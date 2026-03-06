Editorias do Site
Cantor Latino e equipe sofrem acidente de ônibus em rodovia no interior de SP

Susto aconteceu nessa madrugada, na altura da cidade de Matão

ADRIELLY SOUZA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 6 de março de 2026 às 13:33

Post de Latino nas redes sociais após o ocorrido
Post de Latino nas redes sociais após o ocorrido Crédito: Instagram @latino

O cantor Latino passou por um susto na madrugada desta sexta-feira (6) após o ônibus de sua equipe se envolver em um acidente no interior de São Paulo. O veículo seguia pela Rodovia Washington Luís, na altura da cidade de Matão, quando o motorista perdeu o controle da direção.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria do artista, o grupo retornava de uma apresentação realizada em Mogi das Cruzes e seguia viagem rumo a São José do Rio Preto. Durante o trajeto, o ônibus teria atravessado a pista antes de parar no acostamento.

Apesar do impacto e do susto, o cantor não se feriu. Dois integrantes da equipe -um baixista e um roadie-tiveram ferimentos leves e receberam atendimento após o ocorrido.

O próprio Latino comentou o episódio nas redes sociais e compartilhou imagens do veículo após o acidente. Em tom de alívio, o artista agradeceu pelo desfecho da situação. "Sou grato pelo livramento e por estarmos todos vivos", escreveu.

Segundo a concessionária Ecovias Noroeste Paulista, responsável pelo trecho da rodovia, o motorista acabou acessando a pista sul e parou no acostamento na contramão após perder o controle do ônibus.

Ainda conforme a empresa, o veículo transportava 17 pessoas no momento do acidente. Apesar da ocorrência, não houve vítimas graves e não foi necessário interditar as faixas da rodovia.

