Laila Castiglioni apresenta coleção de acessórios para carnaval em Vitória

Dora Daher, Laila Castiglioni e Laura Daher: tarde de lançamento da coleção CarnavMiss 2026, na Vila Dora Daher, em Vitória. Crédito: Mônica Zorzanelli
CarnaMiss 2026
A Miss Girassol apresentou a coleção CARNAMISS 2026, nova coleção de Carnaval desenvolvida por Laila Castiglioni, nesta quarta-feira (28), na Vila Dora Daher. Criadora da marca capixaba que desde 2009 encanta por conta dos seus acessórios handmade e seguindo a tendência slow fashion, Laila cresceu no ateliê de sua mãe, Rosane Castiglioni, em meio a tecidos, brilhos e referências visuais do Carnaval brasileiro. Veja quem conferiu o lançamento e já entrou no clima da folia.
ENCONTRO
Elayne Borel, Mauricea Oliveira e Renata (dona do La Isla Club), no primeiro encontro mensal da Rede Mulheres de Negócios (RMN) de 2026,na última terça-feira (27), no La Isla Club, em Vitória. Com o lema "O extraordinário acontece quando estamos em rede", o evento reuniu mais de 45 empresárias. Crédito: Divulgação
Partiu, Miami!
Nosso querido cirurgião plástico Ariosto Santos embarcou para Miami, acompanhado de sua querida Shirley e Ariosto Neto. Após quatro dias, vão para Orlando, onde ficam até o Carnaval. Os trabalhos na clínica retornam no dia 26 de fevereiro. Em Miami, eles visitam hospital para ver de perto o que tem de novidade e inovação em cirurgia plástica, no University of Miami Health System.
Em Vix
Após o show da cantora portuguesa Marisa Liz com participação de Paulinho Moska no Festival Delírio Tropical, em Vila Velha, a Mostra Portugal Contemporâneo no Brasil traz a Vitória a cantora Surma para apresentação única, nesta sexta-feira (30), no Espaço A Selva, no Centro.
Em Vila Velha
Dam Bianquim lança seu Pod Festejares na quarta-feira, 4 de fevereiro, às 20:30, em seu Cerimonial Casa de Pedra Slim, em Itaparica. O Podfestejares abordará conteúdos que contribuam para a profissionalização do setor.
TURISMO
Luciano Reis, Raimundo Pinheiro e Sonia Iamonde participaram, na quarta-feira (28), do primeiro encontro de alinhamento da ESTour, ao lado da equipe da Zurich Airport Brasil. O evento, que acontece em abril, em Vitória, é realizado pela Cooperativa de Eventos e Turismo do Espírito Santo (Cooptures) e promete ser o maior encontro de negócios turísticos do Espírito Santo. Crédito: Divulgação
Parabéns pra você!
Veridiana Bianchi abriu as portas de sua Casa 77, no Morro do Moreno, para receber um seleto grupo de amigos, na última quarta-feira (21). Na ocasião, Veridiana promoveu uma sunset especial para comemorar mais um ano de vida.
Foto: Veridiana Bianchi
Fotografia: Ronaldo Cobra
Arte e propósito 1
Os amantes da arte e aqueles que acreditam no poder transformador da educação poderão viver uma noite com propósito no próximo dia 10 de fevereiro, às 19h30. A Matias Brotas e o Instituto Ponte realizam, na Gran Cave, a quinta edição do jantar beneficente Arte & Educação. Durante o encontro, alguns estudantes do Instituto Ponte estarão presentes, assim como a fundadora e presidente Bartira, que irá compartilhar o propósito da instituição e os frutos colhidos ao longo de quase 12 anos de atuação.
Arte e propósito 2
A edição 2026 contará com obras do artista Beeboy, expostas e disponíveis para aquisição durante o jantar, com parte da arrecadação destinada ao custeio escolar de cinco alunos. Atualmente, o Instituto Ponte atende 466 alunos em 19 estados brasileiros, com o objetivo de promover a ascensão social em uma geração por meio de educação de qualidade.
