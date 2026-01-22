Editorias do Site
'O Agente Secreto' se iguala a 'Cidade de Deus' ao receber quatro indicações ao Oscar

Filme de Fernando Meirelles concorreu em 2004, mas não levou nenhuma estatueta

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 15:02

Filme 'Cidade de Deus' chegará aos cinemas do Oriente Médio após mais de 20 anos
"O Agente Secreto", filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho, igualou o recorde de indicações de um filme brasileiro na Oscar, até então pertencente a "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles. O título vai disputar a quatro troféus -melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator, pelo trabalho de Wagner Moura, e melhor direção de elenco, uma categoria até então inédita.

Lançado em 2002 no Brasil, o longa não concorreu ao Oscar naquele ano porque ainda não havia entrado no circuito internacional. Sua estreia na Europa e nos Estados Unidos ocorreu apenas em janeiro de 2003.

No ano seguinte, enfim, "Cidade de Deus" foi indicado ao Oscar de melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia. Apesar do reconhecimento, terminou a premiação sem levar estatuetas.

Ele não figurou entre os indicados a melhor filme estrangeiro, categoria com a qual o Brasil levaria o seu primeiro Oscar, no ano passado, por "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.

Ambientado na ditadura militar, assim como "O Agente Secreto", o drama trouxe a primeira estatueta dourada para o Brasil, após vencer em filme internacional. Os troféus de melhor filme e melhor atriz, que Fernanda Torres tentava, foram para outras produções.

No dia 15 de março, data em que a 98ª cerimônia do Oscar acontece, o longa de Mendonça Filho vai disputar a categoria principal com "Bugonia", "F1: O Filme", "Frankenstein", "Hamnet - A Vida Antes de Hamlet", "Uma Batalha Após a Outra", "Marty Supreme", "Valor Sentimental", "Pecadores" e "Sonhos de Trem".

Na corrida de filme internacional, terá que desbancar os candidatos da França, "Foi Apenas um Acidente", da Espanha, "Sirât", da Noruega, "Valor Sentimental", e da Tunísia, "A Voz de Hind Rajab". Já em direção de elenco, além de "O Agente Secreto", concorrem "Hamnet", "Marty Supreme", "Uma Batalha Após a Outra" e "Pecadores".

Moura terá que desbancar, em melhor ator, Timothée Chalamet, de "Marty Supreme", Leonardo DiCaprio, de "Uma Batalha Após a Outra", Ethan Hawke, de "Blue Moon", e Michael B. Jordan, de "Pecadores".

