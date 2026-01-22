Oscar 2026

Brasileiro Adolpho Veloso é indicado ao Oscar de fotografia por 'Sonhos de Trem'

Evento dos melhores do cinema acontece em 15 de março, em Los Angeles, nos EUA.

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:38

O diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso Crédito: Divulgação/IMDb do diretor

Adolpho Veloso foi indicado ao Oscar de melhor fotografia por "Sonhos de Trem", filme de Clint Bentley e estrelado por Joel Edgerton que está na Netflix. Em 2004, a categoria já foi disputada por "Cidade de Deus", longa dos brasileiros Fernando Meirelles e Kátia Lund com fotografia assinada pelo cineasta uruguaio César Charlone, profissional que foi radicado no Brasil.

Na atual temporada de premiações, Veloso já conquistou os prêmios de melhor fotografia no Critic's Choice Awards e no Globo de Ouro, que podem indicar certa vantagem por parte fotógrafo na categoria. Ele é outro brasileiro, ao lado de Kleber Medonça Filho e Wagner Moura, de "O Agente Secreto", que estará nas torcidas do país em março, quando acontece a premiação da Academia.

O longa de Veloso, disponível na Netflix, conta a história de Rober Grainier, um lenhador solitário no oeste americano do início do século 20 que enfrenta a dor e a solidão após uma tragédia familiar. Ao lidar com a dor, ele também vê que como o mundo ao redor muda com a industrialização e a construção de ferrovias.

"Sonhos de Trem" é o segundo filme de Veloso nos Estados Unidos. O brasileiro também trabalhou no próximo filme de M. Night Shyamalan, previsto para o ano que vem. "Quando você faz um longa, a última coisa que passa pela cabeça é ter seu nome cogitado para uma indicação ao Oscar, porque é algo muito distante para quem vem do Brasil", disse Veloso, em entrevista à Folha.

O Critic's Choice Awards também foi marcado pela vitória de "O Agente Secreto" na categoria de melhor filme internacional. Já no Globo de Ouro, o filme, que também concorria à categoria de melhor filme de drama, venceu os prêmios de melhor filme em língua não inglesa e melhor ator, pelo papel de Moura.

A próxima edição do Oscar será transmitida no dia 15 de março na TV Globo, no canal pago TNT e na plataforma de streaming HBO Max.

