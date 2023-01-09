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Reality show

"BBB 23": Casa de Vidro começa nesta terça-feira (10) e Boninho revela local

Detalhes da dinâmica serão revelados por Tadeu Schmidt, nesta segunda (9), durante a programação da Rede Globo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 13:49

Boninho mostra obra da casa do BBB 23
Boninho mostra obra da casa do "BBB 23": Casa Vidro começa nesta terça-feira (10) Crédito: Reprodução/Instagram
Boninho revelou, nesta segunda-feira (9), que a Casa de Vidro do "Big Brother Brasil 23" já começa nesta terça-feira, 10. O diretor do reality show da Globo compartilhou um vídeo nas redes sociais nesta manhã, que foi deletado posteriormente.
Porém, a Globo confirmou a dinâmica que acontece no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os participantes irão disputar a preferência do público e interagir com os visitantes do local para conseguir uma vaga na competição que, que começa na próxima segunda (16).
Os detalhes da dinâmica serão explicados na noite desta segunda-feira, pelo apresentador Tadeu Schmidt, que durante o intervalo da novela "Travessia".
Ele irá anunciar o horário de início da casa e os detalhes da ação. Esta é a primeira vez que a Casa de Vidro acontece antes da estreia do programa, algo inédito na história do reality.
No entanto, no vídeo publicado pelo diretor do programa, alguns detalhes da dinâmica já foram adiantados: "É super simples. Escolher um casal, uma dupla. E está aí a grande brincadeira. Esse é o comecinho para vocês entenderem o que vai começar".

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