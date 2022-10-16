Casacor ES promete movimentar o 38° Batalhão de Infantaria do Exército, em VV

Forte São Francisco Xavier da Barra: um dos points escolhidos para o Casacor ES 2022 Crédito: Divulgação

Vanguarda, design, cultura e história estão presentes em cada ambiente e convidam o visitante para uma viagem ao seu próprio "Infinito Particular", tema deste ano da mostra.

A 26ª edição da Casacor Espírito Santo terá 38 ambientes, elaborados por 42 profissionais expositores, no 38° Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, na Prainha, em Vila Velha, local que já foi palco da 16ª edição, realizada em 2006. "Vamos mostrar ambientes autorais, pautados pelo atual jeito de morar em que cada um expressa a sua identidade, o seu infinito particular", explica a diretora da mostra, Rita Rocio Tristão.

O roteiro deste ano compreende três imóveis do exército: o Forte São Francisco Xavier da Barra, que vai abrigar ambientes culturais; o Hotel de Trânsito, que na mostra será um Hotel Boutique; e parte do Pavilhão de Comando do 38º BI, que vai abraçar parte da área de gastronomia. Na concepção da mostra, estes imóveis estarão interligados pela proposta de um moderno clube de praia urbano à beira-mar, junto com uma área comercial que conecta as três edificações.

A Casacor ES será realizada de 18 de outubro a 18 de dezembro. O evento vai funcionar de terça a sábado, das 14 às 21h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Vendas de ingressos antecipados pela internet

Forte São Francisco Xavier da Barra Crédito: Divulgação

ESTADO DE ARTE

A artista capixaba Samira Pavesi apresenta 24 obras de sua recente pesquisa artística na exposição individual ‘Estado de Arte’, que está aberta ao público até dia 11 de novembro, no novo Espaço Cultural da concessionária Vitoriawagen.

Com uma produção vigorosa, disciplinada e inquieta, a mostra revela obras que dialogam com o momento presente da produção da artista. Telas que transbordam anseios e desejos de uma conexão forte, que em momentos ela domina e em outros ela se deixa dominar para que a arte possa se revelar.

As obras que dialogam com o momento presente da produção da artista Crédito: Divulgação Edson Chagas

Depois de expor seu trabalho em coletivas no Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo, em obras que transitavam por abstratos profundos e botânicos vibrantes, a mostra ‘Estado de Arte’, traz grandes formatos encharcados de camadas que revelam o mergulho de ponta da artista na tela.

A exposição estreia o projeto ‘Na Direção da Cultura’, novo espaço dedicado à arte e cultura dentro da concessionária Vitoriawagen. Segundo Juliana Braz Canedo, diretora do Grupo Líder no Espírito Santo e uma das idealizadoras do projeto, o objetivo é incentivar e promover o acesso à diversas manifestações artísticas, levando a arte para além dos espaços convencionais, e fazê-la ser observada em locais não antes habitados por ela.

ARTISTA CAPIXABA NO LOUVRE

A artista plástica capixaba Liana Gonzalez terá três obras expostas no Art Fair, no Carrosel do Louvre. A vernissage acontece dos dias 21 a 23 de outubro, em Paris. Suas obras trazem a temática da Sustentabilidade. Liana atualmente mora em Guarapari.

Liana usa em suas obras três pequenos totens indicadores de caminhos. Os totens remetem a lugares lúdicos, imaginados como contraponto à imensidão do deserto. São totalmente feitos com papel reaproveitado, a partir da técnica do papel machê.

Recentemente, Liana expôs na Art Biennal Exhibition Helsinki, na Finlândia. Com o tema “Sustentabilidade: A natureza na arte”, em 2021. A AVA Galeria, que promove a Bela Bienal, é quem está levando Liana para Paris. Liana já expôs em São Paulo com pinturas feitas sobre papel de propaganda (“Meus papéis”, em 2017). Em Vitória, apresentou uma exposição com pinturas feitas sobre cartazes de cinema (“No escurinho do cinema”, em 2019). Liana faz parte do grupo de artistas da Galeria Zagut, do Rio de Janeiro.

A GRANDE BELEZA

Pedro Ariel lançou o livro a Grande Beleza: Cores. O lançamento da quinta edição do livro A Grande Beleza aconteceu no último dia 13, na Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, em São Paulo.

O livro reúne imagens de diversas edições da mostra pelo Brasil, sob o olhar apurado do autor, que é diretor de Relacionamento e Conteúdo da Casacor. Nesta edição, batizada de A Grande Beleza: Cores, o assunto central são as gamas de cores que tomaram conta das mostras entre 2021 e 2022. O livro é dividido em 8 capítulos e cada um fala de uma paleta: Verdes e Azuis; Tons

O livro reúne imagens de diversas edições da mostra pelo Brasil Crédito: Divulgação

Terrosos; Rosas e Tons Pastel; Preto, Branco e Cinzas; Beges, Nudes e Off-white; Vermelhos e Laranjas; Amarelos e Mostardas e por fim, os Multicoloridos.