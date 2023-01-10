"BBB 23": Gabriel já ficou com Anitta e Luísa Sonza e Manoel tem relacionamento aberto

A Casa de Vidro, espécie de pré-estreia do "Big Brother Brasil 23", começou nesta terça (10) e já está dando o que falar nas redes sociais. O babado mais quente, por enquanto, "responde" pelo nome de Gabriel Tavares, modelo de Ribeirão Preto/SP, de 24 anos, que, segundo o colunista Léo Dias, já "passou o rodo" em várias famosas.
Comenta-se que o novinho teria ficado com celebridades como Luísa Sonza e Gabi Lopes. Ele chegou a gravar um vídeo no TikTok com Anitta, mas não sabemos ao certo o que rolou entre eles.
O garoto, porém, confessou aos colegas de confinamento que já ficou com a diva pop. A própria Anitta, ao saber que Gabriel entrou no "BBB 23", postou um twitter reagindo à notícia com um atônito "Eu não creio".
Além disso, o modelo mandou uma gravação para a artista com a "singela" música "Vou C... a Anitta" e ambos se seguem nas redes sociais. Portanto, ele pode estar dizendo a verdade, não é?
Ousado, Gabriel também revelou - segundo material de divulgação da Rede Globo sobre o participante - que nunca mandou nudes, mas que, se Anitta pedisse, ele enviaria somente para ela fotos sem roupa.
Ah, sim: ele tem mais de 50 tatuagens pelo corpo e é seguido por Renan Bolsonaro (filho do ex-presidente Jair Bolsonaro) nas redes sociais. Gabriel também segue perfis bolsonaristas, o que já causou indignação de alguns internautas.
LIBERDADE
Outro que está dando o que falar nas redes é o psiquiatra cuiabano Manoel Vicente, de 32 anos. Seu estilo leve, divertido e descontraído, fazendo dancinhas e falando de suas divas pops preferidas, agradou muita gente.
De acordo com Léo Dias, o médico é adepto do amor livre. O psiquiatra e o namorado, Raphael, estão juntos há 11 anos, mas podem se relacionar com outras pessoas.
Bom profissional, chegou a mandar um vídeo para os pacientes, explicando que ficará um tempo ausente, mas não deixou os clientes na mão e indicou outro médico para que eles possam se consultar.
E, como o pessoal da internet não perdoa, o "público virtual" do reality show elegeu a empresária paulista Giovanna como a "mais chata" da Casa de Vidro.
Polêmica, a campineira teve alguns comentários no twitter, considerados racistas pelos internautas, resgatados. Além disso, uma blogueira postou nas redes sociais um vídeo comentando uma atitude supostamente racista que a sister teria tido com ela. Esse "bafulê" vai longe...