinadas pela profissional, são em granito pitaya - rochas extraídas no Estado capixaba. Complementam o ambiente luminárias em cerâmica, assinadas pelo designer Mauricio D`Avilla, cocar elaborado pela designer têxtil Naira Rezende; fotografia de Pamella Hérpio; casacas exclusivas produzidas pela artesã capixaba Chrisley Viana, lindas peças em couro, produzidas pela artesã e designer de produto sustentável, Jacqueline Chiabay, como outros artesanatos produzidos no Estado. O restaurante funciona para almoço e jantar durante o período da mostra, com cardápio assinado pelo Centro de Convenções de Vila Velha (CCVV).

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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