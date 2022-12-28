Gkay é internada em SP, mas passa bem: "Indisposição"

Gessica Kayane foi internada em um hospital de São Paulo Crédito: Personare

A humorista Gessica Kayane passou por um susto na tarde desta terça-feira (27). A influenciadora deu entrada às pressas num hospital de São Paulo. Ao Gshow, a assessoria de Gkay informou que o quadro foi de indisposição e ela já está em casa.

"A Gkay teve apenas uma indisposição. Não foi levada ao hospital de ambulância. Está totalmente lúcida, já foi medicada e passará a noite no hospital, apenas para monitoramento", diz a nota enviada ao site da Globo.

"Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme", desabafou Gkay, que até desativou sua conta no Twitter onde escreveu seu desabafo.

Em resposta, Porchat gravou um vídeo explicando a situação em seu Instagram. "A minha piada com a Gkay foi sobre a participação horrível dela no programa da Tata Werneck... Todo mundo riu e falou; "Meu Deus, que loucura. O que essa menina tem, porque ela pirou”, disse Fabio em um trecho da publicação.

No meio da discussão com Porchat, o coreógrafo Rodrigo Thomaz, professor de Gkay no "Dança dos Famosos", fez um vídeo "exposed" concordando com as afirmações de Porchat e definindo a humorista como "pior ser humano que ele já conheceu".

"Na primeira semana, ela deu um 'piti'. Na segunda, uma crise de choro. Na terceira em diante, ela virou um problema a ponto de ninguém querer conviver com a 'dona do personagem'. Na frente das câmeras ela era metida a engraçada, mas nos bastidores era terrível com a equipe", disse uma fonte da produção do programa ao site Splash, do Uol.