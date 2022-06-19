Amazônia Sob Risco

Coluna Terra - Amazonia Sob Risco Crédito: Montagem/Reprodução/Redes Sociais/Pixabay

Nesta edição da Coluna Terra, não tem como deixar de abordar o assassinato de Bruno Pereira e Dom Philips. A Amazônia está sendo ameaçada, está sendo destruída. Estão sob risco a floresta, os povos primitivos e aqueles que tentam defender a Amazônia.

Essa situação não é nova. Há anos essa realidade esteve presente. Sempre houve negócios escusos na região que ameaçavam a Amazônia. Esses não são os primeiros assassinatos de pessoas que defendem a floresta e seus povos. Podemos lembrar dos mais emblemáticos: Chico Mendes e Dorothy Stang.

Segundo o relatório da ONG internacional Global Witness, o Brasil foi o quarto país onde mais houve assassinatos de ativistas ambientais no mundo, em 2020. E o país tem estado entre os primeiros do ranking em anos anteriores também.

Segundo especialistas, a violência, que sempre existiu na região, aumentou na gestão do atual presidente. A situação se agravou bastante em função da desmobilização dos órgãos de proteção da floresta e dos indígenas e dos reiterados discursos do presidente e seu posicionamento, que mostra seu total desprezo pelos indígenas e pela preservação da Amazônia.

"Violência na Amazônia infelizmente sempre aconteceu. O que vemos de diferente hoje é que quem promove esses assassinatos está muito mais empoderado, inclusive financeiramente. O dinheiro que vem da grilagem e do garimpo ilegal é o dinheiro que financia a morte desses defensores ambientais. Hoje há verdadeiras milícias que impõem ali a sua própria lei e isso vem sendo estimulado pelo atual governo, que estimula esse tipo de crime, ao retirar fiscalização e o poder do estado no combate aos delitos", afirmou Marcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima.

A repercussão foi gigantesca, em nível nacional e internacional, e, mais uma vez, coloca holofotes no tema. E todos exigem a apuração do crime e a punição dos culpados.

Destacamos abaixo os depoimentos de algumas entidades e personalidades sobre o crime.

WWF

𝗗𝗷𝘂𝗲𝗻𝗮 𝗧𝗶𝗸𝘂𝗻𝗮

Eliane Brum

Marina Silva

Sebastião Salgado

Reinaldo Azevedo

Valter Hugo Mãe

Como afirmou a jornalista Eliane Brum: “não é incompetência, nem descaso, é método”.

Em vários momentos durante a sua atuação parlamentar, o atual presidente deu depoimentos contrários às populações indígenas e às demarcações de terra. Abaixo, um de seus inúmeros depoimentos.

“Pode ter certeza que se eu chegar lá (Presidência da República) não vai ter dinheiro pra ONG. Se depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter um centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola.” Essa frase foi dita por Bolsonaro durante uma palestra na sede da Hebraica, no Rio de Janeiro, em abril de 2017.