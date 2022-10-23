Cosmética natural ganha espaço no mercado

Cada vez mais os consumidores vêm buscando cosméticos com formulações a base de produtos orgânicos e veganos Crédito: Shutterstock

Cosmética é a ciência que trata da higiene e do embelezamento físico de uma pessoa. Cosméticos são produtos desenvolvidos para embelezar, conservar ou restabelecer a beleza dos usuários.

Há milhares de anos homens e mulheres utilizam cosméticos. A história dos cosméticos começa com os homens pré-históricos, que há 30 mil anos pintavam o corpo e se tatuavam, usando terra, cascas de árvores, seiva de folhas esmagadas e orvalho.

Arqueólogos encontraram, em túmulos egípcios de aproximadamente 3500 a.C., sinais do uso de pintura para os olhos e unguentos aromáticos. Eles utilizavam o óleo de castor como bálsamo protetor e tinham o hábito de tomar banho usando como sabão uma mistura perfumada à base de cinzas ou argila. Os antigos egípcios também usavam extratos vegetais, como a henna.

Na Grécia Antiga, usavam-se óleos para banho e outros produtos de embelezamento, mas muitas mulheres sofriam de envenenamento por chumbo porque usavam máscaras faciais que continham esse metal. Na Roma Antiga, fabricavam-se pó para tornar a pele mais alva, carvão para delinear os olhos, pintar cílios e sobrancelhas, carmim para as faces, produtos abrasivos para clarear os dentes.

Hoje, cremes, loções, xampus e uma vasta gama de produtos fazem parte da rotina de higiene e beleza de milhões de pessoas, mas poucos consumidores se preocupam com os ingredientes e insumos utilizados na formulação desses produtos.

O uso de produtos cosméticos vem aumentando em todo o mundo e uma variedade de compostos químicos utilizados na fabricação desses produtos também vem crescendo, aumentando a exposição do corpo humano aos vários compostos químicos presentes em suas fórmulas. Atualmente, são cada vez mais conhecidos os efeitos nocivos de algumas substâncias químicas presentes em alguns cosméticos, como parabenos, metais, alumínios, sulfatos, entre outros. Estes componentes podem causar intoxicação, processos alérgicos e outros efeitos adversos. Existem também pesquisas relacionando esses componentes a doenças mais graves, como câncer, distúrbios neurológicos e outros problemas de saúde.

Por isso, a cosmética natural vem ganhando espaço no mercado. Cada vez mais os consumidores vêm buscando cosméticos com formulações a base de produtos orgânicos e veganos. Estes produtos, além de causarem menos risco à saúde dos consumidores também têm menor impacto ambiental. E quando são veganos, não se utilizam de ingredientes derivados de animais, e não contribuem para a crueldade e o sofrimento animal.

Que tal conhecer alguns produtos formulados com ingredientes orgânicos e naturais. Registrando aqui que essa seleção foi feita com base nas informações fornecidas pelos fabricantes. Todos esses produtos são de meu uso pessoal.

Outro ponto positivo em adotar esses cosméticos é que, normalmente, essas empresas optam por embalagens recicláveis ou recicladas, reduzindo ainda mais o impacto ambiental dos produtos. Veja a seleção.

Kit de Cuidado Facial da Tukano, com Sérum + Gel Creme Noturno

Desodorante em barra, da Tukano

BB Cream compacto, da Baims

Base Líquida, da Cativa

Protetor Solar Facial, da Biozenthi

O creme dental de Clorofila feito com Juá e Melaleuca, da Eco Tomorrow