Decoração: ambientes da CasaCor Rio de Janeiro e peças de design

Na Home Bazzar, loja criada pela arquiteta Fernanda Medeiros, a coleção Venezia foi aplicada no piso do jardim urbano na entrada Crédito: Divulgação

Na CasaCor Rio de Janeiro, alguns profissionais trouxeram propostas para o uso de porcelanatos em ambientes comerciais. Em um espaço de maior circulação, o revestimento ganha destaque pela durabilidade. Em termos de absorção e resistência, é considerado um dos melhores materiais e pode ser utilizado tanto em áreas internas, como externas. Outra vantagem é a facilidade de limpeza, já que acumula menos resíduos. A versatilidade dos porcelanatos é outro destaque: as peças podem ser aplicadas das mais diversas formas, desde pisos e paredes, até mobiliários.

Na Home Bazzar, loja criada pela arquiteta Fernanda Medeiros, a coleção Venezia foi aplicada no piso do jardim urbano na entrada, bem como na parte interna do ambiente. A profissional optou pelo uso da versão natural na loja e com antiderrapante na parte externa, ampliando a segurança de quem transita pelo espaço e dando sensação de amplitude e unidade visual para o projeto. Inspirado nos terrazos venezianos, típico pavimento de Veneza, o pavimento é constituído pela mistura do mármore e pedra, com granulados finos de minerais.

Com peças da Santa Cruz Home Bazzar, a loja tem ambientação que lembra uma casa, além de um charmoso pergolado que, todas as quartas, recebe um workshop sobre decoração. O espaço vende louças, guardanapos, almofadas, quadros e uma infinidade de objetos decorativos.

Na livraria do arquiteto Vitor Niskier, ele optou pela coleção Távola na área de leitura externa. Inspirado nas sofisticadas mesas de madeira, os produtos interpretam de forma fiel a madeira, em formato de régua, e desperta sensação de aconchego. Cores quentes, que reproduzem os tons, poucos nós, e movimentos dos veios da madeira, deixam a peça mais clean.

O ambiente fica na saída do evento e traz livros da Unisaber, com publicações de arte, arquitetura, moda, música e algumas raridades. Destaque para as estantes vazadas que deixam ver, entre um livro e outro, o verde dos jardins do palácio.

IDENTIDADE, REQUINTE, SIMPLICIDADE

A coleção exalta os detalhes da natureza e o olhar voltado para a arte Crédito: Divulgação

Seja nos contrastes ou nas pequenas e cuidadosas imperfeições, a Coleção Puro, da Decameron, assinada por Marcus Ferreira, estúdio ninho, estúdio Manus e Amanda Marques – com participação especial dos artesãos da Semana Criativa de Tiradentes – exalta os detalhes da natureza e o olhar voltado para a arte. Marcada pelo uso de materiais como madeira, metal, linho, algodão e couro, a linha é composta por móveis e objetos projetados para melhorarem ao longo do tempo, assim como uma casa ideal, que respeita e valoriza os ciclos das estações.

A coleção exalta os detalhes da natureza e o olhar voltado para a arte Crédito: Divulgação

Em destaque, o Buffet Matera, assinado pelo Estúdio Manus, o Banco Sela, assinado por Marcus Ferreira e pelo Estúdio Manus, com participação dos artesãos da Semana Criativa de Tiradentes e os Ganchos em Estanho, assinado por Marcus Ferreira e pelo Estúdio Manus, com participação dos artesãos da Semana Criativa de Tiradentes

ENCONTROS SOBRE ARTE E DESIGN

A loja Bazzar completa 16 anos e celebra esse marco com o projeto “Juntos na Bazzar”. São encontros direcionados a pequenos grupos do universo da arquitetura e decoração para falar sobre temas interessantes e atuais, de forma descontraída. Além de intimistas e afetuosos, os eventos visam alimentar e renovar o olhar dos profissionais a partir de conteúdos relevantes e inspiradores.

O primeiro encontro aconteceu no último dia 21 de junho e contou com a participação da galerista Gorete Thorey, galerista e curadora, e que abordou o tema Arte Contemporânea.

EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA “100 ANOS DE MODERNISMO”

A Galeria da Justiça Federal do Espírito Santo (JFES) está promovendo mais uma exposição do projeto “22 é dia de arte”, em alusão aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. É a exposição presencial: “100 anos de modernismo”, com o artista plástico Jorge Solé, Pintor, ilustrador, mosaicista, xilógrafo e artista plástico, reconhecido nacional e internacionalmente.

A abertura aconteceu no dia 22 de junho. O evento é gratuito e aberto ao público e os trabalhos ficarão expostos até 17 de agosto.