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Gkay é internada em SP, mas passa bem: "Indisposição"

Segundo o Gshow, humorista foi reavaliada e já recebeu alta. Internação aconteceu em meio a polêmicas após ela dizer que foi ofendida com piada de Porchat
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 08:52

Gessica Kayane ou Gkay: como vai ser o ano da influenciadora em 2023?
Gessica Kayane foi internada em um hospital de São Paulo Crédito: Personare
A humorista Gessica Kayane passou por um susto na tarde desta terça-feira (27). A influenciadora deu entrada às pressas num hospital de São Paulo. Ao Gshow, a assessoria de Gkay informou que o quadro foi de indisposição e ela já está em casa.
"A Gkay teve apenas uma indisposição. Não foi levada ao hospital de ambulância. Está totalmente lúcida, já foi medicada e passará a noite no hospital, apenas para monitoramento", diz a nota enviada ao site da Globo.
A ida de Gkay ao hospital acontece em meio a polêmicas envolvendo seu nome desde o último domingo (25), quando foi alvo de piadas no prêmio Melhores do Ano, no Domingão com Huck. A influenciadora foi às redes sociais desabafar sobre a situação, chegando a dizer que saiu da sala para chorar com a piada de Porchat, que falava da dificuldade que Jô Soares teria se entrevistasse a influenciadora.
"Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme", desabafou Gkay, que até desativou sua conta no Twitter onde escreveu seu desabafo.
Em resposta, Porchat gravou um vídeo explicando a situação em seu Instagram. "A minha piada com a Gkay foi sobre a participação horrível dela no programa da Tata Werneck... Todo mundo riu e falou; "Meu Deus, que loucura. O que essa menina tem, porque ela pirou”, disse Fabio em um trecho da publicação.
No meio da discussão com Porchat, o coreógrafo Rodrigo Thomaz, professor de Gkay no "Dança dos Famosos", fez um vídeo "exposed" concordando com as afirmações de Porchat e definindo a humorista como "pior ser humano que ele já conheceu".
"Na primeira semana, ela deu um 'piti'. Na segunda, uma crise de choro. Na terceira em diante, ela virou um problema a ponto de ninguém querer conviver com a 'dona do personagem'. Na frente das câmeras ela era metida a engraçada, mas nos bastidores era terrível com a equipe", disse uma fonte da produção do programa ao site Splash, do Uol.
Além disso, o antigo personal trainer de Gessica Kayane, Márcio Victor, publicou um vídeo aconselhando a quem é influenciador e quer se tornar uma celebridade a tratar todos bem. “Se você estourou e chegou ao Faustão e trata mal um funcionário do Faustão que trabalha com ele há anos [...] Faustão vai ficar com muita raiva de você”, explicou Márcio.

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