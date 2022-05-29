Decoração: veja produtos garimpados na internet

Vasos e cachepôs são ótimos objetos decorativos Crédito: Divulgação

Muitas vezes, buscamos alguns adornos e objetos de decoração para finalizar a decoração da nossa casa. Temos muitas formas de buscar esses itens, que é a última etapa na produção de um espaço. Mas que não deixa de ser fundamental para trazer charme e personalidade ao ambiente.

Pode-se encontrar esses itens no acervo da família, em visitas a lojas de decoração, feiras de arte, visitas a ateliê de artistas, em viagens, feiras populares. Outra opção cada vez mais utilizada é comprar pela internet. A grande dificuldade é que, ao fazer pesquisas na internet, nos deparamos com centenas, milhares de produtos e fica demorado e trabalhoso fazer essa curadoria.

Para auxiliar quem não tem tempo, não tem um grande orçamento, mas está em busca de peças diferenciadas e cheias de estilo para compor seus ambientes, fiz uma curadoria de objetos de decoração e adornos, com valores acessíveis, mas que podem deixar sua casa mais linda. Espero que gostem da seleção abaixo.

VASOS E CACHEPÔS

Vasos e cachepôs são ótimos objetos decorativos. Eles trazem o verde para dentro do ambiente. Podem ser usados com plantas naturais - desde que adequadas ao ambiente interno das casas - flores e plantas secas. Os cachepôs pequenos também funcionam muito bem como castiçais, para colocar velas e trazer aquela luminosidade suave para os ambientes.

Neste garimpo, selecionei opções em murano que sempre criam uma atmosfera de requinte e sofisticação. Podem ser usados com ou sem flores e ficam lindos em ambientes como sala de estar, lavabo, quartos.

Vaso Recôncavo Maurício Arruda Crédito: Divulgação

Algumas opções de cachepôs de cimento e o vaso Recôncavo, com design de Maurício Arruda, feito de polietileno 100% reciclável são outras opções para deixar sua casa cheia de charme. Você pode encontrar outras opções na Amazon ou na Magazine Luiza

ARTESANATO

Artesanato autoral é umas das opções que mais trazem personalidade aos ambientes. É mais usual comprar esses itens em viagens, lojas físicas e feiras de artesanato, mas com uma boa garimpagem, é possível encontrar peças lindas na internet também. Segue a seleção feita com muito carinho.

Cabeça em cimento , com acabamento rústico, traz emoção para o ambiente. Pode ser colocada em estantes, mesas laterais, aparador. Sobre um livro de arte e compondo com outras peças, traz muito charme para seu ambiente.

Vilarejo Cidade Adorno na Tok&Stok Crédito: Reprodução

A Cabeça , escultura assinada pela artesã Cida Lima, e a escultura Cachorra baleia espreguiçando, do artesão Marcos de Sertania, viraram ícones da decoração. Presentes em casas de digital influencers, mostras de decoração e em projetos de arquitetos renomados, são ótimas opções para decorar sua casa.

E olha que charme essas casinhas de vila e o quadrinho Vilarejo! E as esculturas de madeira inspiradas no universo náutico e em animais, como baleia, pinguim e quati. Todos esses itens garimpados por mim vão deixar sua casa mais bela.

ALMOFADAS

Almofadas são ótimas para decorar Crédito: Divulgação