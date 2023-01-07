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Ex-Rouge Aline Wirley estará no BBB 23, diz colunista

Segundo o jornalista Leo Dias, a cantora Aline Wirley é um dos nomes confirmados para o BBB23
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Janeiro de 2023 às 14:41

Aline Wirley
Aline Wirley estará no BBB 23, diz colunista Crédito: Reprodução @Alinewirley
Faltam poucos dias para começar o BBB 23. Enquanto o apresentador Tadeu Schmidt já até mudou o visual para a nova edição, os nomes dos participantes são especulados.
E segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a mais nova confirmada é a cantora Aline Wirley, ex-integrantes do Rouge. Além de cantora, a famosa também é atriz. Ela é casada com o ator Igor Rickli, e eles são pais do Antônio, de 8 anos.
Os fãs de Aline estavam desconfiados que o nome da famosa estaria na lista do Camarote deste ano, como o jornalista revelou na última semana de dezembro.

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