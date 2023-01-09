"BBB 23": Casa de Vidro começa nesta terça-feira (10) e Boninho revela local

Boninho mostra obra da casa do "BBB 23": Casa Vidro começa nesta terça-feira (10) Crédito: Reprodução/Instagram

Boninho revelou, nesta segunda-feira (9), que a Casa de Vidro do "Big Brother Brasil 23" já começa nesta terça-feira, 10. O diretor do reality show da Globo compartilhou um vídeo nas redes sociais nesta manhã, que foi deletado posteriormente.

🚨BBB EMERGENCY! A casa de vidro começa AMANHÃ, com transmissão exclusiva pelo Globoplay e pay-per-view. Começou o jogo! pic.twitter.com/kQNbLHRexN — BCharts (@bchartsnet) January 9, 2023

Porém, a Globo confirmou a dinâmica que acontece no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os participantes irão disputar a preferência do público e interagir com os visitantes do local para conseguir uma vaga na competição que, que começa na próxima segunda (16).

Os detalhes da dinâmica serão explicados na noite desta segunda-feira, pelo apresentador Tadeu Schmidt, que durante o intervalo da novela "Travessia".

Ele irá anunciar o horário de início da casa e os detalhes da ação. Esta é a primeira vez que a Casa de Vidro acontece antes da estreia do programa, algo inédito na história do reality.