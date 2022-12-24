Murilo Huff tem redes sociais hackeadas, diz assessoria

Murilo Huff, ex-marido de Marília Mendonça Crédito: Reprodução/ Instagram @murilohuff

As redes sociais do cantor Murilo Huff foram invadidas na noite desta sexta-feira (23). Segundo a assessoria de imprensa do cantor, as contas do Twitter e Facebook foram afetadas e a produção avalia se mais perfis foram atingidos. Segundo o colunista Leo Dias, o Instagram do cantor também está na leva de perfis invadidos.

No Twitter, o invasor chegou a publicar que o filho de três anos do cantor com Marília Mendonça, Léo Dias Mendonça Huff, tinha morrido. A informação foi apagada logo em seguida.

Pelas redes sociais, a mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, se pronunciou sobre caso: "Um maldoso hackeou o twitter do Murilo e soltou uma notícia de falecimento do Léo. Está tudo bem aqui em casa", disse.