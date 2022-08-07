Novidades da decoração: Casa Cor São Paulo e exposição de arte

O ateliê botânico Carandá, de 72 m2, traz a releitura de uma casa de campo Crédito: Reprodução casacor_oficial

Para comemorar o 4º aniversário, a Mosaico Fotogaleria traz a exposição “Lua em Peixes", de Walter Firmo, mestre da fotografia brasileira. Com curadoria do próprio fotógrafo, a mostra tem abertura marcada para o dia 24/08, às 17h.

Além da exposição, os amantes da fotografia terão uma oportunidade única de participar do workshop “Flâneur com Walter Firmo”. Que tal caminhar pelas ruas da cidade de Vitória e aprender sobre o processo criativo de um dos mais importantes nomes da fotografia brasileira? Serão três dias de imersão e contato direto com o fotógrafo, divididos em teoria, prática e análise das produções dos alunos. O workshop acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de agosto.

ARTE CONTEMPORÂNEA

A Matias Brotas Arte Contemporânea dá continuidade ao calendário de exposições de 2022, com o artista Antonio Bokel e curadoria de Victor Gorgulho.

Em sua segunda individual na galeria, o artista carioca apresenta uma série de novas obras. Em conjunto, endossam aquele que talvez seja o aspecto mais marcante de sua produção: sua capacidade singular de trânsito entre suportes dos mais diversos, pinturas, esculturas, desenhos, instalações, objetos e demais mídias. A abertura da exposição “A Poesia ES no Verso” aconteceu no último dia 28.

PALESTRA DO ARQUITETO JOÃO ARMENTANO

“Arquitetura é muito mais que uma faculdade... Arquitetura é arte, magia, envolvimento”, disse o arquiteto João Armentano na palestra “A Prática da Arquitetura e Interiores em um Autorretrato”, promovida pelo grupo Vix Design no último dia 4, em Vitória. Designers, arquitetos e decoradores lotaram a sala de cinema e se inspiraram com a história do profissional, um dos gênios da arquitetura contemporânea. Depois da palestra, o arquiteto autografou o livro que leva seu nome.

APRENDIZADOS DA PANDEMIA

No ano em que completa 35 anos, a CasaCor SP leva a edição comemorativa para o coração de São Paulo: o Conjunto Nacional, um dos mais importantes marcos arquitetônicos da cidade, projetado há 63 anos pelo arquiteto David Libeskind. O tema da mostra é Infinito Particular.

O ateliê botânico Carandá, de 72 m2, traz a releitura de uma casa de campo. Inspirada em sua experiência durante a pandemia, quando se isolou em uma fazenda, a arquiteta Helô Marques criou um espaço acolhedor e repleto de natureza.