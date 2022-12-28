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Perfil de Gkay no Twitter é desativado após internautas resgatarem tweets polêmicos

Os posts que circulam na web são de 2011 e possuem cunhos nazistas, racistas e gordofóficos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 10:18

Gkay diz que Farofa vai custar R$ 8 milhões
Perfil de Gkay no Twitter é desativado Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
A última semana de 2022 não está indo nada bem para Gkay. Entre polêmicas envolvendo seu nome, agora até o perfil da humorista no Twitter foi desativado. Segundo o jornal O Globo, o motivo teria sido diversos tweets ofensivos resgatados por usuários da rede social. Quem tentou procurar a conta da influenciadora na madrugada desta terça-feira (27) até a manhã desta quarta-feira (28), não conseguiu visualizar mais.
O perfil de Gkay somava mais de 4,7 milhões de seguidores, quando os posts polêmicos foram resgatados. Em um deles, a humorista teria feito menção ao nazismo. "Cadê os campos de concentrações nazistas quando eu mais preciso deles?", diz o tweet publicado em 2011.
Já em outra publicação, a influenciadora chamou o sistema de cotas de “mordomia”. "Mais uma mordomia para esses brasileiros que tanto gostam da vida boa e preguiçosa. Uma palhaçada, isso sim”, escreveu Gkay.
Os internautas também resgataram um tweet de cunho gordofóbico. “Não quero nem ser maldosa, mas daí vem a bonitinha gorda e quadrada usando um vestido colado e de listras enfraquecendo meus votos de bondade", postou Gkay também em 2011.

POLÊMICAS E INTERNAÇÃO

A humorista passou por um susto na tarde desta terça-feira (27). A influenciadora deu entrada às pressas num hospital de São Paulo. Ao Gshow, a assessoria de Gkay informou que o quadro foi de indisposição e ela já está em casa.
"A Gkay teve apenas uma indisposição. Não foi levada ao hospital de ambulância. Está totalmente lúcida, já foi medicada e passará a noite no hospital, apenas para monitoramento", diz a nota enviada ao site da Globo.
A ida de Gkay ao hospital acontece em meio a polêmicas envolvendo seu nome desde o último domingo (25), quando foi alvo de piadas no prêmio Melhores do Ano, no Domingão com Huck. A influenciadora foi às redes sociais desabafar sobre a situação, chegando a dizer que saiu da sala para chorar com a piada de Porchat, que falava da dificuldade que Jô Soares teria se entrevistasse a influenciadora.
"Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme", desabafou Gkay, que até desativou sua conta no Twitter onde escreveu seu desabafo.
Em resposta, Porchat gravou um vídeo explicando a situação em seu Instagram. "A minha piada com a Gkay foi sobre a participação horrível dela no programa da Tata Werneck... Todo mundo riu e falou; "Meu Deus, que loucura. O que essa menina tem, porque ela pirou”, disse Fabio em um trecho da publicação.

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