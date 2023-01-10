"BBB 23": Gabriel já ficou com Anitta e Luísa Sonza e Manoel tem relacionamento aberto

"BBB 23": modelo paulista Gabriel (à esquerda) já ficou com vários famosas e médico cuiabano Manoel (à direita) vive relação livre com o namorado Crédito: Reprodução

Casa de Vidro, espécie de pré-estreia do "Big Brother Brasil 23", Gabriel Tavares, modelo de Ribeirão Preto/SP, de 24 anos, que, segundo o colunista Léo Dias, já "passou o rodo" em várias famosas. , espécie de pré-estreia do começou nesta terça (10) e já está dando o que falar nas redes sociais. O babado mais quente, por enquanto, "responde" pelo nome de, modelo de, de 24 anos, que, segundo o colunista Léo Dias, já "passou o rodo" em várias famosas.

Comenta-se que o novinho teria ficado com celebridades como Luísa Sonza e Gabi Lopes. Ele chegou a gravar um vídeo no TikTok com Anitta, mas não sabemos ao certo o que rolou entre eles.

O garoto, porém, confessou aos colegas de confinamento que já ficou com a diva pop. A própria Anitta, ao saber que Gabriel entrou no "BBB 23", postou um twitter reagindo à notícia com um atônito "Eu não creio".

Anitta reage à entrada de Gabriel na Casa de Vidro do #BBB23



“Não creio” pic.twitter.com/bKrj8JBpDP — VTzeiros ? (@vtzeiross) January 10, 2023

Além disso, o modelo mandou uma gravação para a artista com a "singela" música "Vou C... a Anitta" e ambos se seguem nas redes sociais. Portanto, ele pode estar dizendo a verdade, não é?

O gabriel da casa se vidro é o que fez a música no tik tok pra anitta ?️ #CasaDeVidro pic.twitter.com/fKbzsyc2eU — Ju ribe  (@julianaribe) January 10, 2023

Ousado, Gabriel também revelou - segundo material de divulgação da Rede Globo sobre o participante - que nunca mandou nudes, mas que, se Anitta pedisse, ele enviaria somente para ela fotos sem roupa.

Ah, sim: ele tem mais de 50 tatuagens pelo corpo e é seguido por Renan Bolsonaro (filho do ex-presidente Jair Bolsonaro) nas redes sociais. Gabriel também segue perfis bolsonaristas, o que já causou indignação de alguns internautas.

LIBERDADE

Outro que está dando o que falar nas redes é o psiquiatra cuiabano Manoel Vicente, de 32 anos. Seu estilo leve, divertido e descontraído, fazendo dancinhas e falando de suas divas pops preferidas, agradou muita gente.

estou fechado com o manoel pois é psiquiatra e todos os psiquiatras sao malucos vai render horrores na casa gente vcs precisam entender isso #bbb23 pic.twitter.com/LijQVkyrJt — thiago (@thfobic) January 10, 2023

De acordo com Léo Dias, o médico é adepto do amor livre. O psiquiatra e o namorado, Raphael, estão juntos há 11 anos, mas podem se relacionar com outras pessoas.

Bom profissional, chegou a mandar um vídeo para os pacientes, explicando que ficará um tempo ausente, mas não deixou os clientes na mão e indicou outro médico para que eles possam se consultar.

Manoel, da Casa de Vidro do "BBB 23", mora junto com o namorado. Casal tem uma relação livre Crédito: Arquivo pessoal/G Show

logo depois do Dr Manoel aparecer na #CasaDeVidro o consultório mandou esse vídeo avisando q ele deixou outros psiquiatras responsáveis pelos pacientes



n vou ficar 3 meses sem remédio está liberado entrar no #BBB23 (tem trechos do vídeo mutados pra n expor outros profissionais) pic.twitter.com/cvOLhczOwT — milena aniversariante (@wwwmlna) January 10, 2023

E, como o pessoal da internet não perdoa, o "público virtual" do reality show elegeu a empresária paulista Giovanna como a "mais chata" da Casa de Vidro.

Polêmica, a campineira teve alguns comentários no twitter, considerados racistas pelos internautas, resgatados. Além disso, uma blogueira postou nas redes sociais um vídeo comentando uma atitude supostamente racista que a sister teria tido com ela. Esse "bafulê" vai longe...

? a exposição já começou ?



blogueira contando que giovanna já foi racista com ela #BBB23 pic.twitter.com/iZtmr2jpVu — rod (@rodolpho) January 10, 2023