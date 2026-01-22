Cinema brasileiro

'O Agente Secreto' se iguala a 'Cidade de Deus' ao receber quatro indicações ao Oscar

Filme de Fernando Meirelles concorreu em 2004, mas não levou nenhuma estatueta

"O Agente Secreto", filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho, igualou o recorde de indicações de um filme brasileiro na Oscar, até então pertencente a "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles. O título vai disputar a quatro troféus -melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator, pelo trabalho de Wagner Moura, e melhor direção de elenco, uma categoria até então inédita.

Lançado em 2002 no Brasil, o longa não concorreu ao Oscar naquele ano porque ainda não havia entrado no circuito internacional. Sua estreia na Europa e nos Estados Unidos ocorreu apenas em janeiro de 2003.

No ano seguinte, enfim, "Cidade de Deus" foi indicado ao Oscar de melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia. Apesar do reconhecimento, terminou a premiação sem levar estatuetas.

Ele não figurou entre os indicados a melhor filme estrangeiro, categoria com a qual o Brasil levaria o seu primeiro Oscar, no ano passado, por "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.

Ambientado na ditadura militar, assim como "O Agente Secreto", o drama trouxe a primeira estatueta dourada para o Brasil, após vencer em filme internacional. Os troféus de melhor filme e melhor atriz, que Fernanda Torres tentava, foram para outras produções.

No dia 15 de março, data em que a 98ª cerimônia do Oscar acontece, o longa de Mendonça Filho vai disputar a categoria principal com "Bugonia", "F1: O Filme", "Frankenstein", "Hamnet - A Vida Antes de Hamlet", "Uma Batalha Após a Outra", "Marty Supreme", "Valor Sentimental", "Pecadores" e "Sonhos de Trem".

Na corrida de filme internacional, terá que desbancar os candidatos da França, "Foi Apenas um Acidente", da Espanha, "Sirât", da Noruega, "Valor Sentimental", e da Tunísia, "A Voz de Hind Rajab". Já em direção de elenco, além de "O Agente Secreto", concorrem "Hamnet", "Marty Supreme", "Uma Batalha Após a Outra" e "Pecadores".

Moura terá que desbancar, em melhor ator, Timothée Chalamet, de "Marty Supreme", Leonardo DiCaprio, de "Uma Batalha Após a Outra", Ethan Hawke, de "Blue Moon", e Michael B. Jordan, de "Pecadores".

