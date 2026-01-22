Editorias do Site
Wagner Moura soube da indicação ao Oscar em um avião, diz Kleber Mendonça

"O Agente Secreto" recebeu quatro indicações: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 15:08

Wagner Moura soma conquistas históricas que marcaram sua trajetória no cinema nacional e internacional (Imagem: Ron Adar | Shutterstock)
Wagner Moura soma conquistas históricas que marcaram sua trajetória no cinema nacional e internacional  Crédito: Imagem: Ron Adar | Shutterstock

Após "O Agente Secreto" receber quatro indicações ao Oscar, Kleber Mendonça Filho postou um vídeo agradecendo o apoio do público.

O diretor contou onde Wagner Moura estava durante a divulgação dos indicados. "Quero agradecer ao Wagner Moura, que estava num avião quando soube da informação de que está indicado ao Oscar de melhor ator", comentou.

Ele agradeceu ao público brasileiro. "Um grande abraço, muito obrigado por essa energia tão incrível que a gente tá sentindo do povo brasileiro para 'O Agente Secreto' e para essas quatro indicações. Estava até agora há pouco com vários amigos aqui que ajudaram, fizeram parte do filme. Foi muito bom. Muito bom em termos, fiquei bem nervoso, mas foi bom acompanhar ao vivo a transmissão", disse.

Kleber Mendonça Filho ressaltou a importância de suas origens para o filme. O cineasta, nascido em pernambuco, afirmou: "'O Agente Secreto' é uma combinação de muitas outras coisas. Da cidade que é o Recife, que tem um talento muito natural para a cultura, para a literatura, para o teatro, para a música e, claro, para o cinema. 'O Agente Secreto' não surgiu esse ano, é fruto de muitos outros filmes. Não só os que eu já fiz".

A votação para definir os vencedores começa no dia 26 de fevereiro. Os membros da Academia têm até o dia 5 de março para escolher seus favoritos. A cerimônia do Oscar está marcada para 15 de março. O evento acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos.

