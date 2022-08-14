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Coluna Terra

Poluição plástica é um dos maiores desafios ambientais da atualidade

O longo tempo de decomposição é um dos principais problemas dos resíduos plásticos. A maioria desses materiais demora mais de 100 anos para se decompor — dependendo do produto analisado, pode chegar a 400 anos

Públicado em 

14 ago 2022 às 02:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Poluição plástica
É imprescindível repensar sobre o uso e o descarte desse material. Crédito: Shutterstock
A poluição plástica é um dos maiores desafios ambientais da atualidade. Conforme estatísticas da ONU, se as tendências continuarem, até 2050, haverá mais plástico nos oceanos do que peixes. É de extrema relevância aumentar a consciência das pessoas em relação ao uso e descarte do material.

Você sabia que...


  • O plástico é originado a partir de resinas derivadas do petróleo e compõe o grupo dos polímeros — longas cadeias de moléculas orgânicas.
  • A humanidade produz mais de 2 bilhões de toneladas de lixo por ano. Mais de 78 milhões de toneladas de resíduos sólidos têm origem só no Brasil. Desse total, cerca de 14% são de plástico, o que torna o país o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, China e Índia. (dados da ONU – Organização das Nações Unidas)
  • Em todo o planeta, são gerados, a cada ano, cerca de 300 milhões de toneladas de lixo plástico. Desse total, aproximadamente 8 milhões de toneladas vão parar nos oceanos, ameaçando a vida marinha e destruindo os ecossistemas naturais. (dados da ONU) 
  • os produtos plásticos de uso único — aqueles com vida útil efêmera (descartados após a sua utilização) —, são a maior preocupação dos ambientalistas. Entre 30% e 40% da produção atual são compostos por esse tipo de material, que incluem copos, sacolas, canudos, talheres descartáveis e embalagens de alimentos industrializados.
  • A produção, o consumo e o descarte desse material geram gigantescos impactos socioambientais.
  • Nos oceanos, além de liberar toxinas pesadas, são danosos para os animais, causando lesões agudas e crônicas ou a morte, em diversas espécies marinhas.
  • Poluição plástica nos oceanos quadruplicará até 2050, segundo relatório da WWF, se mantivermos o padrão atual de produção e consumo e reciclagem.
  • Os efeitos negativos da poluição plástica já são detectáveis em várias espécies e colocam em grande risco recifes e manguezais.
  • Resíduos plásticos descartados de modo indevido no meio ambiente contribui para entupimentos e enchentes, propicia condições de proliferação de vetores transmissores de inúmeras doenças, prejudica a navegação marítima e agride a fauna aquática.
  • O longo tempo de decomposição é um dos principais problemas dos resíduos plásticos. A maioria desses materiais demora mais de 100 anos para se decompor — dependendo do produto analisado, pode chegar a 400 anos.
  • No Brasil, das 11,3 milhões de toneladas de lixo plástico produzidas por ano, somente 1,28% é efetivamente reciclado. Isso significa cerca de 145 mil toneladas — conforme estudo produzido pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF).
  • Com a baixa reciclagem, parte do plástico é armazenado em aterros sanitários no país, onde é incinerada. Com isso, são lançados na atmosfera gases tóxicos, como o dióxido de carbono e de enxofre, prejudiciais à saúde.
  • A poluição por plástico gera um prejuízo de mais de 8 bilhões de dólares à economia global. Isso acontece porque os setores de pesca, comércio marítimo e turismo são afetados diretamente com o acúmulo de lixo nas águas.
Diante dos fatos e dados acima, é imprescindível repensar sobre o uso e o descarte desse material.

O que podemos fazer?

Reciclar


  • Aumentar a conscientização das pessoas para separar o lixo
  • Pressionar os órgãos públicos para fazer a coleta seletiva.
  • Pressionar o governo federal e os parlamentares para criarem uma política de incentivos governamentais, com isenções fiscais e estrutura logística, para que incentivar investimentos em empresas de reciclagem de resíduos. 
  • Optar por empresas e produtos que utilizam materiais reciclados ou recicláveis em sua composição.

Reduzir


  • Evitar e reduzir o consumo de materiais plásticos, especialmente os de uso único, aqueles que você usa uma única vez e joga fora. São eles: copos descartáveis, canudos, sacolas plásticas, embalagens de produtos industrializados.
  • Utilizar sacolas retornáveis (ecobags) ou caixas de papelão nos supermercados, evitando as sacolas plásticas descartáveis.
  • Optar por usar utensílios reutilizáveis, composto por garrafa de água ou copo, talheres, guardanapos de tecidos e canudos
  • Utilizar produtos laváveis em festas, reuniões ou confraternizações
  • Dar preferência a produtos com embalagens biodegradáveis, compostáveis ou de alumínio, papel e papelão, com menor impacto ambiental.
  • Substitua buchas plásticas por buchas vegetais
  • Troque escovas de dente tradicionais por escovas de bambu. Mundialmente, descartamos mais de 30 bilhões de escovas plásticas.

Boas notícias

Veja alguns produtos e iniciativas para você conhecer, divulgar e consumir.
Kit utensílios reutilizáveis da loja Tukano
Absorventes biodegradáveis
Vegburguer em embalagem compostável
Skate feito com tampinhas plásticas
Reciclagem de esponjas

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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