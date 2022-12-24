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Murilo Huff tem redes sociais hackeadas, diz assessoria

Facebook, Twitter e Instagram do cantor foram invadidos. Perfil chegou a publicar que o filho do cantor tinha morrido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Dezembro de 2022 às 10:14

Murilo Huff, ex-marido de Marília Mendonça
Murilo Huff, ex-marido de Marília Mendonça Crédito: Reprodução/ Instagram @murilohuff
As redes sociais do cantor Murilo Huff foram invadidas na noite desta sexta-feira (23). Segundo a assessoria de imprensa do cantor, as contas do Twitter e Facebook foram afetadas e a produção avalia se mais perfis foram atingidos. Segundo o colunista Leo Dias, o Instagram do cantor também está na leva de perfis invadidos.
No Twitter, o invasor chegou a publicar que o filho de três anos do cantor com Marília Mendonça, Léo Dias Mendonça Huff, tinha morrido. A informação foi apagada logo em seguida.
Pelas redes sociais, a mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, se pronunciou sobre caso: "Um maldoso hackeou o twitter do Murilo e soltou uma notícia de falecimento do Léo. Está tudo bem aqui em casa", disse.
Já o Facebook do cantor teve uma publicação de fake news propagada, mas a conta já foi recuperada e a postagem removida. A equipe do cantor segue monitorando os perfis de Murilo.

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