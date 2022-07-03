Veja 5 projetos e iniciativas sustentáveis

A Malwee faz o jeans com um copo de água Crédito: Reprodução @malweeoficial

Aqui, na Coluna Terra, sempre temos espaço para divulgar iniciativas sustentáveis. Convidamos nossos leitores a conhecerem e prestigiarem esses projetos, eventos e empresas preocupados em contribuir para que a nossa casa, a Terra, seja um lugar mais sustentável e inclusivo para todos. Com cada um fazendo a sua parte, construiremos uma sociedade e um planeta melhor.

DESAPEGO

Fazer os produtos circularem é uma forma de contribuir para o meio ambiente. A Feira Achadinhos Hype, promovida pelo Coletivo Voa, está acontecendo hoje. É uma oportunidade para garimpar peças incríveis! Tem roupas, arte, antiguidade, livros, acessórios, peças de decoração, moedas antigas, vinil e muito mais!

Com músicas dos anos 1980 e 1990, bebidas e comidinhas da Massala Prassada e do Capixaba Massa e Cervejaria Artesanal Bigos.

FACHADAS SUSTENTÁVEIS

A Endelevo surgiu em 2020, em Vitória, Espírito Santo, fruto de um trabalho acadêmico de conclusão de curso, buscando preencher uma lacuna entre o que é criado nas universidades e o que de fato gera valor e traz inovação para o mercado. Como um Lego de fachadas sustentáveis, a proposta da Construtech é criar edificações mais limpas. Os projetos da empresa contam com fachadas ventiladas, captação de energia solar e jardins verticais em fachadas e coberturas.

COMPOSTAGEM EM CASA E NA EMPRESA

A Compostagem não significa apenas transformar resíduos orgânicos em adubo. É um processo que dá um novo significado ao que antes era visto como lixo.

O lixo possui valor. No caso do lixo orgânico, eles podem e devem retornar ao ciclo da matéria orgânica. Isso é ser sustentável. A Folha Composta tem como missão oferecer um destino ecologicamente correto para as sobras orgânicas geradas nas empresas e residências.

Para quem tem vontade de fazer compostagem dos seus resíduos, mas não tem tempo, conhecimento ou espaço para isso, a Folha Composta oferece esse serviço, coletando seu lixo na sua casa ou na sua empresa e viabilizando tudo o que você precisa para realizá-la.

FAZENDA URBANA

Já ouviu falar sobre Fazenda Urbana? A Cooltiva trouxe esse conceito para Vitória, Espírito Santo. Foi em meio às selvas de pedra que as fazendas urbanas surgiram, trazendo uma proposta inovadora para as cidades. O conceito surgiu em 1999, em Nova York, e hoje o mercado global de fazendas urbanas promete movimentar cerca de 236 bilhões de dólares em 2023.

A Cooltiva trouxe para o Espírito Santo a primeira fazenda urbana do Estado. Os benefícios são inúmeros, e incluem o acesso a uma alimentação mais saudável, proximidade a produtos frescos, melhor aproveitamento de espaços urbanos e a oportunidade de tornar as cidades mais verdes e sustentáveis.

JEANS SUSTENTÁVEL

Feito apenas com 1 copo de água, o jeans mais sustentável do Brasil, agora com fio Lycra EcoMade, o primeiro elastano feito com 20% de material reciclado pré-consumo. A mesma qualidade e conforto do elastano, feito com materiais reciclados que seriam descartados. O resultado é uma calça superconfortável, que vai durar muitas estações e que faz bem para o planeta.

E tem mais: 100% do lucro líquido da coleção será revertido para o projeto “Menos Resíduo, Mais Renda” promovido pelo Instituto Malwee.