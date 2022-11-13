O cenário ambiental pós-eleições no Brasil

A crise climática impõe uma urgência na discussão e na busca de soluções e saídas para a crise Crédito: Shutterstock

Passadas as eleições, o Brasil pode voltar a dar atenção à temática ambiental. Após quatro anos de retrocesso em todas as áreas relacionadas à sustentabilidade ambiental, os ambientalistas do Brasil e do mundo voltam seu olhar e sua atenção para as propostas do presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva.

A crise climática impõe uma urgência na discussão e na busca de soluções e saídas para a crise. Acontece no Egito a COP 27. Desde 1995, a Organização das Nações Unidas (ONU) reúne lideranças de todo o mundo para discutir ações de enfrentamento ao desafio global das mudanças climáticas. Chamada de Conferência das Partes (Conference of the Parties), a COP chega à sua 27ª edição em 2022.

É um dos eventos mais importantes sobre mudanças climáticas no mundo. Um dos principais desafios desta edição é o financiamento das ações para mitigação e para a adaptação aos efeitos das mudanças do clima. E o fortalecimento das metas para redução das emissões de carbono.

Em função da postura do governo Bolsonaro em relação ao tema durante seu governo, as lideranças do evento convidaram o presidente eleito, para participar dos debates. Comentaristas e ambientalistas acreditam que o Brasil deixará de ser um pária internacional e pode vir a ser uma liderança global nessa agenda.

No cenário externo, essas são as demandas para o novo governo.

SUMAÚMA

No cenário interno, também existem demandas para recuperar e resgatar os retrocessos do atual governo.

Cinco jornalistas - Eliane Brum, Jonathan Watts, Carla Jimenez, Verônica Goyzueta, Talita Bedinelli - com décadas de profissão, compreenderam que, diante da emergência climática e da sexta extinção em massa de espécies, precisavam criar algo diferente. O resultado dessa iniciativa é a plataforma de jornalismo Sumaúma.

Sumaúma é uma das maiores árvores da floresta amazônica. Suas raízes puxam a água do chão e a lançam no céu, engrossando os rios que voam sobre nossas cabeças para levar chuvas para outras regiões do Brasil e do planeta.

A plataforma Sumaúma, em seu manifesto, afirma: “queremos contar histórias que moram aqui, na Amazônia, e contar histórias que acontecem em outras partes do planeta a partir da floresta e da perspectiva de seus vários povos, assim como da melhor ciência do clima e da Terra. E trabalharemos para que essas histórias ecoem longe, colaborando para irrigar o debate público e para engrossar rios voadores de ideias capazes de se converter em ação.”

Eles estão divulgando uma série de reportagens, matérias e vídeos, com o intuito de apresentar ao presidente eleito, as demandas e as questões dos povos originários. São conteúdos comoventes que mostram como esses povos foram ignorados nos últimos anos, como sofreram, e que precisam ser ouvidos.

Sumaúma lançou uma campanha de doação, nacional e internacionalmente, para levantamento de recursos para viabilizar financeiramente a iniciativa.