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Comida saudável

Veja 7 restaurantes com pratos veganos

Além dos serviços de delivery de produtos veganos, os restaurantes veganos também são uma excelente opção para quem busca uma alimentação mais saudável

Públicado em 

17 jul 2022 às 02:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Prato do Casa Panapaná
Existem opções de restaurantes, com alimentos à base de vegetais, com pratos deliciosos, coloridos, saborosos e muito nutritivos Crédito: Reprodução @Casapanapaná
Recentemente, publiquei uma edição da Coluna Terra, com muitos dados sobre o crescimento da demanda por produtos veganos e sobre o impacto ambiental do consumo de produtos de origem animal. Além de divulgar algumas empresas que fazem delivery de alimentos veganos.
Além dos serviços de delivery de produtos veganos, os restaurantes veganos também são uma excelente opção para quem busca uma alimentação mais saudável.
Existem muitas opções maravilhosas de restaurantes, com alimentos à base de vegetais, com pratos deliciosos, coloridos, saborosos e muito nutritivos. Essa é uma demanda crescente da sociedade. Muitos consumidores que frequentam esses restaurantes não são necessariamente vegetarianos ou veganos. São pessoas que estão buscando uma alimentação mais saudável e reduzindo seu consumo de alimentos de origem animal. Mesmo que você ainda não seja adepto de uma alimentação vegana, recomendo experimentar e conhecer esse maravilhoso universo de sabores.
Abaixo, segue mais alguns restaurantes veganos e vegetarianos, em diferentes cidades do país. Existem muitos outros restaurantes maravilhosos que ficaram fora dessa lista, mas em breve, faremos outra edição divulgando mais opções.

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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