Oscar 2026

'Pecadores' se torna o filme mais indicado na história do Oscar e disputa 16 categorias

Longa emplacou 1ª mulher negra em melhor fotografia

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 15:25

Pecadores: Ryan Coogler acerta e cria o filme mais inovador de sua carreira Crédito: Reprodução/Warner Bros. Pictures

"Pecadores" se tornou o filme mais indicado da história do Oscar, com um total de 16 indicações. O filme de Ryan Coogler quebrou o recorde compartilhado pelos filmes "A Malvada", de 1950, "Titanic", clássico de James Cameron, e o musical "La La Land", que foram indicados à 14 categorias em seus respectivos anos.

Na lista de 2026, "Uma Batalha Após a Outra" aparece atrás com 13 indicações, enquanto "Frankenstein", "Marty Supreme" e "Valor Sentimental" emplacaram em seguida, empatados com nove indicações cada.

O terror da Warner Bros. foi indicado às categorias de melhor filme, melhor direção, melhor ator, pelo papel de Michael B. Jordan, melhor ator coadjuvante, pelo papel de Delroy Lindo, melhor atriz coadjuvante, pelo papel de Wunmi Mosaku, melhor roteiro original, melhor direção de elenco, melhor design de produção, melhor canção original, melhor trilha sonora original, melhor figurino, melhor cabelo e maquiagem, melhor montagem, melhores efeitos visuais, melhor fotografia e melhor som.

Outro feito histórico do filme é a nomeção de sua diretora de fotografia, Autumn Durald Arkapaw, que se tornou a primeira mulher negra a ser indicada à categoria de melhor fotografia. Ela concorre, inclusive, com o brasileiro Adolpho Veloso, indicado à categoria pela fotografia de "Sonhos de Trem", da Netflix.

Na história da premiação, nenhuma mulher conquistou o troféu em questão e apenas três mulheres foram indicadas à categoria -Rachel Morrison, por "Mudbound", Ari Wegner, por "Ataque dos Cães" e Mandy Walker, por "Elvis".

"Pecadores" acompanha uma dupla de irmãos, interpretados por B. Jordan, que tenta abrir um bar de blues no interior dos Estados Unidos da década de 1930. Entre ameaças como a perseguição racial, eles são forçados a enfrentar um grupo de vampiros, que decide interromper a inauguração do local.

Se em 2025 a lista principal contou com o terror "A Substância", o recorde de "Pecadores" reforça o que o gênero, historicamente esnobado em grandes premiações, tem sido mais reconhecido pela Academia.

Essa trajetória conta com algumas exceções, como o prêmio de melhor roteiro original dado, em 2018, à "Corra!", também presente na categoria máxima daquele ano, e a indicação de "O Exorcista" à categoria principal em 1974.

"O Agente Secreto", representante brasileiro ao Oscar deste ano, foi indicado às categorias de melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator, pelo papel de Wagner Moura, e melhor direção de elenco.

