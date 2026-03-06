Famosos

Cantor Latino e equipe sofrem acidente de ônibus em rodovia no interior de SP

Susto aconteceu nessa madrugada, na altura da cidade de Matão

Publicado em 6 de março de 2026 às 13:33

Post de Latino nas redes sociais após o ocorrido Crédito: Instagram @latino

O cantor Latino passou por um susto na madrugada desta sexta-feira (6) após o ônibus de sua equipe se envolver em um acidente no interior de São Paulo. O veículo seguia pela Rodovia Washington Luís, na altura da cidade de Matão, quando o motorista perdeu o controle da direção.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria do artista, o grupo retornava de uma apresentação realizada em Mogi das Cruzes e seguia viagem rumo a São José do Rio Preto. Durante o trajeto, o ônibus teria atravessado a pista antes de parar no acostamento.

Apesar do impacto e do susto, o cantor não se feriu. Dois integrantes da equipe -um baixista e um roadie-tiveram ferimentos leves e receberam atendimento após o ocorrido.

O próprio Latino comentou o episódio nas redes sociais e compartilhou imagens do veículo após o acidente. Em tom de alívio, o artista agradeceu pelo desfecho da situação. "Sou grato pelo livramento e por estarmos todos vivos", escreveu.

Segundo a concessionária Ecovias Noroeste Paulista, responsável pelo trecho da rodovia, o motorista acabou acessando a pista sul e parou no acostamento na contramão após perder o controle do ônibus.

Ainda conforme a empresa, o veículo transportava 17 pessoas no momento do acidente. Apesar da ocorrência, não houve vítimas graves e não foi necessário interditar as faixas da rodovia.

Este vídeo pode te interessar