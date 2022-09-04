Decoração: veja as novidades da Semana de Design de São Paulo

O festival é um dos três maiores festivais urbanos de design, arquitetura, decoração e economia criativa do mundo Crédito: Reproduçã @atelierburiti

A 11ª edição da Semana de Design de São Paulo será realizada de 04 a 11 de setembro de 2022. Uma semana de muita inspiração, networking, conteúdo, experiências e negócios.

O festival é um dos três maiores festivais urbanos de design, arquitetura, decoração e economia criativa do mundo, realizado na região metropolitana da cidade de São Paulo desde 2012. No ano passado, celebrou sua 10ª edição com 344 eventos realizados em 10 distritos de design por 115 expositores.

Abaixo, destaco alguns dos eventos que acontecerão durante essa semana que traz o melhor da arte e do design brasileiro para a cidade de São Paulo.

A FORÇA DA CRIAÇÃO

A Feira na Rosenbaum apresenta a exposição “Mãos do Brasil, a força da criação”, com curadoria assinada por Cris Rosenbaum, cofundadora da Feira na Rosenbaum, e Taíssa Buescu, diretora criativa e curadora de design.

O evento será realizado no edifício Smartstorage, no bairro Bixiga. O endereço perfeito para dialogar com design autoral, cultura e arte. Em homenagem ao bairro, a Feira na Rosenbaum irá realizar manifestações artísticas e culturais, com exposições, rodas de samba, DJs, palestras e talks com relevantes artistas, designers, empresários e ativistas da atualidade.

A Exposição Mãos do Brasil | A Força da criação “Mãos do Brasil - A Força da Criação” é uma mostra coletiva que reúne trabalhos de designers e artistas que traduzem sua criatividade através das mãos. Com um olhar apurado e sensível, apresenta a riqueza de materiais e a pluralidade técnica utilizadas em cada um dos 27 estados brasileiros.

PENSAMENTOS E PALAVRAS

No evento, a Estar Móveis apresenta a exposição “Tudo que não foi dito”, com direção de arte assinada por Felipe Morozini, de 05 a 10 de setembro, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva 1080.

Emocional e lírica, a exposição apresenta obras com pensamentos e palavras. Racional e intelectual, explora aspectos visuais e gráficos, como tipologia, tipografia, semântica e sonoridade. Para a exposição foram convidados 24 artistas e designers: Alice Wonders, Augusto de Campos, Arnaldo Antunes, Bordadeiras do Itaim Paulista, Felipe Morozini, Filipe Grimaldi, Helena Leopardi, IACO, Ivan Grilo, Mana Bernardes, Marcelo Stefanovicz, Matheus Tomé, Meus Teus Nossos, Nazareno Rodrigues, Paola Muller, Papelaria, Regina Parra, Regina Silveira, Rita Wainer, Rochelle Costi, Shirley Paes Leme, Tiago Sant’Ana, Tomazicabral e Verena Smit.