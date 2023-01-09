Em Aspen

Luciana Gimenez sofre acidente enquanto esquiava nos EUA e passa por cirurgia

A apresentadora está de férias com os filhos Lucas Jagger e Lorenzo Fragali, e acabou se acidentando ao esquiar em alta velocidade numa pista íngreme
Agência Estado

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 13:33

Luciana Gimenez sofre acidente nos EUA Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
Luciana Gimenez sofreu um acidente enquanto esquiava no último sábado, 7, em Aspen, nos Estados Unidos. A apresentadora está de férias com os filhos Lucas Jagger e Lorenzo Fragali, e acabou se acidentando ao esquiar em alta velocidade numa pista íngreme.
Ela foi socorrida, levada ao hospital de ambulância e precisou passar por uma cirurgia de emergência pois sofreu fraturas em uma das penas. Segundo a assessoria, ela passa bem e terá alta ainda nesta segunda-feira, 9. Luciana compartilhou em seu perfil do Instagram uma foto no hospital também.

Leia a nota na íntegra:

A apresentadora Luciana Gimenez, na tarde desse sábado, 7, teve um acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos. Luciana curtia dias de férias com os filhos Lucas e Lorenzo e esquiava em alta velocidade em uma pista mais íngreme. Ao tentar parar, aconteceu o acidente. A apresentadora foi imediatamente atendida na pista e, na sequência, levada de ambulância para o hospital local.
Com fortes dores, passou por exames que confirmaram a fratura em quatro lugares diferentes da perna e foi constatada a necessidade de uma cirurgia de emergência que foi muito bem sucedida. Luciana já se encontra em recuperação, no quarto, acompanhada pelo filho mais velho, Lucas. Sua alta está prevista para essa segunda, 9. Caso seja necessário, em breve passaremos novas informações.Agradecemos a atenção e ficamos à disposição.

