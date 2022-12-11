Sustentabilidade presente na decoração de ambientes Crédito: Reprodução/Instagram

Como é bom poder dar boas notícias sobre sustentabilidade ambiental. Cada vez mais, as empresas de todos os segmentos têm percebido a urgente e necessária mudança nos nossos padrões de produção e consumo, como forma de contribuir para o combate às mudanças climáticas e aos danos que nossa sociedade vem causando ao ambiente e ao planeta.

Na edição de hoje, compartilho a iniciativa de várias empresas do segmento de decoração, que tem investido em ações nos seus sistemas produtivos e em logística, como forma de reduzir seu impacto ambiental e contribuir para um planeta melhor. Cabe aos profissionais do segmento, arquitetos e designers de interiores, conhecer e especificar esses produtos em seus projetos. E, aos clientes, priorizar, em suas decisões de compra, as empresas que vem demonstrando comprometimento com o futuro da humanidade e do planeta.

PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

A primeira indústria de painéis de MDF de alta qualidade genuinamente capixaba, a Placas do Brasil, sediada na cidade de Pinheiros, desde sua inauguração adota práticas ESG, sendo uma indústria com responsabilidade sociais e ambientais.

Criada em 2011, com investimentos superiores a R$ 600 milhões na construção de uma estrutura contemporânea com equipamentos e tecnologia de última geração, começou suas operações em meados de 2018. Os acionistas investiram primeiro na parte florestal como deveria ser toda a base industrial deste segmento. Para esta fase do projeto foram investidos cerca de R$ 100 milhões.

Toda indústria foi planejada com foco na sustentabilidade e na aquisição de maquinários de última geração em tecnologia, qualidade, modernidade, produtividade e sustentabilidade ambiental. Toda produção dos painéis de MDF são provenientes de florestas 100 % renováveis de eucalipto e sua energia calórica para o processo industrial tem origem em fontes renováveis. Isso é aplicado através do funcionamento das caldeiras a base de biomassa e reaproveitamentos internos, tais como fibras de madeira, pó das lixadeiras e serras.

A Placas do Brasil também tem um cuidado especial com a água. Para isto, foram construídas lagoas que acondicionam 120mil m³ de água da chuva e de processo para reuso por meio de uma estação de tratamento.

Como resultado dessas iniciativas, recebeu certificado de empresa destaque ambiental no ano de 2021, conferido pelo comitê de Sustentabilidade, do Jornal do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que consultou órgãos ambientais na esfera federal, estadual e municipal tais como secretarias estaduais de Meio Ambiente, Ministério de Meio ambiente, IBAMA, CONAMA, prefeituras e outras instituições ligadas ao meio ambiente.

O selo verde é a eco etiqueta que atesta a qualidade ecológica e socioambiental com o apoio da sociedade civil. É fornecida para empresas que comprovam por meio de pesquisa que seus ciclos de vida são amigáveis para o planeta e a vida que nele habita.

LOGÍSTICA REVERSA

Líder mundial em pisos vinílicos, a Tarkett adota um programa de logística reversa para recolher, nas obras e reformas espalhadas pelo Brasil, sobras e recortes de pisos vinílicos da marca sem contaminação de massa ou adesivo no verso para serem reaproveitados pela empresa na fabricação de novos produtos na planta industrial de Jacareí-SP.

Sob o nome ReStart, o programa foi iniciado no Brasil em 2018 e já resultou na coleta de 93 toneladas de sobras de pisos (dados até agosto de 2022). Desde o último levantamento (julho de 2021), foram coletadas mais de 23 toneladas. O programa atualmente está presente em todos os estados brasileiros em que a Tarkett possui revendas autorizadas. Ao todo, a marca está presente em 1.469 revendas pelo país.

O descarte de sobras e recortes de materiais de construção é um gargalo da construção civil, de modo que projetos de logística reversa se tornam necessários para que a economia circular se estabeleça de fato neste segmento.

Estima-se que a instalação de um piso vinílico do tipo LVT usando uma paginação simples (‘tijolinho’) gera, em média, de 3% a 5% de descartes. Nas mantas, esta média fica entre 8% e 15%. Seja qual for o formato de piso vinílico, o descarte pode ser maior a depender a complexidade da paginação e da quantidade de desenhos.

No entanto, é um revestimento que apresenta um melhor aproveitamento de material na instalação do que outros tipos, como a cerâmica e o porcelanato, por exemplo.

Para ampliar o programa nacionalmente, a Tarkett aposta no estreitamento da parceria com revendedores da empresa em todo o país, beneficiando os distribuidores que decidem aderir ao ReStart. Ao participar do programa, a revenda ganha o selo ReStart e mais visibilidade no site da empresa, e passa a ter prioridade no resultado da busca de revendedores autorizados na busca do nosso site.

Além das revendas, o engajamento dos profissionais instaladores é fundamental para garantir o recolhimento das sobras e recortes de pisos vinílicos na obra. Mais do que se envolver em uma causa que viabiliza o futuro do planeta, o instalador também pode se beneficiar financeiramente com o programa a partir de um mecanismo que passa a remunerá-lo após partir de uma quantidade recolhida mínima. Os instaladores também podem optar pela conversão do material coletado junto a um programa de pontuação para a troca de ferramentas.

O ReStart integra o escopo de ações do Grupo Tarkett em todo o mundo para contribuir de forma tangível com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) para 2030 por meio de um design humano e consciente. Globalmente, a empresa pretende triplicar o uso de materiais reciclados na composição de novos produtos nas suas fábricas para 30% até 2030.

A Tarkett também assumiu o compromisso de diminuir suas emissões de dióxido de carbono (CO2), já atingindo uma redução de 27% entre 2020 e 2010. Agora, a empresa se comprometeu a reduzir mais 30% das emissões globais entre 2020 e 2030.

MATERIAL RECICLÁVEL E DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS

Com peças 100% recicláveis, a Noca inovou ao lançar no mercado brasileiro a tecnologia polyvinyl. Com opções para cozinha, lavanderia, banheiro, closet, quarto e sala, além de linhas para ambientes corporativos, a marca investe na destinação correta de seus produtos, da produção ao descarte e, depois, ao retorno à cadeia produtiva, completando o ciclo da logística reversa.

Após seu uso, a linha Noca pode ser corretamente descartada, utilizada na compra de outra peça da marca ou entregue a um reciclador para, enfim, retornar à unidade fabril e se tornar outra peça. Para os clientes que não encontrarem sozinhos uma solução de destino correto, todas as lojas da rede aceitam o móvel usado de volta. E oferecem ainda o programa recompra — um voucher equivalente ao peso do item entregue para ser investido na aquisição de outro.

Aparas, refugos e sobras não utilizados na produção do mobiliário retornam para a fábrica, são triturados e transformados em componentes para dar vida a novos móveis. O baixo consumo de energia na fabricação e a matéria-prima que não agride a natureza são outros pontos relevantes no momento de optar por um item do portfólio Noca.

O polyvinyl, que tem por base o cloreto de sódio, o conhecido sal de cozinha. É um material extremamente versátil, flexível ou rígido, e pode incorporar cores variadas. É leve, resistente, fácil de instalar, de limpar, não propaga chamas, pode ser molhado, não mofa, tem ótimo isolamento termoacústico. E, acima de tudo, é durável — requisito importantíssimo para quem busca peças ecologicamente corretas e têm o descarte entre suas preocupações.

MANEJO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS

A Pietre Colorate nasceu com o objetivo de trabalhar com materiais naturais, transformando-os em revestimentos de alto padrão. Movida pelo entendimento sobre a importância de promover o manejo racional dos recursos naturais em toda a cadeia produtiva, a empresa trabalha exclusivamente com materiais licenciados junto aos Órgãos de Meio Ambiente e ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Fabricam revestimentos que revelam e valorizam a beleza natural escondida na matéria-prima que seria descartada no meio ambiente.