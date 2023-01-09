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Ex-BBB que inventou o termo 'paredão' participa de atos golpistas em Brasília

Adriano Castro, que esteve no BBB 1, realizou lives incentivando a invasão aos prédios dos Três Poderes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 08:53

Adriano Castro, conhecido como Didi Red Pill
Adriano Castro, conhecido como Didi Red Pill Crédito: Twitter/@didiredpill
O ex-BBB Adriano Castro esteve nos atos golpistas em Brasília neste domingo (8). Participante do Big Brother Brasil 1, o artista plástico Adriano Castro fez uma live em seu canal do YouTube, que registrou a invasão ao Congresso Nacional, segundo a Folha de S. Paulo.
"Não era o que todo mundo queria que a gente fosse para o Congresso? Seu desejo está se realizando, estamos indo para o Congresso Nacional agora. Ninguém para mais a gente. Agora ninguém para mais, estamos ocupando duas faixas da pista", disse Adriano no vídeo, segundo o Uol.
Conhecido como Didi Red Pill, Adriano foi o responsável por batizar a eliminação do Big Brother Brasil de "paredão", uma referência ao local onde ditaduras costumavam mandar seus inimigos que seriam fuzilados. "A galera estava ansiosa para sair do quartel, ninguém aguentava mais. E acabou, chega!", falou. "Estamos fazendo história, quem achou que isso não ia acontecer nunca se enganou", completou.
No fim do vídeo, que segundo o ex-BBB 30 mil visualizações simultâneas, Adriano registrou a invasão ao Palácio do Planalto. "O povo não vai sair", falou ao filmar os manifestantes golpistas.
Adriano Castro durante atos golpistas em Brasília
Adriano Castro durante atos golpistas em Brasília Crédito: Reprodução/YouTube

A INVASÃO

Neste domingo (8), um grupo de golpistas invadiu os prédios dos Três Poderes, em Brasília. O Congresso Nacional foi o primeiro a ser invadido, com os manifestantes ocupando a rampa e soltando foguetes. Depois eles quebraram vidro do Salão Negro do Congresso e danificaram o plenário da Casa.
Após a depredação no Congresso, eles invadiram o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF). No STF, quebraram vidros e móveis.

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