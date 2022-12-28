Perfil de Gkay no Twitter é desativado após internautas resgatarem tweets polêmicos

Perfil de Gkay no Twitter é desativado Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress

A última semana de 2022 não está indo nada bem para Gkay. Entre polêmicas envolvendo seu nome, agora até o perfil da humorista no Twitter foi desativado. Segundo o jornal O Globo, o motivo teria sido diversos tweets ofensivos resgatados por usuários da rede social. Quem tentou procurar a conta da influenciadora na madrugada desta terça-feira (27) até a manhã desta quarta-feira (28), não conseguiu visualizar mais.

O perfil de Gkay somava mais de 4,7 milhões de seguidores, quando os posts polêmicos foram resgatados. Em um deles, a humorista teria feito menção ao nazismo. "Cadê os campos de concentrações nazistas quando eu mais preciso deles?", diz o tweet publicado em 2011.

Já em outra publicação, a influenciadora chamou o sistema de cotas de “mordomia”. "Mais uma mordomia para esses brasileiros que tanto gostam da vida boa e preguiçosa. Uma palhaçada, isso sim”, escreveu Gkay.

? ATENÇÃO: Após vários tweets antigos de Gkay surgirem das profundezas da escrotidão, a influenciadora desativou a rede social. #gkay pic.twitter.com/Nqk3FM5b9C — Choquei BR ?? (@choqueibr) December 28, 2022

Os internautas também resgataram um tweet de cunho gordofóbico. “Não quero nem ser maldosa, mas daí vem a bonitinha gorda e quadrada usando um vestido colado e de listras enfraquecendo meus votos de bondade", postou Gkay também em 2011.

Gkay no "hospital" apagando os tweets velho dela de 2011 pic.twitter.com/7dQXIhsKAv — Bru? ? (@brwninh4) December 28, 2022

POLÊMICAS E INTERNAÇÃO

"A Gkay teve apenas uma indisposição. Não foi levada ao hospital de ambulância. Está totalmente lúcida, já foi medicada e passará a noite no hospital, apenas para monitoramento", diz a nota enviada ao site da Globo.

"Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme", desabafou Gkay, que até desativou sua conta no Twitter onde escreveu seu desabafo.