Influenciadores incentivam a consciência ambiental e social

Gisele Bundchen fala sobre seus hábitos saudáveis de vida Crédito: Reprodução

Em tempos em que tudo aquilo que é postado nas redes sociais tem a capacidade de moldar o pensamento de milhares de pessoas, alguns influenciadores digitais usam sua voz e imagem na missão de incentivar seus seguidores a serem mais sustentáveis e terem uma maior consciência ambiental e social.

Fiz uma seleção de alguns perfis que eu sigo com artistas e celebridades que usam sua visibilidade e poder de influenciar para levar mais consciência ambiental para seus seguidores. Esses influenciadores normalmente divulgam conteúdos sobre o tema da sustentabilidade e esta é uma ótima forma de aprender e incorporar novas condutas e hábitos nas nossas vidas. Convido vocês a seguir seus perfis, conhecer seus projetos e documentários e aprender com essas celebridades como se engajar num estilo de vida mais sustentável.

Leonardo Di Caprio

Leonardo DiCaprio é um dos nomes do show business mundial mais dedicados ao ativismo ambiental. O astro possui uma fundação dedicada à preservação de espécies de animais em risco de extinção. Ele co-produziu documentários de sucesso, como "Water Planet", "Cowspiracy" e "Before the Flood".

O ator também se dedica ao The Leonardo DiCaprio Foundation, instituição criada em 1998 que visa trazer alternativas para os oceanos e a crise climática, assim como cuidar das populações indígenas.

Ele foi escolhido para ser o Mensageiro da Paz pela Mudança Climática das Nações Unidas. Também ganhou o prêmio Clinton Global Citizen Award, em 2014. A partir de sua experiência com a temática, produziu o documentário Antes Que Seja Tarde Demais, que alerta sobre os principais problemas ambientais.

Em seu perfil no Instagram, ele dá visibilidade a diversos conteúdos sobre a questão da sustentabilidade ambiental.

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix é vegano e defende as causas animal e ambiental. Na cerimônia do Oscar de 2020, o ator, que levou a estatueta pela sua interpretação do personagem Coringa, aproveitou a visibilidade do momento para fazer um discurso a favor dos direitos dos animais.

Earthlings (Terráqueos), documentário, escrito, produzido e dirigido por Shaun Monson e co-produzido por Persia White foi narrado pelo ator. Também foi produtor executivo do documentário “What the Health” (Que Raio de Saúde - em português), que está disponível na Netflix. Recentemente participou da produção executiva do documentário “Gunda” um apelo ao veganismo, estilo de vida que pratica desde a infância.

Gisele Bündchen

Depois de vinte anos de carreira, a modelo se aposentou e está fora das passarelas. Agora, Gisele Bündchen está ainda mais imersa em causas sociais. Nomeada como Embaixadora da Boa Vontade pela ONU, a ativista ambiental está sempre compartilhando com os seguidores seus ideais sustentáveis.

Ela também tem um projeto ao lado de seu pai, Valdir Bündchen, o Água Limpa. Fundado no Rio Grande do Sul, tem como objetivo proteger as águas de sua cidade natal, Horizontina.

Sérgio Marone

O ator e apresentador Sérgio Marone usa sua visibilidade para ampliar a consciência socioambiental dos seus fãs e seguidores. Há anos vem se dedicando a criar conteúdos em suas redes sociais sobre o tema e já se engajou em inúmeros projetos para defender o meio ambiente.

Esta consciência ambiental e entusiasmo levou Marone a lançar, recentemente, a plataforma Tukano, que nasceu com o propósito de impactar as pessoas, ajudá-las a repensar o consumo e oferecer produtos para contribuir para essas mudanças. A Tukano é 100% vegetariana, não faz testes em animais nem desmata florestas ou qualquer ecossistema.

Alana Rox

Alana Rox é apresentadora, empreendedora e ativista vegana. É uma digital influencer e tem mais de 230 mil seguidores no Instagram. Alana faz ativismo culinário e cria receitas fáceis, rápidas e baratas, cosméticos e produtos de limpeza naturais livres de químicas e crueldade. É autora do livro Diário de Uma Vegana e apresentadora do programa de mesmo nome no Canal GNT. É embaixadora da ONG Mercy For Animals Brasil e da marca BAIMS Basil.

Camila Victorino

Com graduação em biologia e doutorado em neurociências, Camila Victorino é fundadora do projeto “Pensando ao contrário”, que divulga conteúdos sobre sustentabilidade, com a promoção de receitas veganas para uma vida mais saudável, natural e sustentável. Hoje o projeto conta com um canal no Youtube com mais de 1.600.000 inscritos e Instagram com 163.000 seguidores e uma loja online de produtos sustentáveis. É também autora do livro "Pensando na cozinha", com mais de mil cópias vendidas.

INFLUENCIADORES ENTREVISTADAS NO NAT GEO PODCAST

O poder de influência das redes sociais foi o assunto do sexto episódio do “Nat Geo Podcast”, da National Geographic Brasil. O apresentador André Carvalhal, escritor e especialista em design para sustentabilidade, recebe criadores de conteúdo, personalidades que aproveitam as suas redes sociais para conscientizar e influenciar positivamente seus seguidores. Conheça algumas influenciadoras ligadas a questões ambientais, sociais e sustentáveis, e que participaram do podcast da National Geographic Brasil.

Paulina Chamorro

A jornalista ambiental Paulina Chamorro foi convidada para participar do primeiro episódio do “Nat Geo Podcast”. Nascida no Chile, Paulina já passou por diversos veículos de comunicação em seus 20 anos de profissão. Hoje é colaboradora da National Geographic Brasil, TEDx Speaker e apresenta o podcast “Vozes do Planeta”. Nas redes sociais mostra sua rotina na comunicação e na luta pela sustentabilidade ambiental.

Fe Cortez

Participante, ao lado de Cristal Muniz, do episódio “Mais Vida, Menos Lixo”, do “Nat Geo Podcast”, Fe Cortez é a criadora do Menos 1 Lixo, um movimento que incentiva as pessoas a mudarem pequenos atos em suas vidas com o objetivo de serem cada vez mais sustentável. Entre as postagens em seu perfil do Instagram estão dicas para diminuir o lixo em nosso dia a dia, curiosidades sobre o meio ambiente e incentivo à uma alimentação vegana que diminua os impactos no meio ambiente.

Amanda Costa

Amanda Costa participou do quinto episódio do “Nat Geo Podcast”, intitulado “Mulheres pelo Clima”, onde foi debatida a atuação feminina na luta pela sustentabilidade. Amanda é ativista climática, jovem conselheira da ONU, delegada do Brasil no G20 Youth Summit e fundadora do Instituto Perifa Sustentável. Nas redes sociais, publica constantemente seu dia a dia no ativismo ambiental e em outras causas sociais.

Samela Sateré Mawé

Samela Sateré Mawé é indígena do povo Sateré Mawé, ativista ambiental no Fridays For Future Brasil, jovem comunicadora na APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) e da ANMIGA (Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade), além de apresentadora no Canal Reload e integrar a AMISM (Associação de Mulheres Indígenas Sateré Mawé), o MEIAM (Movimento de Estudantes Indígenas do Amazonas) e as ONS NOSSAS e Uma Concertação pela Amazônia.