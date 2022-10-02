Decoração: centro especializado em longevidade, banheiro moderno e poltronas

O Elissa Village é um empreendimento totalmente construído pensando nos longevos Crédito: Divulgação Marcelo Araujo

Ontem, dia 1º. de outubro, foi comemorado o Dia do Idoso. Nos próximos anos, há uma tendência de crescimento do envelhecimento da população. É o que indica um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Estima-se que, em 2100, a população idosa no Brasil será de 40,3%, ou seja, acima de 60 milhões de idosos. Dados como esses impactam não somente em cenários macroeconômicos e previdenciários, mas também acerca de como essa longevidade será cuidada.

A demanda de serviços para esse segmento da população vem crescendo. Foi para atender este público que o Elissa Village foi criado. O centro de longevidade, que está localizado a 20 minutos de Curitiba, em Campina Grande do Sul (PR), apresenta um novo conceito de living care.

O Elissa Village é um empreendimento totalmente construído pensando nos longevos Crédito: Divulgação Eduardo Macarios

É um empreendimento totalmente construído pensando nos longevos. Em uma área de 300 mil m² envolto pela natureza, são 6.000 m² de área construída, com 74 apartamentos. É o primeiro residencial do Brasil para pessoas com mais de 60 anos, especializado em longevidade e pretende se tornar um centro de pesquisas relacionadas à qualidade de vida no processo de envelhecimento.

São apartamentos individuais de 29 m², alta gastronomia com chef, espaço gourmet, biblioteca, salão de beleza, espaços multiuso com salas de jogos, computadores e cinema, varanda para atividades de artes, espaço ecumênico, piscina aquecida, pista de caminhada, solarium, horta e jardinagem.

Inovação e design nos banheiros

Conferindo estilo, personalidade e elegância aos banheiros, a bacia sanitária suspensa tem se popularizado em todo o mundo e vêm conquistando os brasileiros que buscam por ambientes mais sofisticados. Grande protagonista nos espaços e sem o formato fixado ao chão com a rede de esgoto, é a bacia ideal para compor banheiros com estilos clean e minimalista.

A coleção Beyond traz modelos que imprimem requinte e modernidade ao banheiro Crédito: Divulgação Roca

Livres da base de sustentação e da caixa acoplada aparente, o produto ainda economiza espaço e facilita a limpeza. O sistema da bacia sanitária conta com uma estrutura metálica que embute a caixa acoplada na parede, seja ela de alvenaria ou drywall. Desta forma, é possível manter um visual mais limpo. Com duplo acionamento, de 3 e 6 litros, o produto contribui também com o propósito de auxiliar na economia de água.

A coleção Beyond traz modelos que imprimem requinte e modernidade ao banheiro. Estão disponíveis nas cores branco, branco matte, beige, ônix e café. A robustez e elegância dos produtos são a marca de uma das coleções de louças sanitárias mais exclusivas da Roca, feita especialmente para aqueles que buscam dar um passo adiante com produtos que carregam a inovação e o design em seu DNA.

Evento Bazzar

A linha "Noir et Doré" incluiu balanços, bandejas e outros adornos Crédito: Divulgação Bazzar

No último dia 24, a loja Bazzar recebeu as artistas Daniela Aguilar e Brenda Aguilar para o lançamento da linha "Noir et Doré!", marca autoral de slowdesign. Vários convidados foram conhecer a linha que incluiu balanços, bandejas e outros adornos. As peças ficaram expostas por alguns dias na loja e agora estão disponíveis para venda diretamente com as artistas.

Elegância e Conforto

Uma estética acolhedora define as linhas de poltronas Natuzzi Italia e Natuzzi Editions. Das clássicas às contemporâneas, trazem em versões mais robustas ou delicadas, cores e acabamentos, peças que materializam a personalidade de espaços pensados para receber ou descansar.

Uma estética acolhedora define as linhas de poltronas Natuzzi Italia e Natuzzi Editions Crédito: Divulgação

O charme do vintage irradia da poltrona Poli, com um design cujas linhas e materiais evocam o passado e criam uma atmosfera atemporal. Projetada como um invólucro confortável e convidativo, é uma peça compacta acomodada por uma estrutura de metal que envolve parte do assento.

Há um design limpo e linear na poltrona Picture, que usa inspiração dos anos 1950 como referência. Pés elegantes e leves, de diferentes alturas, amplificam a sensação de conforto, garantindo uma ótima ergonomia. A poltrona parece ter um encosto duplo - uma peculiaridade de design - mas também uma forma de ampliar o conforto.

Uma estética acolhedora define as linhas de poltronas Natuzzi Italia e Natuzzi Editions Crédito: Divulgação