De Silva a Felipe Neto, famosos condenam atos golpistas em Brasília

Anitta, Silva, Fátima Bernardes e Felipe Neto condenaram atos terroristas em Brasília Crédito: Divulgação/Twitter/Globo/Instagram

A invasão e os atos terroristas presenciados em Brasília neste domingo (8) chamou a atenção de famosos nas redes sociais. Silva, Felipe Neto, Gil do Vigor, Anitta, Bruno Gagliasso e outros influenciadores condenaram toda a situação em postagens.

"Aprenda uma coisa, a polícia é dos brancos playboys, a polícia deles é para bater e prender a gente… Pobre, preto, trabalhador não pode contar com a polícia", comentou Marcelo D2. Antes, ele questionou se o ato fosse feito por professores: "Imagina se fossem professores".

Aprenda uma coisa a polícia é dos brancos playboys, a polícia deles é pra bater e prender a gente… pobre, preto, trabalhador não pode contar com a polícia — Marcelo D2 (@Marcelodedois) January 8, 2023

O artista chegou a repostar um comentário de Bruno Gagliasso. "Espero que em todas as eleições o povo brasileiro lembre-se do terror, da violência e do caos que o Bolsonazismo trouxe para as nossas vidas. Separaram famílias, saquearam o País, trouxeram morte e terrorismo. A extrema-direita é uma doença. E precisamos nos livrar dela", disse o ator.

Espero que em todas as eleições o povo brasileiro lembre-se do terror, da violência e do caos que o Bolsonazismo trouxe para as nossas vidas. Separaram famílias, saquearam o País, trouxeram morte e terrorismo. A extrema-direita é uma doença. E precisamos nos livrar dela. — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) January 8, 2023

"É fácil assim invadir o Congresso?", escreveu Silva, que depois cobrou punições: "Espero que o governador do DF seja punido também".

é fácil assim invadir o congresso? — Silva (@silvaoficial) January 8, 2023

Felipe Neto descreveu as ações dos bolsonaristas como terrorismo. "O terrorismo praticado pelos bolsonaristas não tem sequer um propósito. Absolutamente nada pode acontecer que impeça o resultado da democracia de continuar. Nada. É apenas balbúrdia de baderneiros que resultará em prisões. E torçamos para que não causem mortes".

O terrorismo praticado pelos bolsonaristas não tem sequer um propósito.



Absolutamente nada pode acontecer que impeça o resultado da democracia de continuar.



Nada.



É apenas balbúrdia de baderneiros que resultará em prisões. E torçamos para q não causem mortes. — Felipe Neto ? (@felipeneto) January 8, 2023

O nome é esse: TERRORISTAS! pic.twitter.com/02bfzG7Kaq — Felipe Neto ? (@felipeneto) January 8, 2023

"A gente quer paz, amor e respeito, mas recebe guerra e destruição da parte de pessoas que não aceitam o presidente eleito, pessoas essas que estão tentando um golpe de estado. Terrorismo, é isso que está acontecendo em Brasília", publicou Cleo Pires.

Pra completar, essa semana faz dois anos do acontecimento irresponsável e inacreditável que aconteceu no Capitólio, nos EUA.

Que todos sejam punidos, com firmeza e a lei e todo seu rigor. Não há espaço para terrorismo e atos antidemocráticos. Democracia acima de tudo, sempre! — CLEO (@cleo) January 8, 2023

Nos bastidores do seu show no Rio, Anitta foi entrevistada pelo Yahoo e reforçou que o brasileiro quer paz: "Acho muito triste que tudo isso esteja acontecendo. Vamos sair dessa porque uma grande parte do país quer a paz. Independente do que você gostaria ou de qual presidente você gostaria. O que a grande maioria quer é a paz entre todo mundo e ninguém ganha quando o cenário é dessa forma", afirmou a cantora.

Fátima Bernardes disse no Instagram que espera uma punição exemplar aos responsáveis: "Que revoltante esses ataques terroristas em Brasília. A punição exemplar é fundamental pro restabelecimento da ordem. Esse número de presos ainda é muito pequeno. E o mais importante: quem financiou esses atos? Todos que repudiam esses ataques precisam se manifestar. Inaceitável."

Veja mais reações de famosos sobre as invasões em Brasília

A mensagem que esse arrastão golpista em Brasília passa é que neste nosso país todos podem tudo. Não há reação à altura e ninguém sofre as consequências cabíveis. — Britto Jr. (@brittojr) January 8, 2023

A Lei Antiterrorismo vale pra todos, né? — Babaioff (@babaioff) January 8, 2023

Quando os estudantes pacificamente protestavam, eram tratados como bandidos mas os brancos e ricos, podem tudo, inclusive serem antidemocráticos e de fato criminosos. Mas como são brancos e ricos, TUDO BEM, vamos conversar neh? Uma vergonha! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 8, 2023

É revoltante ver a tentativa de destruição da democracia! Invasão no congresso nacional?! Isso é inaceitável! INTOLERANTES NÃO PASSARÃO!! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 8, 2023

Meu deus que tristeza ! A que ponto chegamos … — Ingrid Guimarães (@IngridGuimaraes) January 8, 2023

Que tristeza o que está acontecendo no nosso país… olha o que os eleitores desse monstro são capazes de fazer… — Samantha Schmütz (@samanthaschmutz) January 8, 2023

E os Patriota quebrando tudo que eles mesmos vão ter que pagar pra reformar. Se bem que essa gente muitas vezes nem imposto paga né — MARCOS VERAS (@omarcosveras) January 8, 2023

Não basta apenas punir terroristas e financiadores. É preciso também responsabilizar quem inflama este tipo de crime.



Há vários influenciadores e pseudojornalistas que passaram os últimos tempos fomentando atos antidemocráticos. Alguns usando microfones de concessão pública. — Antonio Tabet (@antoniotabet) January 9, 2023

Lembrando que se você pede a volta da ditadura você é um imbecil! — Fabio Porchat (@FabioPorchat) January 9, 2023

Que sejam julgados e punidos todos os criminosos que participaram direta ou indiretamente através de presença, incentivo, financiamento ou prevaricação, desse ato terrorista de hoje. pic.twitter.com/PLHl5H8y0l — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) January 8, 2023