Dia Mundial do Meio Ambiente: veja iniciativas sustentáveis

É importante compreender que as ameaças são reais e que exigem uma mudança de postura de cada cidadão. Crédito: Shutterstock

Hoje (05), comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data é importante para que a humanidade possa refletir sobre o tema e ver como estamos degradando o nosso planeta. Compreender que as ameaças são reais e que exigem uma mudança de postura de cada cidadão.

A Coluna Terra tem como missão contribuir para o aumento dessa consciência, para que mais pessoas, empresas e líderes políticos entendam a emergência e a necessidade de rever este sistema de produção e consumo que vem destruindo nosso habitat, nossa casa: o planeta Terra.

Mas hoje, trazemos boas notícias. Muitas empresas estão percebendo a necessidade dessa mudança e investindo em inúmeras iniciativas sustentáveis. Trazemos algumas delas hoje para inspirar outros empresários. E para que os consumidores optem por marcas comprometidas com a sustentabilidade ambiental.

MORADIA VERDE

Diante dos impactos da ação humana na natureza, a preocupação com o desenvolvimento sustentável tem se tornado cada vez mais frequente na construção civil. Já existem inúmeras formas para reduzir os impactos da edificação no ambiente, através do uso racional dos recursos naturais.

Viver em harmonia com a natureza é a mais nova tendência do mercado imobiliário e arquitetônico: o conceito chamado moradia verde promete unir a modernidade e a sustentabilidade, trazendo benefícios para o meio ambiente e para a saúde física e mental dos moradores.

O Mudrah Eco Living, localizado na Rota dos Ipês, em Domingos Martins, foi projetado desde o início, apoiado nos pilares do desenvolvimento sustentável, buscando minimizar os impactos gerados ao meio. O projeto arquitetônico é da Arus arquitetura, conceito da Inspira Conceitos Imobiliários e paisagismo da Flor Verde.

Os profissionais implementaram o uso da biofilia, cujo propósito é conectar as pessoas com a natureza, incorporando as características do mundo natural aos espaços construídos, promovendo bem-estar, sensação de relaxamento, saúde e conforto emocional, conforme apontam diversos estudos nessa área.

Entre as ações sustentáveis adotadas estão o uso racional e a gestão dos recursos de energia, água e lixo, como a produção de energia elétrica através de placas fotovoltaicas, utilização de iluminação de baixo consumo com o uso de economizadores de energia, acionamento com cartão e utilização de sensores de presença, ponto de abastecimento elétrico para veículos, gestão do uso da água através de sistema dual fluxo para descarga, monocomandos para chuveiros e torneiras e sistema de aeradores em todos os pontos de água, aquecimento de água por placas termosolares, reaproveitamento de água de chuva, gestão de resíduos e compostagem de lixo orgânico, horta orgânica coletiva, implantação de bicicletas e/ou bicicletas elétricas de uso compartilhado pelos condôminos.

Além disso, a ideia é implementar medidas educativas para usuários e funcionários e priorizar os fornecedores da região em todo o processo, desde a obra até a operação.

COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE

A Tintas Marfim tem como um de seus valores o respeito à vida e ao meio ambiente. Em cada produto fabricado, são empregados os mais avançados recursos ecotecnológicos, com a preocupação de preservar a saúde de quem os utiliza e evitar poluição e geração de resíduos industriais.

Por meio do Projeto PET Zero, a empresa reaproveita garrafas PET na produção de resinas para esmaltes e tintas. Mais de 1 milhão de garrafas PET já foram retiradas do meio ambiente e reaproveitadas.

Outra ação sustentável da empresa é a Reserva Florestal Amélia Fittipaldi Arêas, uma área reflorestada com mudas nativas da Mata Atlântica, que contam atualmente com 2.000 árvores plantadas. Foi criada em1996, época da implantação da fábrica.

USINA DE BIOGÁS

A Usina Termelétrica (UTE) a Biogás é uma parceria da Marca Ambiental com a Liberum Energia e conta com 3 unidades geradoras, que produzem energia elétrica renovável, por meio do biogás presente nas células do aterro sanitário. A capacidade instalada da planta é de 5MW e estima-se que a energia gerada possa abastecer, aproximadamente, 30 mil habitantes.

A Usina Termelétrica a Biogás é uma das nove indústrias que integram o Parque de Ecoindústrias, da empresa Marca Ambiental, iniciativa que funciona desde 2006 e que tem como intuito oferecer uma gestão completa em beneficiamento de resíduos, capazes de atender diversas tipologias de resíduos, evitando o descarte destes no meio-ambiente.

ENERGIA SOLAR

A Panasonic está investindo R$1,6 bi em produção de energia solar no Ceará. 60% da energia consumida pela Panasonic no Brasil deve ser de fonte solar em 2024. A energia será do Complexo Solar de Intrepid, localizado no município de Mauriti, no Ceará, com capacidade de produzir 500MWp e será responsável por aproximadamente 65% do consumo na fábrica da Panasonic localizada em Extrema, Minas Gerais. O projeto será viabilizado por meio de um consórcio com a Pontoon Clean Tech.