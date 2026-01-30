Laila Castiglioni apresenta coleção de acessórios para carnaval em Vitória

Arte e propósito 1

Os amantes da arte e aqueles que acreditam no poder transformador da educação poderão viver uma noite com propósito no próximo dia 10 de fevereiro, às 19h30. A Matias Brotas e o Instituto Ponte realizam, na Gran Cave, a quinta edição do jantar beneficente Arte & Educação. Durante o encontro, alguns estudantes do Instituto Ponte estarão presentes, assim como a fundadora e presidente Bartira, que irá compartilhar o propósito da instituição e os frutos colhidos ao longo de quase 12 anos de atuação.