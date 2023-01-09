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De Silva a Felipe Neto, famosos condenam atos golpistas em Brasília

Anitta, Bruno Gagliasso e Marcelo D2 também se manifestaram contra a invasão aos prédios dos Três Poderes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 09:42

Anitta, Silva, Fátima Bernardes e Felipe Neto condenaram atos terroristas em Brasília
Anitta, Silva, Fátima Bernardes e Felipe Neto condenaram atos terroristas em Brasília Crédito: Divulgação/Twitter/Globo/Instagram
A invasão e os atos terroristas presenciados em Brasília neste domingo (8) chamou a atenção de famosos nas redes sociais. Silva, Felipe Neto, Gil do Vigor, Anitta, Bruno Gagliasso e outros influenciadores condenaram toda a situação em postagens.
"Aprenda uma coisa, a polícia é dos brancos playboys, a polícia deles é para bater e prender a gente… Pobre, preto, trabalhador não pode contar com a polícia", comentou Marcelo D2. Antes, ele questionou se o ato fosse feito por professores: "Imagina se fossem professores".
O artista chegou a repostar um comentário de Bruno Gagliasso. "Espero que em todas as eleições o povo brasileiro lembre-se do terror, da violência e do caos que o Bolsonazismo trouxe para as nossas vidas. Separaram famílias, saquearam o País, trouxeram morte e terrorismo. A extrema-direita é uma doença. E precisamos nos livrar dela", disse o ator.
"É fácil assim invadir o Congresso?", escreveu Silva, que depois cobrou punições: "Espero que o governador do DF seja punido também".
Felipe Neto descreveu as ações dos bolsonaristas como terrorismo. "O terrorismo praticado pelos bolsonaristas não tem sequer um propósito. Absolutamente nada pode acontecer que impeça o resultado da democracia de continuar. Nada. É apenas balbúrdia de baderneiros que resultará em prisões. E torçamos para que não causem mortes".
"A gente quer paz, amor e respeito, mas recebe guerra e destruição da parte de pessoas que não aceitam o presidente eleito, pessoas essas que estão tentando um golpe de estado. Terrorismo, é isso que está acontecendo em Brasília", publicou Cleo Pires.
Nos bastidores do seu show no Rio, Anitta foi entrevistada pelo Yahoo e reforçou que o brasileiro quer paz: "Acho muito triste que tudo isso esteja acontecendo. Vamos sair dessa porque uma grande parte do país quer a paz. Independente do que você gostaria ou de qual presidente você gostaria. O que a grande maioria quer é a paz entre todo mundo e ninguém ganha quando o cenário é dessa forma", afirmou a cantora.
Fátima Bernardes disse no Instagram que espera uma punição exemplar aos responsáveis: "Que revoltante esses ataques terroristas em Brasília. A punição exemplar é fundamental pro restabelecimento da ordem. Esse número de presos ainda é muito pequeno. E o mais importante: quem financiou esses atos? Todos que repudiam esses ataques precisam se manifestar. Inaceitável."

Veja mais reações de famosos sobre as invasões em Brasília

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