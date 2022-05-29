Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vão livre

Decoração: veja produtos garimpados na internet

Pode-se encontrar esses itens no acervo da família, em visitas a lojas de decoração, feiras de arte, visitas a ateliê de artistas, em viagens, feiras populares

Publicado em 29 de Maio de 2022 às 02:00

Publicado em 

29 mai 2022 às 02:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

cachepô de cimento
Vasos e cachepôs são ótimos objetos decorativos Crédito: Divulgação
Muitas vezes, buscamos alguns adornos e objetos de decoração para finalizar a decoração da nossa casa. Temos muitas formas de buscar esses itens, que é a última etapa na produção de um espaço. Mas que não deixa de ser fundamental para trazer charme e personalidade ao ambiente.
Pode-se encontrar esses itens no acervo da família, em visitas a lojas de decoração, feiras de arte, visitas a ateliê de artistas, em viagens, feiras populares. Outra opção cada vez mais utilizada é comprar pela internet. A grande dificuldade é que, ao fazer pesquisas na internet, nos deparamos com centenas, milhares de produtos e fica demorado e trabalhoso fazer essa curadoria.
Para auxiliar quem não tem tempo, não tem um grande orçamento, mas está em busca de peças diferenciadas e cheias de estilo para compor seus ambientes, fiz uma curadoria de objetos de decoração e adornos, com valores acessíveis, mas que podem deixar sua casa mais linda. Espero que gostem da seleção abaixo.

VASOS E CACHEPÔS

Vasos e cachepôs são ótimos objetos decorativos. Eles trazem o verde para dentro do ambiente. Podem ser usados com plantas naturais - desde que adequadas ao ambiente interno das casas - flores e plantas secas. Os cachepôs pequenos também funcionam muito bem como castiçais, para colocar velas e trazer aquela luminosidade suave para os ambientes.
Neste garimpo, selecionei opções em murano que sempre criam uma atmosfera de requinte e sofisticação. Podem ser usados com ou sem flores e ficam lindos em ambientes como sala de estar, lavabo, quartos.
Vaso Recôncavo Maurício Arruda
Vaso Recôncavo Maurício Arruda Crédito: Divulgação
Algumas opções de cachepôs de cimento e o vaso Recôncavo, com design de Maurício Arruda, feito de polietileno 100% reciclável são outras opções para deixar sua casa cheia de charme. Você pode encontrar outras opções na Amazon ou na Magazine Luiza

ARTESANATO

Artesanato autoral é umas das opções que mais trazem personalidade aos ambientes. É mais usual comprar esses itens em viagens, lojas físicas e feiras de artesanato, mas com uma boa garimpagem, é possível encontrar peças lindas na internet também. Segue a seleção feita com muito carinho.
Cabeça em cimento, com acabamento rústico, traz emoção para o ambiente. Pode ser colocada em estantes, mesas laterais, aparador. Sobre um livro de arte e compondo com outras peças, traz muito charme para seu ambiente.
Vilarejo Cidade Adorno na Tok&Stok
Vilarejo Cidade Adorno na Tok&Stok Crédito: Reprodução
A Cabeça, escultura assinada pela artesã Cida Lima, e a escultura Cachorra baleia espreguiçando, do artesão Marcos de Sertania, viraram ícones da decoração. Presentes em casas de digital influencers, mostras de decoração e em projetos de arquitetos renomados, são ótimas opções para decorar sua casa.
E olha que charme essas casinhas de vila e o quadrinho Vilarejo! E as esculturas de madeira inspiradas no universo náutico e em animais, como baleia, pinguim e quati. Todos esses itens garimpados por mim vão deixar sua casa mais bela.

ALMOFADAS

Almofadas
Almofadas são ótimas para decorar Crédito: Divulgação
Almofadas também são um maravilhoso recurso para decorar e trazer personalidade, cor e charme para os ambientes. Os materiais são os mais diversos. As texturas e padronagens também. As possibilidades são infinitas. 

Veja Também

Transformando o mundo: empresas adotam ações e projetos de sustentabilidade

Comida pós-treino: 5 alimentos para ingerir após se exercitar

Chás para os dias frios

Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

Tópicos Relacionados

decoracao
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória
Hospital Dr Jayme Santos Neves possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19
Morador de rua tem o corpo incendiado enquanto dormia em Nova Almeida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados