Decoração: Dia das Paneleiras e nova linha de tecidos

As panelas são utilizadas na culinária, em especial, no preparo dos tradicionais pratos, como a Moqueca Capixaba e a Torta Capixaba Crédito: Ricardo Medeiros

Essa semana foi comemorado o Dia das Paneleiras. Dia 7 de Julho é o dia delas, essas mulheres que fazem as nossas tradicionais panelas de barro. Que colocam a mão na massa e produzem essas peças tão importantes para a cultura capixaba.

Desde 1993, a Prefeitura de Vitória, por meio da Lei Municipal n° 3.944, presta homenagens as paneleiras. Mulheres e homens, do tradicional bairro de Goiabeiras, em Vitória, preservam sua origem ligada às raízes indígenas que já têm mais de 400 anos de história. Eles, responsáveis pela extração e beneficiamento do barro, e elas, pelos moldes artesanais da panela.

Elas fazem a modelagem, o tingimento e a queima. A panela de barro capixaba foi o primeiro bem imaterial registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 21 de novembro de 2002. O ofício das Paneleiras de Goiabeiras passou a ser inscrito no livro de registro dos Saberes e declarado Patrimônio Cultural do Brasil.

Vão do fogão à mesa. E os artefatos produzidos por elas também podem ser usados para servir ou para decorar os ambientes. Crédito: Ricardo Medeiros

As panelas são utilizadas na culinária, em especial, no preparo dos tradicionais pratos, como a Moqueca Capixaba e a Torta Capixaba. Vão do fogão à mesa. E os artefatos produzidos por elas também podem ser usados para servir ou para decorar os ambientes.

Deixo aqui a minha homenagem a essa arte ancestral que vem passando de mãe para filha e que é tão bela e significativa. E muito importante: os homens que fazem as panelas de barro são denominados artesãos. Esse termo "paneleiras" é exclusivo das mulheres que foram as pioneiras nessa tradição.

DECORAÇÃO, MODA E ARTE

Batizado de “Brasilianas”, o evento marca o lançamento da nova linha de tecidos da Donatelli Crédito: Camilla Baptistin

A empresária Claudia Júdice Folador, que comanda a Casa Arrumada, showroom de móveis especializado em quartos, realizou na última terça-feira (05), em parceria com marcas renomadas, um desfile inusitado, na Galeria de Arte Contemporânea Matias Brotas.

Batizado de “Brasilianas”, o evento marca o lançamento da nova linha de tecidos da Donatelli, empresa que passa a fazer parte do mix da Casa. Um dos grandes destaques da noite foi casting de modelos, formado por profissionais de arquitetura e design de interiores. A produção do evento foi assinado pela consultora de imagem e estilo Renata Cani.

Os looks foram compostos por meio de um moulage, ou seja, as roupas foram montadas no corpo dos modelos, usando tecidos Donatelli da linha casa cujas estampas foram pensadas para decorar o interior das casas com estofados, cortinas e roupas de cama.

Os tecidos da coleção Brasilianas exaltam o Brasil! As estampas são assinadas pelos designers brasileiros Clarisse Romeiro, Attilio Baschera, Gregorio Kramer e Marai Valente, e são verdadeiras obras de arte. Elas remetem às raízes culturais, à identidade nacional, aos valores regionais, à herança primitiva... e contam a verdadeira história do país por meio das estampas.

GRAFISMOS E CORES

As linhas de revestimento foram assinados pela artista Calu Fontes Crédito: Divulgação Decortiles

As linhas de revestimento da Decortiles, Raios e Elipse, foram assinados pela artista Calu Fontes. Com desenhos lúdicos e design que muda conforme o olhar, dependendo da posição e ângulo em que são posicionadas, as peças propiciam uma gama de combinações diferentes e que se encaixam cheias de bossa e poesia em qualquer tipo de ambiente.

As linhas de revestimento foram assinados pela artista Calu Fontes Crédito: Divulgação Decortiles