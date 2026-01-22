Histórico!

"O Agente Secreto" é indicado ao Oscar 2026 em quatro categorias; veja

Longa de Kleber Mendonça Filho chega à principal premiação do cinema concorrendo à quatro categorias após campanha sólida e mais de 60 prêmios internacionais

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:44

Cena do filme O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, com Wagner Moura Crédito: Vitrine Filmes

O cinema brasileiro volta aos holofotes internacionais com O Agente Secreto, que concorre ao Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional. Confira todas as categorias:

"O Agente Secreto" disputa o troféu de melhor filme do ano





Wagner Moura foi indicado ao prêmio de melhor ator. É a primeira vez que um ator brasileiro concorre nessa categoria





O filme foi indicado ao prêmio de melhor seleção de elenco. Essa será a primeira edição do Oscar com essa categoria





"O Agente Secreto" também concorre ao prêmio de melhor filme internacional. Caso vença, será a segunda vez consecutiva em que o Brasil traz o prêmio para casa: no ano passado, o filme vencedor foi "Ainda Estou Aqui"

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa chega à principal premiação do cinema mundial após uma campanha sólida e elogiada pela crítica internacional. Desde a estreia no Festival de Cannes, onde conquistou quatro prêmios, o filme já acumula mais de 60 troféus internacionais.

A produção brasileira também passou por premiações importantes como Spirit Awards, Lumières e AARP Movies for Grownups, consolidando seu nome como um dos favoritos da categoria.

A indicação reforça a força do Brasil no circuito global e marca mais um capítulo relevante da filmografia de Kleber Mendonça Filho, reconhecido por seu olhar autoral e político.

