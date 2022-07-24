Oscar Niemeyer: bisneto do arquiteto lança azulejos decorados no ES

São azulejos em formatos 15x15 e que permitem diferentes paginações Crédito: Reprodução @labrevest

Paulo Sergio Niemeyer, bisneto do mestre Oscar Niemeyer, esteve pela primeira vez no Espírito Santo para falar um pouco da sua atuação no mercado de arquitetura e design, resgatando a história do seu bisavô, sua maior fonte de inspiração e ensinamentos. O bate-papo exclusivo para convidados aconteceu na loja de revestimentos Lab Revest, que revende a sua linha de revestimentos assinados.

Em parceria com a Studio Vetro, Paulo Niemeyer assina a linha de azulejos Alba, no qual seus desenhos têm uma forte relação com a natureza, o povo brasileiro, a essência indígena, a sustentabilidade. São azulejos em formatos 15x15 e que permitem diferentes paginações.

NEUROARQUITETURA

Primeiro laboratório de neurociência aplicada à arquitetura no Brasil Crédito: Views Produções Artísticas

Você já ouviu falar de neuroarquitetura? O termo se refere ao estudo da neurociência aplicado a arquitetura, que tem como objetivo entender como o cérebro reage a determinados espaços, que impactam diretamente na saúde e comportamento humano. O Roca NeuroLAB, primeiro laboratório de neurociência aplicada à arquitetura no Brasil, foi inaugurado pela Roca Brasil, em parceria com a NeuroArq Academy.

Com 145 m² e localizado no showroom da Roca Brasil Cerâmica, em Campo Largo (PR), o laboratório foi projetado para dar vida a um experimento científico que, com os conceitos da neuroarquitetura, busca por soluções que impactam positivamente o estilo de morar. O experimento teve início em junho, com resultados que serão publicados no final de 2022

MINIMALISMO E SIGNIFICADO

A fruteira Utopia é feita em cobre e folhada em madeira imbuia Crédito: Divulgação/Atelier BAM Design

Inspirada no movimento modernista brasileiro, mais especificamente no Palácio Nereu Ramos, uma das icônicas arquiteturas de Oscar Niemeyer localizadas em Brasília, a fruteira Utopia, assinada pelo Atelier BAM Design, é feita em cobre e folhada em madeira imbuia. Minimalista, pode ser incorporada em diferentes projetos como ponto central da mesa de jantar ou da bancada da cozinha, por exemplo, além de ocupar a função de vaso.

PALESTRA DO ARQUITETO JOÃO ARMENTANO

João Armentano é o convidado do Vix Design, para uma palestra para um seleto grupo de convidados, no dia 4 de agosto. Ele vai abordar seus projetos de arquitetura, interiores e decoração nos segmentos residencial, comercial, corporativo e hoteleiro.

João Armentano é arquiteto e publicou livro Crédito: divulgação

João Armentano é arquiteto e atua no mercado nacional e internacional há mais de 30 anos. Criador de tendências, se destacou, desde o início de sua carreira, por fugir do convencional. Ele diz que nasceu para realizar sonhos e surpreender os clientes com ideias inéditas e ousadas.

Em seus projetos de interiores valoriza a iluminação natural, conforto e revela sua curadoria harmoniosa no design ao resgatar o clássico para os tempos atuais. Cada detalhe significa e conta uma história. Na arquitetura, projeta espaços com linhas minimalistas, busca o natural, com o uso de acabamentos em vidros, tijolos, madeiras, pedras e prospecta tecnologias sustentáveis.

No evento, o arquiteto vai autografar seu livro, Armentano, da editora Zeta.

SUSTENTABILIDADE NA DECORAÇÃO

Um evento realizado na Compose este mês reuniu arquitetos e designers de interiores do mercado capixaba para um bate-papo produtivo sobre revestimentos em pedras naturais, suas características e indicações, comandado pela diretora da Corelux, a empresária Gabriela Coelho.

A sustentabilidade é uma tendência e necessidade que já foi incorporada à decoração e segue se tornando cada vez mais forte. A Corelux, marca capixaba passa a integrar a o time de fornecedores da Composé. Os revestimentos acrílicos em pedras naturais da Corelux são originados a partir da moagem do descarte de pedras tipo exportação, como granitos, quartzos, quartzitos e mármores. O resultado são revestimentos em quatro tipos de granulações, com grande diversidade de cores e texturas.