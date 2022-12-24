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Chris Pratt é picado por abelha e mostra olho inchado em vídeo

Ator disse que acompanha perfil de mulher que cuida de abelhas e resolveu observar uma colmeia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Dezembro de 2022 às 09:55

Chris Pratt é picado por abelha e mostra olho inchado em vídeo
Chris Pratt é picado por abelha e mostra olho inchado em vídeo Crédito: Instagram/@prattprattpratt
O ator Chris Pratt revelou que foi picado no rosto por uma abelha. Através de um vídeo no Instagram, ele mostrou a região do olho esquerdo inchada e contou como a situação aconteceu.
"Tenho acompanhado essa mulher que cuida de abelhas no Instagram Ela é muito descolada e corajosa, vai na frente das colmeias e diz: 'elas estão bem calmas hoje'", disse.
A mulher em questão é Erika Thompson. Ela costuma postar vídeos e fotos ao lado de colmeias e, na descrição de seu perfil, diz que busca salvar abelhas do estado do Texas, nos Estados Unidos
Em sua publicação, Pratt disse, em tom de brincadeira, que assistir aos vídeos de Erika lhe deu uma "falsa sensação de segurança" e o levou a dizer "acho que posso controlar as abelhas também".
"Vi uma colmeia há dois dias e fui até ela. O homem parado ao meu lado me avisou: 'cuidado, tem abelhas aí'. Eu disse: 'essas abelhas parecem muito calmas'. Fiquei apenas olhando, até que uma delas saiu e me picou no globo ocular", revelou.
Até esse momento do vídeo, o ator está usando óculos escuros, mas então retira o acessório e mostra o olho inchado. "De qualquer forma, f***-se aquela moça das abelhas."
Nos comentários da publicação, Erika Thompson deixou um recado para o artista. "Espere - então agora você vai ser encanador e apicultor, Chris? Se você deixar salvar as abelhas para mim e outros profissionais, pode se concentrar em salvar a princesa, Mario", escreveu.
O comentário faz referência ao fato de que Pratt deu voz ao personagem Mario Bros, que é um encanador, na animação Super Mario Bros - O Filme, que chega aos cinemas ao 2023.

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