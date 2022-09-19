Ambientação de sala da Findes valoriza arte, cultura e a indústria capixaba Crédito: Instagram/@ivanlopesjr_

Um verdadeiro resgate da cultura capixaba compõe a ambientação da sala da presidência da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória. Trabalhos de artistas do Estado preenchem o espaço. São quadros em aquarela, artes têxteis, esculturas e mobiliário.

O projeto Findes_Art foi coordenado por mim, que também assumi a curadoria de arte e design. Ivan Lopes, designer de interiores, assinou a ambientação e a produção do espaço. Jacqueline Chiabay assinou a curadoria das artes têxteis. O projeto arquitetônico, de todo o oitavo andar, é assinado pela arquiteta Ângela Gomes.

A demanda da Findes era redecorar a sala da presidência, reaproveitando alguns móveis existentes e dar visibilidade à arte e ao design capixaba. O espaço é um local em que a presidente Cris Samorini recebe convidados, empresários, palestrantes, políticos. E a ideia era fazer do espaço uma grande vitrine e apresentar trabalhos de artistas, artesãos e designers capixabas. E privilegiar a indústria capixaba.

Ambientação de sala da Findes valoriza arte, cultura e a indústria capixaba Crédito: Instagram/@ivanlopesjr_

O piso vinílico é da Biancogrês e a textura da parede é da empresa Corelux, de Linhares, que produz revestimentos, a partir do reaproveitamento de rochas naturais, aplicada pelo pintor Jeremias.

Nesta parede, está exposta a coleção Aquarela Capixaba, em que oito artistas criaram quadros em aquarela, com as cores azul, rosa e branco, remetendo às cores da bandeira do Espírito Santo. E que contou com o talento dos artistas: Nona Rostagno, Wagner Veiga, Luciana Faria, Jorge Solé, Adriano Segantini, Cristina Xavier, Monica Boiteux e Luis Keiper.

Na parede com o ripado de madeira, estão expostas as artes têxteis. Com a curadoria da artesã e designer Jacqueline Chiabay, a criação dos trabalhos envolveu quatro representantes de grupos de artesãos e um trabalho dela. Todos os trabalhos foram feitos com técnicas tradicionais que trazem a regionalidade do Espírito Santo.

Estão presentes a renda de bilro, o macramê, Richelieu, crochê e bordado. Trabalhos manuais que ganharam o status de obra de arte. As peças estão expostas em moldura de acrílico e são dos designers e coletivos: Jacqueline Chiabay, Arte e Nós – Guilherme Irie, Grupo Barra de Renda, Associação das Voluntárias de Alegre e Artes de Maria.

O Mobiliário contou com móveis assinados por designers capixabas. Fazem parte do ambiente móveis novos, como a mesa de centro Cronos, a mesa lateral Zeta, as estantes Duo e o aparador Samorini. E o retrofit de móveis existentes, como as poltronas, a mesa de reunião e a mesa de trabalho.

Profissionais envolvidos na ambientação de sala da Findes Crédito: Instagram/@ivanlopesjr_

O designer Lelo Souza desenvolveu um tramado, reaproveitando os passantes utilizados em calças jeans, resíduos que são descartados pela indústria. O projeto denominado ex-blue transformou esses resíduos de jeans num tecido que revestiu as poltronas existentes na sala.

A antiga mesa de trabalho da sala, feita de madeira e metal foi preservada. Recebeu um revestimento em laca metalizada fosca da marca Ive Tintas, representada no Estado pela empresa Elizeu Tintas.