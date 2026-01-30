  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Laila Castiglioni apresenta coleção de acessórios para carnaval em Vitória

Vitória
Publicado em 30/01/2026 às 04h00
Dora Daher, Laila Castiglioni e Laura Daher

Dora Daher, Laila Castiglioni e Laura Daher: tarde de lançamento da coleção CarnavMiss 2026, na Vila Dora Daher, em Vitória. Crédito: Mônica Zorzanelli

CarnaMiss 2026

A Miss Girassol apresentou a coleção CARNAMISS 2026, nova coleção de Carnaval desenvolvida por Laila Castiglioni, nesta quarta-feira (28), na Vila Dora Daher. Criadora da marca capixaba que desde 2009 encanta por conta dos seus acessórios handmade e seguindo a tendência slow fashion, Laila cresceu no ateliê de sua mãe, Rosane Castiglioni, em meio a tecidos, brilhos e referências visuais do Carnaval brasileiro. Veja quem conferiu o lançamento e já entrou no clima da folia.

ENCONTRO

Elayne Borel, Mauricea Oliveira e Renata (dona do La Isla Club)

Elayne Borel, Mauricea Oliveira e Renata (dona do La Isla Club), no primeiro encontro mensal da Rede Mulheres de Negócios (RMN) de 2026,na última terça-feira (27), no La Isla Club, em Vitória. Com o lema "O extraordinário acontece quando estamos em rede", o evento reuniu mais de 45 empresárias. Crédito: Divulgação

Partiu, Miami!

Nosso querido cirurgião plástico Ariosto Santos embarcou para Miami, acompanhado de sua querida Shirley e Ariosto Neto. Após quatro dias, vão para Orlando, onde ficam até o Carnaval. Os trabalhos na clínica retornam no dia 26 de fevereiro. Em Miami, eles visitam hospital para ver de perto o que tem de novidade e inovação em cirurgia plástica, no University of Miami Health System.

Em Vix

Após o show da cantora portuguesa Marisa Liz com participação de Paulinho Moska no Festival Delírio Tropical, em Vila Velha, a Mostra Portugal Contemporâneo no Brasil traz a Vitória a cantora Surma para apresentação única, nesta sexta-feira (30), no Espaço A Selva, no Centro.

Em Vila Velha

Dam Bianquim lança  seu Pod Festejares na quarta-feira,  4  de fevereiro, às 20:30,  em seu Cerimonial Casa de Pedra Slim,  em Itaparica. O Podfestejares abordará conteúdos que contribuam para a profissionalização do setor. 

TURISMO

ESTour,

Luciano Reis, Raimundo Pinheiro e Sonia Iamonde participaram, na quarta-feira (28), do primeiro encontro de alinhamento da ESTour, ao lado da equipe da Zurich Airport Brasil. O evento, que acontece em abril, em Vitória, é realizado pela Cooperativa de Eventos e Turismo do Espírito Santo (Cooptures) e promete ser o maior encontro de negócios turísticos do Espírito Santo. Crédito: Divulgação

Parabéns pra você! 

Veridiana Bianchi abriu as portas de sua Casa 77, no Morro do Moreno, para receber um seleto grupo de amigos, na última quarta-feira (21). Na ocasião, Veridiana promoveu uma sunset especial para comemorar mais um ano de vida.

Foto: Veridiana Bianchi

Fotografia: Ronaldo Cobra

Arte e propósito 1 

Os amantes da arte e aqueles que acreditam no poder transformador da educação poderão viver uma noite com propósito no próximo dia 10 de fevereiro, às 19h30. A Matias Brotas e o Instituto Ponte realizam, na Gran Cave, a quinta edição do jantar beneficente Arte & Educação. Durante o encontro, alguns estudantes do Instituto Ponte estarão presentes, assim como a fundadora e presidente Bartira, que irá compartilhar o propósito da instituição e os frutos colhidos ao longo de quase 12 anos de atuação. 

Arte e propósito 2

A edição 2026 contará com obras do artista Beeboy, expostas e disponíveis para aquisição durante o jantar, com parte da arrecadação destinada ao custeio escolar de cinco alunos. Atualmente, o Instituto Ponte atende 466 alunos em 19 estados brasileiros, com o objetivo de promover a ascensão social em uma geração por meio de educação de qualidade.

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Eulália Chieppe, Julia Smith e Décio Chieppe
Cantora e guitarrista Júlia Smith faz show para convidados vip em Vitória
Silva no Na Vista
Silva anima a temporada de verão 2026 com showzão em Vitória; fotos
Lauana Prado
Lauana Prado encerra a temporada de shows do verão 2026 em Guarapari

A Gazeta integra o

Saiba mais
Carnaval Carnaval de Vitória Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível