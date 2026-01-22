"O Agente Secreto" é indicado ao Oscar 2026 em quatro categorias; veja

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:44
O cinema brasileiro volta aos holofotes internacionais com O Agente Secreto, que concorre ao Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional. Confira todas as categorias:
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa chega à principal premiação do cinema mundial após uma campanha sólida e elogiada pela crítica internacional. Desde a estreia no Festival de Cannes, onde conquistou quatro prêmios, o filme já acumula mais de 60 troféus internacionais.
A produção brasileira também passou por premiações importantes como Spirit Awards, Lumières e AARP Movies for Grownups, consolidando seu nome como um dos favoritos da categoria.
A indicação reforça a força do Brasil no circuito global e marca mais um capítulo relevante da filmografia de Kleber Mendonça Filho, reconhecido por seu olhar autoral e político.
